Aktualizacja: 12.02.2026 05:39 Publikacja: 12.02.2026 05:00
„No Good Men” afgańskiej reżyserki Shahrbanoo Sadat otworzy festiwal w Berlinie
Foto: mat pras.
To zaskoczenie, choć takiej decyzji można się było spodziewać po nowej dyrektorce Berlinale Tricii Tuttle, która kocha kino artystyczne i nieoczywiste. Na otwarcie festiwalu wybrała „No Good Men” afgańskiej reżyserki Shahrbanoo Sadat – niemiecką koprodukcję, której akcja rozgrywa się w kabulskiej redakcji tuż przed powrotem talibów do władzy.
Główną bohaterką jest w tym filmie Naru, jedna z niewielu kobiet-kamerzystek w telewizji w Kabulu. Po rozstaniu z mężem jest przekonana, że w Afganistanie, jak w tytule, „nie ma dobrych mężczyzn”. Zaczyna jednak zmieniać zdanie, gdy podczas reporterskiego zadania poznaje dziennikarza Qodrata. Przesycony polityką film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach z życia reżyserki, która zagrała też główną rolę.
– To głęboko poruszające dzieło – mówi dyrektorka Tricia Tuttle. – Nikt inny nie robi dla afgańskiego kina tyle, co Sadat.
Festiwal berliński, razem z canneńskim i weneckim należy do wielkiej, europejskiej trójki. Zimowy Berlin nie ściąga tylu gwiazd, co Lazurowe Wybrzeże czy Lido, ale ma ambitny program i wiernych widzów. Wystarczy spojrzeć na ubiegłoroczne liczby: w 2025 r. na Berlinale zjechało 17 135 profesjonalistów z branży filmowej, 1314 handlowców, 2429 przedstawicieli mediów z 78 krajów. Do tego, co ogromnie ważne, nie zawiodła publiczność – 336 tys. biletów na festiwalowe pokazy zostało sprzedanych w kinach. To ważne, bo Berlinale 60 proc. swojego budżetu pozyskuje samodzielnie – ze sprzedaży biletów i od sponsorów.
Tricia Tuttle, dyrektorka Berlinale
Festiwal walczy. Na początku roku wiele nowych filmów jest jeszcze nieukończonych, a mistrzowie zwykle trzymają swoje nowe dzieła dla Cannes i Wenecji. Mimo to w berlińskim programie zawsze można znaleźć kino nieoczywiste, ciekawe.
W tym roku członkowie komisji selekcyjnych Berlinale obejrzeli ponad 8 tysięcy filmów zgłoszonych z ponad 100 krajów. Jak zapewnia Tricia Tuttle, wybrali „te, które podejmują palące problemy naszych czasów – polityczne, ekologiczne, społeczne, osobiste”. O Złote i Srebrne Niedźwiedzie będą walczyć 22 filmy, za którymi stoją producenci lub koproducenci z 28 krajów. Są tu m.in. jeden debiut, jedna animacja, a także jeden dokument. 20 filmów to światowe premiery. Dziewięć zostało wyreżyserowanych lub współreżyserowanych przez kobiety. 14 reżyserów było już wcześniej na Berlinale.
Do konkursu głównego trafiły – jak mówi Tuttle: „dramaty, komedia satyryczna, thriller psychologiczny, anime, western, historia o miłości, a wreszcie film o miłości własnej”.
Co więc przynosi program? Przede wszystkim bardzo zrównoważony mix filmów europejskich, amerykańskich, azjatyckich.
Sporo w tym roku kameralnych dramatów. „At the Sea” Kornéla Mundruczó to opowieść o kobiecie, która wraca do domu po odwyku i musi stawić czoła dawnym traumom. Z kolei Leslie, bohaterka „Queen at Sea” Lance’a Hammona popada w coraz głębszą demencję. Jej córka, która poświęciła życie, by opiekować się matką, razem z ojczymem musi podejmować ważne dla Leslie decyzje.
Temat rodzinnej traumy podejmuje też Beth de Arauho w „Józefinie”. Tutaj ośmioletnia dziewczynka jest świadkiem zbrodni. Po tym wstrząsie sama zaczyna zachowywać się brutalnie, a emocjonalna huśtawka doprowadza do konfliktów pomiędzy jej rodzicami.
Rodzinny dramat przeżywa czwórka rodzeństwa, która w „Rosebush Pruning” Karima Ainouza po odziedziczeniu spadku musi uporządkować własne relacje.
Specjalnością Berlinale są mocne filmy społeczne i polityczne. Tu dobrze zapowiadają się „Yellow letters” Ilkera Cataka o tureckich artystach dotkniętych państwowymi represjami. Również w Turcji toczy się akcja „Salvation” Emina Alpera: w prowincjonalnym świecie odżywają tu dawne klanowe konflikty.
Jest też w konkursie film „Dust” Anke Blondé, koprodukowany przez polską producentkę Joannę Szymańską, o twórcach imperium technologicznego.
Po raz pierwszy do berlińskiego konkursu trafi anime: „A New Dawn” Yoshitoshi Shinomiyi z akcją toczącą się w Japonii, po trzęsieniu ziemi, w fabryce fajerwerków. Będą też dwa filmy o muzykach. Bohaterem austriackiego, łączącego elementy dokumentu i fabuły „The Loneliest Man in Town” Tizzy Covi & Rainera Frimmela jest bluesowy muzyk, który zresztą gra w tej opowieści o stracie i pamięci samego siebie. A „Everybody Digs Bill Evans” Granta Gee to biograficzny film o legendarnym jazzowym pianiście Billu Evansie, jego muzyce i osobistych tragediach.
W kinie artystycznym coraz większą rolę odgrywają koprodukcje, a filmy europejskie coraz silniej przyciągają amerykańskich aktorów. W „Rosebush Pruning” Karima Ainouza grają m.in. Callum Turner i Elle Fanning, w „Josephine” Beth de Araujo wystąpił Channing Tatum.
Na berlińskim czerwonym dywanie pojawią się również gwiazdy europejskie – Juliette Binoche razem z Tomem Courtnayem zagrali w „Queen at Sea”. Międzynarodową obsadę ma w swoim pierwszym anglojęzycznym filmie „At the Sea” Kornél Mundruczó. Do Europy zapuszczają się również amerykańscy producenci niezależni, którzy chętniej niż wielkie wytwórnie podejmują ryzyko i próbują, jak choćby firma Plan B, przekraczać granice jednej kultury.
Organizatorzy Berlinale zawsze stawiali na kontakt z szeroką publicznością. Dzisiaj kino niezależne, artystyczne boryka się z wieloma problemami, znikają małe, ambitne kina.
– Jak utrzymać przy życiu kino niezależne? Jak dystrybutorzy, którzy podejmują ryzyko, mogą zarobić? Jak dotrzeć do młodszej widowni? – pyta Tricia Tuttle.
Pokazy festiwalowych filmów odbywają się w kilku berlińskich kinach. Organizatorzy eksperymentują z różnymi inicjatywami – od tanich biletów dla osób w wieku 18-25 lat po silniejszą obecność na TikToku i Letterboxd – wszystko po to, by przyciągnąć młodszych widzów.
Tuttle podkreśla też, jak ważne jest współistnienie sztuki i biznesu. Odbywające się w czasie festiwalu targi pomagają nawiązywać współpracę producentom i dystrybutorom.
– Chcemy łączyć. Chcemy pomagać artystom i dystrybutorom, przyciągać do filmów uwagę prasy, odkrywać nowe talenty – mówi dyrektorka Berlinale. – W końcu od tego są festiwale. Jeśli nie będziemy tego robić, jak da sobie radę następne pokolenie twórców?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od dziś na Netfliksie można oglądać serial „Ołowiane dzieci”. To historia inspirowana postacią Joanny Wadowskiej...
W wieku 86 lat zmarł Edward Linde-Lubaszenko, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów.
Popularność filmu kinowego „Melania” o Melanii Trump sprawiła, że jej nazwisko znów znalazło się na pierwszych s...
„Siara i nic nie jest jasne” Beaty Biały to pierwsza biografia Janusza Rewińskiego (1949-2024).
Na ekrany (także polskie) wszedł film „Melania” Bretta Ratnera o pierwszej damie Ameryki. Dokument? Czy reklamów...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas