Rzeczpospolita
Ekonomia
Wielkie problemy internautów w Rosji. Kreml tworzy własną sieć pod kontrolą KGB

Rosja uruchamia „suwerenny internet”. Zablokowane strony są usuwane z państwowego systemu nazw domen. Zniknął już m.in. YouTube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, a także media: BBC, Current Time, Deutsche Welle, Radio Liberty i The Moscow Times. Po wejściu na zablokowaną stronę użytkownicy widzą napis „taka strona nie istnieje”.

Publikacja: 12.02.2026 12:01

Internet pod pełną kontrolą. Kreml przykręca śrubę użytkownikom

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne założenia rosyjskiego "suwerennego internetu"?
  • Co oznacza zablokowanie stron z państwowego systemu nazw domen?
  • Jakie są długoterminowe plany Kremla w kontekście kontroli internetu?
  • Jakie konsekwencje może mieć rozwój RuNetu dla rosyjskiego społeczeństwa?

Rosyjskie władze rozpoczęły rok 2026 od przykręcania śruby w cenzurowaniu internetu, którego skala już teraz plasuje Rosję w światowej czołówce najbardziej represyjnych państw. Po oficjalnym ogłoszeniu we wtorek blokady Telegramu, Federalna Służba Nadzoru Łączności Technologii Informacyjnych i Mediów (Roskomnadzor), po raz pierwszy rozpoczęła usuwanie zablokowanych stron internetowych z Narodowego Systemu Nazw Domen (NDNS), utworzonego na mocy ustawy o „suwerennym internecie”.

Po wpisaniu zachodnich komunikatorów na czarną listę Kremla, Telegram stał się jedyną w pełni dostęp
Globalne Interesy
Kreml zaczyna dusić Telegram. Władze mówią o terrorystach

We wtorek poinformowano o zniknięciu domeny YouTube, a w środę odkryto zniknięcie WhatsApp. Jak podaje „The Moscow Times” z NDNS usunięte zostało co najmniej 13 zasobów. Należą do nich Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Windscribe, Apkmirror, Tor, a także pięć mediów: BBC, Current Time, Deutsche Welle, Radio Liberty i „The Moscow Times”.

Suwerenny internet w Rosji to odcięcie od globalnej sieci

Ostatecznym celem władz nie jest całkowite zablokowanie YouTube'a i WhatsAppa (będą one nadal działać przez VPN), ale przetestowanie nowego systemu blokowania, uważa ekspert. „Rosja buduje infrastrukturę suwerennego internetu. A to jest znacznie bardziej niebezpieczne w dłuższej perspektywie niż samo blokowanie” – podkreśla Leonid Jułdaszew, ekspert IT dla „The Moscow Times”.

Tej samej technologii można użyć do fałszowania adresów: użytkownik odwiedza jedną stronę internetową, ale w rzeczywistości trafia na przykład na stronę Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), wyjaśnia Michaił Klimariew, dyrektor Społeczności Ochrony Internetu – organizacji założonej w Rosji w 2018 r. dla walki z rosyjską cenzurą (od wojny działa za granicą Rosji). Dodaje, że „większość oszustw polegających na przechwytywaniu loginów i haseł odbywa się w ten sposób”.

Kobieta idzie ulicą w Moskwie w Rosji podczas intensywnych opadów śniegu.
Gospodarka
Kreml zamyka Rosjan w Rosji. Internet coraz bardziej cenzurowany

Wcześniej zdarzało się to w Rosji w odosobnionych przypadkach (np. blokowanie komunikatorów Discord i Signal w 2024 r.), ale według ekspertów z opozycyjnego portalu „Na swiazi” jest to „pierwszy przypadek masowego usuwania domen”. Po wejściu na zablokowaną stronę internetową użytkownicy otrzymają odpowiedź, że „taka strona nie istnieje”.

W efekcie „powstaje prawdziwie suwerenny internet, czyli rosyjski internet, który różni się od powszechnie akceptowanego internetu międzynarodowego” – zauważa Michaił Klimariew.

Kraje BRICS odmówiły Rosji tworzenia oddzielnego internetu 

Walka z wolnym internetem to kolejna idée fixe rosyjskiego reżimu. Już w 2014 r. Putin twierdził, że internet został wynaleziony przez CIA, a trzy lata później zażądał, aby kraje BRICS stworzyły alternatywny system nazw domen, który „chroniłby” Rosjan przed „informacyjnym wpływem” Zachodu. Jednak ani Chiny, ani Brazylia, RPA czy Indie nie wykazały żadnej ochoty do przyłączenia się do projektu „alternatywnego internetu”. Rosyjski reżim skupił się więc na rugowaniu zagranicznych domen z Rosji. 

– Teraz, zgodnie z ustawą o suwerennym RuNet (rosyjski internet – red.), rosyjscy dostawcy internetu są zobowiązani do korzystania z tego systemu, a nie z oryginalnych DNS – zauważa Klimariew.

Rośnie zamordyzm w Rosji. Rekordowe wydatki na resorty siłowe
Budżet i podatki
Rośnie zamordyzm w Rosji. Rekordowe wydatki na resorty siłowe

System nazw domen (DNS) można porównać do internetowej „książki adresowej”, wyjaśnia Leonid Jułdaszew. Po wpisaniu przez użytkownika nazwy strony internetowej w przeglądarce, DNS pozwala komputerowi określić adres IP zasobu i wysłać tam żądanie. Jułdaszew wskazuje, że to pierwszy raz, kiedy DNS został użyty do blokowania zasobów internetowych.

„Oczywiście różnica między bazami danych a DNS będzie się pogłębiać”, kontynuuje ekspert. „W pewnym momencie Rosja będzie miała zupełnie inny internet, odrębny od globalnego. Taki, któremu po prostu nie można ufać”.

Cel Kremla – kontrola wszystkich i wszystkiego poprzez swój internet

Ostateczna kontrola internetu może zostać ustanowiona w Rosji do 2028 r. przewidują eksperci z RKS Global. Dostęp do sieci mógłby zostać ograniczony do „białej listy” zatwierdzonych stron internetowych, a cyfrowe mechanizmy kontroli mogłyby zostać wzmocnione, aż do kryminalizacji wszelkiej komunikacji niekontrolowanej przez rosyjską bezpiekę. Władze w Rosji dążą do powszechnego wprowadzenia rozpoznawania twarzy i uruchomienia kontroli wydatków obywateli, ostrzegają niezależni eksperci.

Oficer bezpieki stworzy cyfrową gospodarkę Rosji. Będzie więcej cenzury i kontroli w sieci
Media
Oficer bezpieki stworzy cyfrową gospodarkę Rosji. Będzie więcej cenzury i kontroli w sieci

RKS Global ostrzega, że dalsze rozwijanie RuNetu doprowadzi do technicznego i ekonomicznego oddzielenia Rosjan od globalnej sieci oraz „głębokiej integracji FSB” ze wszystkimi urządzeniami będącymi w posiadaniu obywateli. Wtedy rosyjski totalitaryzm wejdzie na nowy poziom – będzie kontrolował życie Rosjan poprzez pełną kontrolę sieci.

Źródło: rp.pl

