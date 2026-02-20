Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nie żyje Eric Dane, gwiazdor serialu „Chirurdzy”. Miał 53 lata

Nie żyje Eric Dane, aktor znany z roli doktora Marka Sloana w popularnym serialu „Chirurdzy”. Miał 53 lata. Chorował na stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS).

Publikacja: 20.02.2026 09:48

Foto: PAP/DPA

Maria Krzos

Informację o śmierci Dane’a przekazali jego bliscy. W oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media czytamy: „Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane odszedł w czwartek po południu po odważnej walce z SLA. Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego centrum życia”. Rodzina i przyjaciele aktora poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym czasie. Napisali również: „Podczas swojej walki z ALS, Eric stał się zagorzałym orędownikiem podnoszenia świadomości i badań, zdeterminowanym, by zmienić życie innych osób zmagających się z tą samą chorobą. Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy go z miłością wspominać. Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał”.

Eric Dane urodził się w 1972 r. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął w 1993 r. debiutując w serialu „Cudowne lata”. Przełomem w jego karierze okazał się rok 2005, w którym dołączył do obsady serialu „Chirurdzy”. Rola dr. Marca Sloana w którą wcielał się do 2012 r. (sezony od 3 do 9), przyniosła mu gigantyczną popularność na całym świecie. Sloane był jedną z głównych postaci serialu, który bił wówczas rekordy oglądalności. Mimo że zniknął z „Chirurgów” wiele lat temu, dla fanów jego postać (nazywana „doktorem McSteamy”) pozostaje kultowa do dziś. 

Na dużym ekranie Erica Dane’a mogliśmy ogląda m.in. w filmach „Marley i ja” oraz „X-Men: Ostatni bastion”. W 2019 r. zagrał tez postać Cala Jacobsa, ojca jednego z głównych bohaterów serialu „Euforia”. Rolę tę powtórzył w drugim sezonie, zapowiadano jego powrót w sezonie trzecim.

Aktor po raz pierwszy poinformował o tym, że choruje na SLA, w kwietniu ubiegłego roku, stając się ambasadorem osób cierpiących na to schorzenie. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) to ciężka choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci neuronów ruchowych, co skutkuje osłabieniem, zanikiem mięśni i paraliżem. Objawia się niedowładami kończyn, problemami z mową (dyzartria), połykaniem (dysfagia) i oddychaniem.

Agencja Associated Press poinformowała, że na koniec 2026 r. planowana jest publikacja wspomnień Dane'a która ma objąć kluczowe momenty jego życia - od pierwszego dnia pracy w „Chirurgach”, przez narodziny dwóch córek, po informację o diagnozie SLA.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
