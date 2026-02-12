Tej samej technologii można użyć do fałszowania adresów: użytkownik odwiedza jedną stronę internetową, ale w rzeczywistości trafia na przykład na stronę Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), wyjaśnia Michaił Klimariew, dyrektor Społeczności Ochrony Internetu – organizacji założonej w Rosji w 2018 r. dla walki z rosyjską cenzurą (od wojny działa za granicą Rosji). Dodaje, że „większość oszustw polegających na przechwytywaniu loginów i haseł odbywa się w ten sposób”.

Wcześniej zdarzało się to w Rosji w odosobnionych przypadkach (np. blokowanie komunikatorów Discord i Signal w 2024 r.), ale według ekspertów z opozycyjnego portalu „Na swiazi” jest to „pierwszy przypadek masowego usuwania domen”. Po wejściu na zablokowaną stronę internetową użytkownicy otrzymają odpowiedź, że „taka strona nie istnieje”.

W efekcie „powstaje prawdziwie suwerenny internet, czyli rosyjski internet, który różni się od powszechnie akceptowanego internetu międzynarodowego” – zauważa Michaił Klimariew.

Kraje BRICS odmówiły Rosji tworzenia oddzielnego internetu

Walka z wolnym internetem to kolejna idée fixe rosyjskiego reżimu. Już w 2014 r. Putin twierdził, że internet został wynaleziony przez CIA, a trzy lata później zażądał, aby kraje BRICS stworzyły alternatywny system nazw domen, który „chroniłby” Rosjan przed „informacyjnym wpływem” Zachodu. Jednak ani Chiny, ani Brazylia, RPA czy Indie nie wykazały żadnej ochoty do przyłączenia się do projektu „alternatywnego internetu”. Rosyjski reżim skupił się więc na rugowaniu zagranicznych domen z Rosji.

– Teraz, zgodnie z ustawą o suwerennym RuNet (rosyjski internet – red.), rosyjscy dostawcy internetu są zobowiązani do korzystania z tego systemu, a nie z oryginalnych DNS – zauważa Klimariew.