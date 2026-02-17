Rzeczpospolita
Ekonomia
Warner Bros. odrzuca nową ofertę Paramount, ale daje mu tydzień na złożenie lepszej

Warner Bros. Discovery nie zaskoczył rynku tym, że po raz kolejny odrzucił ofertę wrogiego przejęcia złożoną przez Paramount Skydance – tym razem opiewającą na 30 dolarów za akcję. Szukające kupca studio poinformowało jednak, że daje Paramount jeszcze tydzień na przedstawienie lepszej propozycji, co jest oznaką zmiany podejścia wobec rywala Netfliksa.

Publikacja: 17.02.2026 14:43

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

We wtorek, 17 lutego, studio Warner Bros. Discovery poinformowało, że odrzuciło najnowszą ofertę wrogiego przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. Wartość potencjalnej transakcji została powiększona do 30 dolarów za akcję, ale to wciąż nie przekonało zarządu WBD, który od miesięcy skłania się ku konkurencyjnej ofercie Netfliksa. Tym razem widać jednak pierwsze oznaki zmiany podejścia WBD – studio dało bowiem Paramount siedem dni na wynegocjowanie lepszej umowy.

Czytaj więcej

Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery
Media
Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery daje szansę Paramount Skydance

To oznacza, że Paramount ma szansę na wysunięcie „najlepszej i ostatecznej oferty” zakupu WBD do 23 lutego. Zgodnie z warunkami umowy o fuzji z grudnia 2025 roku Netflix będzie mieć prawo wyrównać nową propozycję rywala.

„Nasz Zarząd nie uznał, że Państwa propozycja z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do transakcji korzystniejszej niż fuzja z Netfliksem” – oświadczyli prezes WBD Samuel DiPiazza Jr. i dyrektor generalny David Zaslav w liście wysłanym we wtorek do zarządu Paramount.

Czytaj więcej

Walka o właściciela TVN. Przeciwnik Netfliksa dał płatne ogłoszenia w europejskiej prasie
Media
Walka o właściciela TVN. Przeciwnik Netfliksa dał płatne ogłoszenia w europejskiej prasie
Jak dodali, nadal rekomendują i pozostają „w pełni zaangażowani” w transakcję z Netfliksem.

Szefowie WBD wskazali jednocześnie, że zgodnie ze słowami anonimowego doradcy finansowego Paramount, oferta zostanie podniesiona do 31 dolarów za akcję, a jeśli WBD podejmie negocjacje, cena może być nawet wyższa. Jak zaznaczyli, oczekują, że najlepsza i ostateczna propozycja przekroczy tę kwotę.

Netflix kontra Paramount Skydance. Kto da więcej za aktywa Warner Bros. Discovery?

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Netflix wygrał przetarg na aktywa Warner Bros. Discovery i zobowiązał się wtedy do zakupu jego działu streamingowego oraz studiów filmowych (bez kanałów telewizyjnych, takich jak TVN i CNN) za 72 mld dol. Kilka dni później Paramount złożył ofertę wrogiego przejęcia wartą 108,4 mld dol., która obejmuje zakup całego WBD. Oba giganty już od miesięcy toczą zaciętą rywalizację o aktywa hollywoodzkiego studia, obejmujące między innymi HBO Max i bogatą bibliotekę filmów i seriali.

Źródło: rp.pl, Reuters

Film Platformy Streamingowe Netflix Firmy duże firmy Warner Bros Discovery Paramount Skydance
