Nie żyje Eric Dane, gwiazdor serialu „Chirurdzy”. Miał 53 lata

Informację o śmierci Dane’a przekazali jego bliscy. W oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media czytamy: „Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane odszedł w czwartek po południu po odważnej walce z SLA. Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego centrum życia”. Rodzina i przyjaciele aktora poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym czasie. Napisali również: „Podczas swojej walki z ALS, Eric stał się zagorzałym orędownikiem podnoszenia świadomości i badań, zdeterminowanym, by zmienić życie innych osób zmagających się z tą samą chorobą. Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy go z miłością wspominać. Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał”.

Eric Dane urodził się w 1972 r. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął w 1993 r. debiutując w serialu „Cudowne lata”. Przełomem w jego karierze okazał się rok 2005, w którym dołączył do obsady serialu „Chirurdzy”. Rola dr. Marca Sloana w którą wcielał się do 2012 r. (sezony od 3 do 9), przyniosła mu gigantyczną popularność na całym świecie. Sloane był jedną z głównych postaci serialu, który bił wówczas rekordy oglądalności. Mimo że zniknął z „Chirurgów” wiele lat temu, dla fanów jego postać (nazywana „doktorem McSteamy”) pozostaje kultowa do dziś.

Na dużym ekranie Erica Dane’a mogliśmy ogląda m.in. w filmach „Marley i ja” oraz „X-Men: Ostatni bastion”. W 2019 r. zagrał tez postać Cala Jacobsa, ojca jednego z głównych bohaterów serialu „Euforia”. Rolę tę powtórzył w drugim sezonie, zapowiadano jego powrót w sezonie trzecim.