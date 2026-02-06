32 min. 35 sek.

Sowińska: Nowoczesny CFO? To strategiczny partner i „mistrz mistrzów”

Współczesny CFO to „mistrz mistrzów” i architekt transformacji. Łącząc twarde dane z wyzwaniami AI i ESG buduje długofalową odporność firmy – ocenia w podcaście Ewa Sowińska, członkini kapituły konkursu „Rz” CFO Excellence Awards, biegła rewidentka i członkini rady nadzorczej Orlenu.

W obliczu współczesnych turbulencji gospodarczych i rewolucji regulacyjnej rola dyrektora finansowego (CFO) ewoluuje, wykraczając daleko poza tradycyjne zarządzanie budżetem i raportowanie w Excelu. Obecnie CFO staje się strategicznym partnerem zarządu (jeśli nie jest członkiem zarządu) i architektem transformacji, którego obecność w ścisłym kierownictwie firmy gwarantuje bezpieczeństwo sprawozdawcze i organizacyjne – ocenia ekspertka.

Ewa Sowińska definiuje nowoczesnego lidera finansów jako „mistrza mistrzów” i integratora, który potrafi łączyć rozproszone kompetencje ekspertów podatkowych, technologicznych oraz specjalistów od zrównoważonego rozwoju. Jednym z krytycznych punktów zwrotnych w tej profesji stało się raportowanie ESG. Sowińska podkreśla, że dyrektor finansowy powinien zarządzać także ryzykami niefinansowymi, ponieważ błędy w tym obszarze mogą generować dotkliwe konsekwencje finansowe dla organizacji.

Kolejnym wyzwaniem jest adaptacja sztucznej inteligencji oraz technologii cyfrowych, co wymaga od dyrektorów zrozumienia nowych sposobów dokumentowania i oceny ryzyka finansowego. Współczesny CFO musi także zrezygnować z perspektywy wyłącznie krótkoterminowej na rzecz budowania długofalowej odporności firmy na nieprzewidywalne i nieliniowe zmiany rynkowe. Niezbędne stają się przy tym kompetencje miękkie oraz umiejętność komunikowania skomplikowanych danych szerokiemu gronu interesariuszy w sposób zrozumiały.

Konkurs „Rz” CFO Excellence Awards ma na celu wyróżnienie osób wykazujących się taką „doskonałością” przejawiającą się w umiejętności motywowania zespołu i łączenia faktów, które dotychczas wydawały się niepowiązane. Według Sowińskiej najlepsi CFO to liderzy potrafiący wyjść poza schematy, zadawać trafne pytania i budować relacje oparte na zróżnicowanym networkingu, co pozwala firmom sprawnie funkcjonować w trudnych czasach.