Gość „Plusa Minusa" poleca. Ewa Ornacka: Trwam zaczarowana

Miałam po „Faudzie” skaczące ciśnienie i nocne koszmary: we śnie byłam dowódcą w Strefie Gazy, uciekałam przed Hamasem albo izraelskimi dronami.

Publikacja: 20.02.2026 15:50

Gość „Plusa Minusa” poleca. Ewa Ornacka: Trwam zaczarowana

Foto: materiały prasowe

Ewa Ornacka

Wymienię te książki, które wywarły na mnie piorunujące wrażenie. Na podium trafia „5 grudniów” Jamesa Kestrela – książka adwokata mieszkającego na Hawajach, wydana w ubiegłym roku przez Dom Wydawniczy REBIS, z którym od lat współpracuję. Chyba nigdy nie czytałam tak porywającego kryminału osadzonego w realiach wojennych. Zarwałam dwie noce i wrócę do tej książki jeszcze nieraz, bo moim zdaniem jest arcydziełem. Sponiewierała mnie też „Lista Schindlera” Thomasa Kenelly’ego. Wiadomo dlaczego. Płakałam. Pod choinką znalazłam „Włoską mafię” Johna Dickie’go wydaną w 2024 r. przez Czarną Owcę. 500 stron doskonałego dokumentu: Cosa nostra, Camorra i ’Ndrangheta w soczystej opowieści. Porażająca.

