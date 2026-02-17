We wtorek, 17 lutego, studio Warner Bros. Discovery poinformowało, że odrzuciło najnowszą ofertę wrogiego przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. Wartość potencjalnej transakcji została powiększona do 30 dolarów za akcję, ale to wciąż nie przekonało zarządu WBD, który od miesięcy skłania się ku konkurencyjnej ofercie Netfliksa. Tym razem widać jednak pierwsze oznaki zmiany podejścia WBD – studio dało bowiem Paramount siedem dni na wynegocjowanie lepszej umowy.
To oznacza, że Paramount ma szansę na wysunięcie „najlepszej i ostatecznej oferty” zakupu WBD do 23 lutego. Zgodnie z warunkami umowy o fuzji z grudnia 2025 roku Netflix będzie mieć prawo wyrównać nową propozycję rywala.
„Nasz Zarząd nie uznał, że Państwa propozycja z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do transakcji korzystniejszej niż fuzja z Netfliksem” – oświadczyli prezes WBD Samuel DiPiazza Jr. i dyrektor generalny David Zaslav w liście wysłanym we wtorek do zarządu Paramount.
Jak dodali, nadal rekomendują i pozostają „w pełni zaangażowani” w transakcję z Netfliksem.
Szefowie WBD wskazali jednocześnie, że zgodnie ze słowami anonimowego doradcy finansowego Paramount, oferta zostanie podniesiona do 31 dolarów za akcję, a jeśli WBD podejmie negocjacje, cena może być nawet wyższa. Jak zaznaczyli, oczekują, że najlepsza i ostateczna propozycja przekroczy tę kwotę.
Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Netflix wygrał przetarg na aktywa Warner Bros. Discovery i zobowiązał się wtedy do zakupu jego działu streamingowego oraz studiów filmowych (bez kanałów telewizyjnych, takich jak TVN i CNN) za 72 mld dol. Kilka dni później Paramount złożył ofertę wrogiego przejęcia wartą 108,4 mld dol., która obejmuje zakup całego WBD. Oba giganty już od miesięcy toczą zaciętą rywalizację o aktywa hollywoodzkiego studia, obejmujące między innymi HBO Max i bogatą bibliotekę filmów i seriali.
