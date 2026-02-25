Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób zmiany w Polsce 2050, według Szymona Hołowni, wpłynęły na aktywność partii?

Dlaczego, zdaniem Hołowni, Paulina Hennig-Kloska nie powinna stracić stanowiska w rządzie?

Dlaczego Hołownia zapowiada rozliczanie minister klimatu i środowiska?

– Jest grupa posłów, którzy wybrali inny związek. Natomiast klub i partia naprawdę zaczynają stawać do boju z taką energią, jakiej nie widziałem przez ostatnie miesiące w całej Polsce 2050. To jest wreszcie grono ludzi, które się słyszy, rozumie, lubi, które jest w stanie nie mieć kretów na wszystkich grupach, na których się znajduje, mieć do siebie zaufanie. Od razu jest inny komfort pracy. Nas jest mniej, więcej będzie roboty z drukami, ale sobie poradzimy z tym – zapewnił Hołownia.

Szymon Hołownia: Nie żałuję koalicji, przeprowadziłem Polskę przez dwa ważne momenty

Były marszałek Sejmu mówił też, że nie żałuje koalicji z Donaldem Tuskiem. – Nie żałuję, że zrobiłem tę koalicję. Uważam, że przeprowadziłem Polskę przez dwa bardzo ważne momenty: zmianę władzy w 2023 roku (...) a po drugie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i znowu przeprowadzenie Polski przez zmianę władzy – podkreślił. – To było clou mojej misji i dobrze się z niego wywiązałem – dodał.

Na pytanie o to, czy Paulina Hennig-Kloska, która wraz z grupą posłów i senatorów Polski 2050 opuściła partię i stworzyła w Sejmie klub Centrum, powinna nadal być w Sejmie jako minister klimatu i środowiska (stanowisko to objęła jako przedstawicielka Polski 2050).