Trzecia kadencja Donalda Trumpa wraca jak bumerang. Jest niekonstytucyjna, ale Trump jej nie wyklucza

Jednak sam Trump zaznaczył, że chciałby osobiście podjąć się tej próby, podkreślając, że „ma najlepsze wyniki w historii”.

Zapytany o to, czy wyklucza możliwość ubiegania się o trzecią kadencję, odpowiedział enigmatycznie: - Czy wykluczam? Musicie mi powiedzieć.

Trump zapewnił, że nie żartuje na temat powrotu na urząd prezydenta po raz trzeci. Prawnicy analizujący jego wypowiedzi traktują je poważnie, choć zgodnie z obowiązującą konstytucją taka kandydatura jest niedopuszczalna.

Zwolennicy MAGA nie odpuszczają

Trump wcześniej informował media, że istnieją pewne „metody”, które mogłyby potencjalnie pozwolić mu służyć dłużej, na przykład poprzez start w wyborach J.D. Vance'a i późniejsze przekazanie mu władzy.

Pomysły dotyczące trzeciej kadencji Trumpa pojawiają się od dawna. Krótko po zaprzysiężeniu w styczniu tego roku członek Izby Reprezentantów, Republikanin Andy Ogles, przedstawił propozycję zmian w Konstytucji USA, które umożliwiłyby Donaldowi Trumpowi ubieganie się o trzecią kadencję - przedstawił w Kongresie rezolucję, która ma na celu zmianę 22. poprawki do Konstytucji USA, ustalającej limit dwóch kadencji dla głowy państwa. Poprawka Oglesa pozwoliłaby każdemu prezydentowi na pełnienie trzeciej kadencji, jeśli jego pierwsze dwie kadencje nie byłyby następujące po sobie. Gdyby więc poprawka weszła w życie, o trzecią kadencję nie mogliby się starać Barack Obama, Bill Clinton czy George W. Bush, ale Donald Trump – już tak, bo jego pierwsze dwie kadencje przedzieliła prezydentura Joe Bidena.