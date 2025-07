Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności to 250 punktów merytorycznych na 10 scenach, 12 tys. m² przestrzeni wystawienniczej, ponad 400 prelegentów z całego świata oraz 20 premier technologicznych.

Z roku na rok kongres poświęcony zrównoważonemu transportowi i transformacji energetycznej w regionie staje się coraz większy, a tegoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

- Holistyczny charakter programu KNM 2025 stanowi efekt intensywnej współpracy z całym ekosystemem nowej mobilności. Udało nam się stworzyć platformę budującą mosty między różnymi sektorami – od startupów po korporacje, od samorządów po instytucje międzynarodowe. Chcemy wspierać dialog między branżami i otwieramy się na nowe obszary, takie jak urbanistyka, awiacja czy obronność. KNM 2025 to przestrzeń do realnego wpływu na kształt transportu i gospodarki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodnie – komentuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, organizatora kongresu.

Foto: Mat. Partnera

Sześć głównych ścieżek i nowi kuratorzy

Program kongresu został ułożony wokół sześciu głównych ścieżek tematycznych, czyli:

• Clean Transport – ścieżka z naciskiem na elektryfikację transportu ciężkiego i flot firmowych, rozwój infrastruktury ładowania wzdłuż korytarzy TEN-T, a także dekarbonizację lotnictwa i żeglugi.

• Urban Innovation – po raz pierwszy w pełni poświęcona urbanistyce i nowym modelom miast; kuratorem ścieżki jest Filip Springer, znany reportażysta i autor publikacji o przestrzeniach miejskich.

• Sustainable Economy – skupiona na roli nowej mobilności w budowie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacjach.

• Infrastructure & Investments – forum liderów przemysłu i inwestorów związanych z infrastrukturą ładowania, produkcją bateryjną i recyklingiem.

• Climate Policy – odpowiadająca na wyzwania Zielonego Ładu i dekarbonizacji transportu z udziałem instytucji UE i rządów.

• Life Quality & Health – podkreślająca wpływ mobilności na zdrowie publiczne i jakość życia w miastach.

Taka struktura pozwala nie tylko na kompleksowe omówienie trendów technologicznych, ale też ich kontekstu społecznego i gospodarczego.

Foto: Mat. Partnera

Międzynarodowa ranga, światowi liderzy

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele największych światowych organizacji i firm: Carlo Ratti z MIT, Beatriz Yordi z DG Clima Komisji Europejskiej, Rob de Jong z UNEP, Felipe Rodriguez z ICCT, Karen Vancluysen z POLIS czy Lan Marie Nguyen Berg z magistratu Oslo.

Do Katowic przyjadą także czołowi menadżerowie sektora automotive – m.in. Arek Nowiński, Volvo Cars; Hui Zhang, NIO Europe; Piotr Pawlak, Toyota Northern Europe; Stephan Neugebauer, BMW Group. Obecni będą także przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw takich jak LOT, ORLEN i Tauron.

Foto: Mat. Partnera

Przestrzeń dialogu

Silna reprezentacja samorządów (udział zapowiedzieli m.in. prezydenci Katowic, Łodzi, Kielc i wielu miast metropolitalnych) oznacza, że tegoroczna edycja kongresu będzie wyjątkową platformą wymiany doświadczeń między włodarzami a przemysłem.

Szczególne znaczenie w tym kontekście zyska ścieżka Urban Innovation, prezentująca dobre praktyki z zakresu integracji nowej mobilności z przestrzenią miejską. - Transformacja transportu nie wydarzy się w oderwaniu od realnych potrzeb mieszkańców. KNM 2025 pokazuje, jak zrównoważona mobilność może wspierać lepsze, bardziej dostępne i zdrowsze miasta - mówi Filip Springer, kurator ścieżki.

Foto: Mat. Partnera

Dodatkowe wydarzenia

W ramach KNM 2025 odbędą się również specjalistyczne wydarzenia towarzyszące takie jak: Forum Innowacji (we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz), Automated and Autonomous Mobility Forum (poświęcone pojazdom autonomicznym), New Mobility Security Forum (dot. bezpieczeństwa energetycznego i technologii podwójnego zastosowania), Battery Day i Hydrogen Suppliers Days – zorientowane na technologie bateryjne i wodorowe, a także Driving Sustainable Aviation – skupiona na lotnictwie niskoemisyjnym (nowość).

Nie zabraknie forum Startup eHUB, które połączy szybko rozwijające się firmy z potencjalnymi inwestorami, a także Bike Show & New Mobility Fest, czyli części promującej mikromobilność i rowery.

Gospodarzem całego wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a organizatorami Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz E-Mobility Europe.

Patronat Rzeczpospoliej