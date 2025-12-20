Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.: nowelizację podnoszącą akcyzę na alkohol w latach 2026–2027 oraz ustawę zwiększającą tzw. opłatę cukrową. Według resortu finansów miały one przynieść w przyszłym roku ponad 2 mld zł dodatkowych dochodów do budżetu.

Weto prezydenta: jaki wpływ na budżet w 2026 r.

W uzasadnieniu decyzji prezydent argumentował, że podwyżki wprowadzane są w pośpiechu i bez odpowiedniego vacatio legis, i że ani konsumenci, ani przedsiębiorcy nie mieli czasu by się do nich przygotować.

– To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę i znów sięga po pieniądze Polaków – mówił Nawrocki. Podkreślał również, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków oraz że gdyby intencje rządu były rzeczywiście prozdrowotne, w ustawach znalazłby się zapis, iż wszystkie dodatkowe wpływy trafiają wyłącznie na ochronę zdrowia.

Jakie skutki dla budżetu państwa niesie prezydenckie weto? Ekonomiści zwracają uwagę na efekty krótko- i długofalowe. – W krótkim okresie skutki weta są ograniczone. Te ponad 2 mld zł w skali budżetu nie są wielkim problemem – ocenia Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Jak dodaje, rząd mógłby taką kwotę pozyskać czy to z naturalnych oszczędności, czy to poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, a w skrajnym wariancie, even zwiększając deficyt. Przypomnijmy, że plan budżetu państwa na 2026 r. to dochody rzędu 647 mld zł, wydatki – 919 mld zł, a deficyt - 272 mld zł.