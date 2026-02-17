We wtorek, 17 lutego, studio Warner Bros. Discovery poinformowało, że odrzuciło najnowszą ofertę wrogiego przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. Wartość potencjalnej transakcji została powiększona do 30 dolarów za akcję, ale to wciąż nie przekonało zarządu WBD, który od miesięcy skłania się ku konkurencyjnej ofercie Netfliksa. Tym razem widać jednak pierwsze oznaki zmiany podejścia WBD – studio dało bowiem Paramount siedem dni na wynegocjowanie lepszej umowy.

Warner Bros. Discovery daje szansę Paramount Skydance

To oznacza, że Paramount ma szansę na wysunięcie „najlepszej i ostatecznej oferty” zakupu WBD do 23 lutego. Zgodnie z warunkami umowy o fuzji z grudnia 2025 roku Netflix będzie mieć prawo wyrównać nową propozycję rywala.

„Nasz Zarząd nie uznał, że Państwa propozycja z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do transakcji korzystniejszej niż fuzja z Netfliksem” – oświadczyli prezes WBD Samuel DiPiazza Jr. i dyrektor generalny David Zaslav w liście wysłanym we wtorek do zarządu Paramount.