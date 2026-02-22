06:49
22.02.2026

Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 890 żołnierzy, dziewięć czołgów, sześć wozów opancerzonych, 41 zestawów artyleryjskich, wyrzutnia rakiet, 1705 dronów i 205 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:38
22.02.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1459 dniu wojny

06:30
21.02.2026

