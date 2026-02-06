32 min. 36 sek.

Grzelczak, BIK: W finansach kluczowa jest wiarygodność

W świecie finansów zaufanie buduje się na twardych danych, nie na obietnicach. Sławomir Grzelczak z Biura Informacji Kredytowej wyjaśnia, dlaczego wiarygodność płatnicza stała się najważniejszym aktywem każdej firmy i konsumenta.

Dane kredytowe i gospodarcze są dziś fundamentem oceny ryzyka płatniczego zarówno konsumentów, jak i firm. To one pokazują pełny obraz wiarygodności płatniczej partnera biznesowego czy też klienta indywidualnego – ocenia w podcaście CFO Excellence Awards Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej i członek kapituły konkursu CFO Excellence Awards.

