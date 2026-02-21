Rzeczpospolita
Wydarzenia
Berlinale: Złoty Niedźwiedź dla mocnych „Yellow Letters” na festiwalu pokaleczonego świata

Nagrody jury dla politycznego dramatu „Salvation” Emina Alpera i rodzinnego dramatu „Queen at sea” Lance’a Hammera

Publikacja: 21.02.2026 22:32

Twórcy zwycięskiego filmu „Yellow Letters”

Foto: PAP/EPA

Barbara Hollender

To nie było łatwe zadanie. Poziom berlińskiego konkursu był dość wyrównany i co najmniej kilka filmów mogło walczyć o najwyższą nagrodę. Powiedział to zresztą przewodniczący jury Wim Wenders: „Wyłoniliśmy trzy filmy, z których każdy wydawał nam się równie wspaniały i mógł dostać Złotego Niedźwiedzia. I bardzo długo dyskutowaliśmy”. 

Ostatecznie Złotym Niedźwiedziem jurorzy nagrodzili „Yellow Letters” Ilkera Cataka – powieść o małżeństwie artystów z Ankary – pisarza i aktorki, którzy nagle z wielkich gwiazd zamienili się w ofiary państwowego systemu represji. Stracili wszystko – pracę, dom. Razem z trzynastoletnią córką musieli przenieść się do mieszkania matki, do Stambułu. Catak pokazał zniszczoną rodzinę, w której każdy reaguje inaczej. Mąż – pisarz, reżyser i aktor – pozostaje wierny własnym przekonaniom, żona – znana aktorka – przyjmuje rolę w soap-operze w reżimowej telewizji. Catak nie ocenia, pokazuje kaleki, wstrząsany przez reżim świat. 

Nagrody dla „Salvation” i „Queen at Sea”

Srebrny Niedźwiedź – Grand Prix Jury powędrował do „Salvation” Emina Alpera – historia walki o władzę, ziemię i „rząd dusz”, jaka toczy się w tureckiej wiosce położonej wysoko w górach. Odbierając statuetkę Alper wygłosił polityczne przemówienie, upominając się o dzisiejsze uciskane narody i swoich przyjaciół z Turcji skazanych na długoletnie więzienie za „nieprawomyślność”. 

I wreszcie trzeci film – tym razem nie polityczny: „Queen at Sea” Lance’a Hammera. Bolesna, trudna i niejednoznaczna opowieść o rodzinie, w której seniorka choruje na Alzheimera. Film o miłości, ale też bezradności, o odpowiedzialności za bliskiego człowieka i własne życie. Grający stare małżeństwo Anna Cardell-Marshall i Tom Courtenay zostali przez jury uhonorowani nagrodami aktorskimi za najlepsze role drugoplanowe. 

Nagrodę za rolę pierwszoplanową odebrała Sandra Hüller za fenomenalną kreację kobiety, która w toczącym się na początku XVII wieku dramacie „Rose” przyjeżdża do rodzinnej wioski w kostiumie wojownika. 

Nagrodę za reżyserię odebrał Grant Gee za interesujący, czarno-biały film „Everybody Digs Bill Evans” Jim Evans o dramacie legendarnego pianisty jazzowego, który nie może podnieść się i tworzyć po tragicznej śmierci swojego przyjaciela, basisty Scotta LaFaro. Obraz lat sześćdziesiątych XX wieku jest tu rzeczywiście bardzo interesujący, ale Gee zachował się więcej niż skromnie zapewniając, że niewiele miał na planie do roboty jako reżyser, bo film robili jego współpracownicy i aktorzy, że jego główną zasługą było to, że ich świetnie dobrał. 

Mocne Berlinale

Kilku pominiętych przez jury filmów trochę szkoda, może najbardziej „Flies” Fernanda Eimbcke, ale generalnie werdykt wydaje się trafny i ciekawy. Pokazuje, jak różne były w tym roku na Berlinale filmy: od mocnych obrazów politycznych jak „Yellow Letters” Ilkera Cataka czy „In a Whisper” Leili Bouzid, poprzez opowieści o artystach, aż do analiz rozpadu współczesnej rodziny czy tragedii spowodowanych starością i chorobą jak przejmujący i niestereotypowy  „Queen at Sea”. Ale wszystkie łączyła refleksja na temat dzisiejszego świata. Rozdartego wojnami i społecznymi konfliktami, rządzonego przez ludzi biznesu nieliczących się z niczyją krzywdą, pełnego ludzi, którzy łakną ciepła, nie radząc sobie z życiem. Bardzo to była ciekawa edycja Berlinale i zapewne duża w tym zasługa nowej dyrektorki Tricii Tuttle, która ożywiła festiwal i udowodniła, że nawet bez wielkich gwiazd w stylu Leonarda DiCaprio czy Michaela Douglasa można stworzyć ciekawą filmową imprezę.

