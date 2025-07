Trump chce ukarać Putina. Co ogłosi w poniedziałek?

Pod koniec maja do Berlina poleciał Graham, aby przedstawić założenia tego projektu Friedrichowi Merzowi. Kanclerz miesiąc później był z kolei w Białym Domu, aby lobbować u Trumpa za tym pomysłem. To samo robili przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wydaje się, że skutecznie. Prezydent USA powiedział w NBC, że „bardzo poważnie” rozważa przyjęcie tego projektu. A przewodniczący republikańskiej większości w Senacie John Thune uznał, że jego zdaniem ustawa zostanie zatwierdzona jeszcze w lipcu. Mimo wszystko projekt jest tak zmieniany, aby Trump mógł go wykorzystać w sposób i na warunkach, jakie uzna za konieczne.

Około 1/3 rosyjskiego budżetu jest finansowana z eksportu ropy i gazu. Załamanie cen ropy spowodowało już, że w maju dochody z tego tytułu Rosji spadły o 35 proc. w stosunku do ub.r., do 6,5 mld dol.

Putin chciał wykorzystać okres, w którym Stany nie uruchomiły nowych programów wsparcia dla Ukrainy do przeprowadzenia „decydującej” ofensywy. Nie zdołała ona jednak doprowadzić do przełomu na froncie, a okazała się niezwykle krwawa. Zdaniem „The Economist” do tej pory w jej wyniku Rosjanie stracili 31 tys. żołnierzy.

Ten brytyjski tygodnik, bazując na finezyjnych kalkulacjach, uważa, że w trakcie trwającej czwarty rok inwazji rannych zostało od 900 tys. do 1,3 mln żołnierzy rosyjskich, a zabitych od 190 tys. do 350 tys. Mimo wszystko każdego miesiąca Moskwa jest w stanie zmobilizować od 10 do 15 tys. żołnierzy więcej niż Kijów. Zdaniem autorów raportu przy obecnym tempie postępów ofensywy Kremlowi będzie jednak potrzeba 89 lat na zdobycie całej Ukrainy. Najwyraźniej tak dużej cierpliwości Trump i jego następcy mieć nie będą.