Trump zapowiada wysłanie "najlepszej broni" dla Ukrainy. Daje Rosji 50 dni

W przeddzień konferencji specjalny wysłannik Trumpa, generał Keith Kellogg, spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły m.in. wzmacniania ukraińskiej obrony powietrznej, wspólnej produkcji uzbrojenia oraz nowych sankcji wobec Rosji.

Republikański senator Lindsey Graham, bliski sojusznik Trumpa, ale i gorący orędownik pomocy dla Kijowa, zapowiedział, że w najbliższych dniach i tygodniach „zobaczymy rekordowy przepływ broni do Ukrainy” i nową próbę wywarcia presji na Putina, by usiadł do stołu negocjacyjnego.

Zwrot w polityce USA?

Zapowiedź Donalda Trumpa jest postrzegana jako potencjalny punkt zwrotny w polityce USA wobec wojny w Ukrainie, zwłaszcza w kontekście niedawnego zawieszenia dostaw, nawet tego sprzętu, który czekał na transport w Polsce, u granic Ukrainy.

Decyzję miał podjąć sekretarz obrony Pete Hegseth, bez konsultacji z Kongresem, a nawet z administracją Trumpa. Miał to zrobić już po raz co najmniej trzeci, tłumacząc, że spowodowana ma być rzekomymi brakami w magazynach amerykańskiej armii, mimo że analiza sporządzona przez wojsko nie wykazała takiego zagrożenia.

Samowolna decyzje Hegsetha oburzyła nawet przedstawicieli Partii Republikańskiej, którzy działania sekretarza obrony nazywają „spektakularną wpadką” i „amatorszczyzną” i domagają się dochodzenia oraz rewizji procedur obowiązujących w Pentagonie.