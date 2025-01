Oficer bezpieki stworzy cyfrową gospodarkę Rosji. Będzie więcej cenzury i kontroli w sieci

Iwan Lebiediew – absolwent Akademii Strażników Więziennych i były oficer FSB – został mianowany nowym wiceministrem rozwoju cyfrowego Rosji, informuje CNews, powołując się na rozporządzenie podpisane 20 stycznia przez premiera Michaiła Miszustina.

Rosja. Minister od cyfryzacji nie zna się na cyfryzacji

W ministerstwie rozwoju cyfrowego, które nadzoruje cenzurę internetu, operatorów telekomunikacyjnych i infrastrukturę informatyczną w rządzie, Lebiediew zastąpi Annę Rudenko, która złożyła rezygnację „z własnej woli”.

Lebiediew nie zna się na cyfryzacji w ogóle. Wcześniej pracował w Dumie Miejskiej Riazania. Od 2017 do 2023 r. był sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa. Teraz ma w ministerstwie rozwoju cyfrowego wdrożyć szeroko zakrojony projekt narodowy „Gospodarka danymi”, który będzie kosztował rosyjskich podatników 129 mld rubli w tym roku, 162 mld w przyszłym roku i 167 mld w 2027. Łącznie będzie to równowartość 18,05 mld zł.

W ramach projektu do 2030 r. Kreml chce osiągnąć 100-procentową „dojrzałość cyfrową” administracji państwowej i samorządowej, a także kluczowych sektorów gospodarki. W szczególności do 2030 roku władze spodziewają się zwiększenia inwestycji w sektor IT o 187 proc., zapewnienia 99 proc. obywateli dostępu do szybkiego internetu oraz zwiększenia udziału firm wykorzystujących krajowe oprogramowanie z 46 proc. do 80 proc.