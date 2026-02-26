25 min. 22 sek.

Suski, Cersanit: Niejeden kapelusz CFO na co dzień przywdziewa

Pandemia, wojna w Ukrainie, presja kosztowa i zalew taniego importu z Azji – to wyzwania, z którymi musiałem i muszę się mierzyć – mówi w podcaście „CFO Excellence Awards” Adrian Suski, członek zarządu i CFO Grupy Cersanit.

Jak podkreśla Adrian Suski, rola CFO się zmieniła: ze „strażnika liczb” w strategicznego partnera biznesu, technologa i menedżera zmian.

Najważniejszym „kapeluszem” CFO pozostaje zarządzanie płynnością. W czasie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie kontrola przepływów pieniężnych stała się zadaniem realizowanym niemal w cyklu dziennym. Utrzymanie rentowności, spełnianie warunków finansowania oraz przygotowanie organizacji na nagłe zmiany koniunktury to dziś fundament odpowiedzialności finansowej – zwłaszcza w dużej grupie przemysłowej, takiej jak Cersanit.

Nowoczesny CFO aktywnie wspiera obszar komercyjny. Choć cena produktu jest wypadkową sytuacji rynkowej i działań konkurencji, to decyzje dotyczące miksu produktowego, kanałów sprzedaży czy warunków handlowych bezpośrednio przekładają się na poziom EBITDA.

Równolegle CFO musi rozumieć proces produkcji – od kosztów wytworzenia, przez efektywność majątku, po stopę zwrotu z inwestycji. W branży energochłonnej kluczowe staje się zrozumienie technologii: parametrów surowców, zużycia energii czy wydajności linii. Bez tej wiedzy trudno prowadzić merytoryczny dialog z działem operacyjnym.

W Grupie Cersanit dyrektor finansowy odpowiada również za transformację cyfrową. Obejmuje ona wdrożenia nowych systemów ERP, zaawansowane planowanie popytu oraz automatyzację procesów. To jednak nie tylko inwestycje w narzędzia – to zmiana sposobu pracy i uporządkowanie danych.

– CFO musi dziś łączyć controlling z technologią. Bez solidnych fundamentów cyfrowych – jak podkreśla Adrian Suski – nie ma mowy o hiperautomatyzacji ani skutecznej walce o marżę. Realną przewagę konkurencyjną daje wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze pricingu oraz zarządzania łańcuchem dostaw.