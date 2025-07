Putin uważa rosyjską gospodarkę za odporną na nowe sankcje

Rosja, która kontroluje już prawie jedną piątą terytorium Ukrainy, w ciągu ostatnich trzech miesięcy posunęła się naprzód o około 1415 km² – według danych DeepStateMap. –Rosjanie będą działać w oparciu o słabość Ukrainy – powiedział informator. Sukcesy na froncie mogą spowodować, że Rosja spróbuje zdobyć Sumy, Charków lub Dniepr.

Stany Zjednoczone twierdzą, że w trwającej wojnie, najkrwawszym konflikcie w Europie od czasów II wojny światowej, zginęło lub zostało rannych 1,2 mln osób. Ani Rosja, ani Ukraina nie podają pełnych danych dotyczących swoich strat, a Moskwa odrzuca zachodnie szacunki jako propagandę.

Trump, który w styczniu powrócił do Białego Domu, obiecując szybkie zakończenie wojny, stara się naprawić stosunki z Rosją, rozmawiając co najmniej sześć razy przez telefon z Putinem. W poniedziałek powiedział, że Putin nie jest „zabójcą, ale twardzielem”. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Joe Bidena, administracja Trumpa wycofała poparcie dla przystąpienia Ukrainy do NATO i zasugerowała uznanie aneksji Krymu przez Rosję.

Pomimo obowiązujących sankcji i kosztów największego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej, rosyjska gospodarka o wartości 2 bilionów dol. radzi sobie znacznie lepiej, niż spodziewało się tego wielu Rosjan i mieszkańcy Zachodu. Ministerstwo Gospodarki prognozuje spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2,5 proc. w 2025 r. z 4,3 proc. w ubiegłym roku.

Zdaniem rozmówców agencji Reutera, Trump ma niewielki wpływ na Putina i sugerują, że nawet jeśli Waszyngton nałoży cła na nabywców rosyjskiej ropy, Moskwa nadal znajdzie sposób, aby sprzedać ją na rynki światowe. –Putin rozumie, że Trump jest nieprzewidywalną osobą, która może zrobić nieprzyjemne rzeczy, ale stara się nie drażnić go zbytnio – powiedział jeden z informatorów.