Już podczas pierwszej konferencji prasowej przewodniczący jury konkursu głównego Wim Wenders odciął się od polityki. Na pytanie dziennikarza o rolę kina w świecie pełnym wojen i konfliktów, Wenders odpowiedział, że żaden film nie zmieni polityki, ale może wpłynąć na sposób myślenia ludzi. A jest ogromna różnica między tym, co myślą dziś ludzie i co robią rządy. „Niewiele się dowiadujesz, oglądając dzienniki telewizyjne. Wiesz znacznie więcej, gdy wychodzisz z kina i widzisz cierpienie ludzi, widzisz, jak żyją i jak chcieliby żyć. Kino jest empatyczne” – stwierdził.

Zaraz potem na pytanie dziennikarza o wsparcie rządu niemieckiego dla Izraela i „selektywną” solidarność z uciśnionymi narodami na świecie, polska członkini jury, producentka Ewa Puszczyńska odpowiedziała: „Filmy to nie polityka. Filmy to, jak mówi Wim, empatia. Próba zrozumienia. Zadawanie nam takiego pytania jest trochę nie w porządku. Staramy się rozmawiać z widzami, skłonić ich do myślenia. Ale nie możemy być odpowiedzialni za to, że wspierają Palestynę czy Izrael”.

Autor „Nieba nad Berlinem” dodał, że filmowcy powinni trzymać się z dala od polityki. „Powinniśmy być dla polityki przeciwwagą.” – stwierdził. – Pracując reprezentować ludzi, nie polityków”. – „Pracą reprezentować ludzi, nie polityków”. Dalej 80-letni reżyser, autor nie tylko fabuł, lecz również świetnych dokumentów, mówił o tym, jak bardzo każdy film zmienia samych twórców: „Ja jestem dzisiaj innym człowiekiem niż wtedy, gdy kręciłem „Niebo nad Berlinem”.