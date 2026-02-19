24 min. 52 sek.

Czekaj, Adamed: Finanse w farmacji? Między ryzykiem innowacji a dyscypliną kapitału

Dyrektor finansowy w branży farmaceutycznej to dziś partner strategiczny, który łączy odpowiedzialność za wyniki z długoterminową wizją rozwoju. Zarządza ryzykiem innowacji, finansowaniem badań rozwojowych i ekspansją zagraniczną – ocenia w podcaście „CFO Excellence Awards” dr Karolina Czekaj, członek zarządu Adamed Pharma oraz dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego

Jak podkreśla dr Karolina Czekaj, CFO nie jest już wyłącznie strażnikiem kosztów i sprawozdań finansowych. Dziś to partner strategiczny zarządu, który współtworzy kierunki rozwoju firmy i odpowiada za ich realizację. Musi łączyć wiedzę finansową z rozumieniem operacji, rynku i regulacji, a także sprawnie przekładać dane na konkretne decyzje biznesowe.

Zdaniem rozmówczyni „Rz”, szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie kapitałem w sektorze opartym na badaniach i rozwoju. Projekty badawcze trwają latami, wymagają znacznych nakładów i obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego kluczowe znaczenie ma budowa zrównoważonego portfela – obejmującego zarówno leki generyczne, jak i projekty innowacyjne, których komercjalizacja może zająć ponad dekadę. Niezbędne są jasne kryteria oceny, dywersyfikacja oraz stały monitoring postępów. W przypadku Adamed Pharma aż 70 proc. wzrostu przychodów przeznaczane jest na badania i rozwój, co pokazuje długofalowe podejście do inwestycji.

Czekaj ocenia, że finansowanie innowacji w Polsce bywa trudniejsze niż na rynkach dojrzałych, dlatego często konieczna jest współpraca z partnerami zagranicznymi. Ekspansja międzynarodowa wymaga z kolei analizy modeli wejścia, oceny opłacalności, zarządzania ryzykiem walutowym oraz uwzględnienia odmiennych regulacji i długich procesów rejestracyjnych.

Według członkini zarządu Adamed Pharma, CFO odgrywa również kluczową rolę w fuzjach i przejęciach – od etapu strategii i wyceny, przez due diligence, po integrację spółek. W nadzorze właścicielskim istotne jest zachowanie równowagi między kontrolą a autonomią podmiotów zależnych. Dodatkowo cyfryzacja procesów finansowych pozwala zwiększać efektywność, jakość danych i bezpieczeństwo w silnie regulowanym środowisku. W efekcie dyrektor finansowy staje się jednym z głównych architektów przyszłości firmy.