Trzecia kadencja Donalda Trumpa wraca jak bumerang. Jest niekonstytucyjna, ale Trump jej nie wyklucza

Donald Trump
Foto: Reuters, Evelyn Hockstein
Donald Trump ponownie nie wykluczył możliwości ubiegania się o niekonstytucyjną trzecią kadencję prezydencką. W poniedziałek odmówił jednoznacznego odrzucenia takiego scenariusza, jednocześnie wskazując potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta, takich jak wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio.
W ostatnim czasie Steve Bannon, były doradca Trumpa i znany podcaster z obozu MAGA, zasugerował w wywiadzie dla „The Economist”, że istnieje plan utrzymania Trumpa u władzy również po 2028 roku, mimo obowiązujących ograniczeń konstytucyjnych.
Sam Trump w rozmowie z mediami na pokładzie Air Force One powiedział, że nie wyklucza trzeciej kadencji i podkreślał, że jego wyniki w sondażach są znakomite, chociaż niezależne badania temu przeczą. Stwierdził także, że gdyby Rubio i Vance współpracowali, tworząc silny blok, byłaby to siła „nie do zatrzymania”.
Jednak sam Trump zaznaczył, że chciałby osobiście podjąć się tej próby, podkreślając, że „ma najlepsze wyniki w historii”.
Zapytany o to, czy wyklucza możliwość ubiegania się o trzecią kadencję, odpowiedział enigmatycznie: - Czy wykluczam? Musicie mi powiedzieć.
Trump zapewnił, że nie żartuje na temat powrotu na urząd prezydenta po raz trzeci. Prawnicy analizujący jego wypowiedzi traktują je poważnie, choć zgodnie z obowiązującą konstytucją taka kandydatura jest niedopuszczalna.
Trump wcześniej informował media, że istnieją pewne „metody”, które mogłyby potencjalnie pozwolić mu służyć dłużej, na przykład poprzez start w wyborach J.D. Vance'a i późniejsze przekazanie mu władzy.
Pomysły dotyczące trzeciej kadencji Trumpa pojawiają się od dawna. Krótko po zaprzysiężeniu w styczniu tego roku członek Izby Reprezentantów, Republikanin Andy Ogles, przedstawił propozycję zmian w Konstytucji USA, które umożliwiłyby Donaldowi Trumpowi ubieganie się o trzecią kadencję - przedstawił w Kongresie rezolucję, która ma na celu zmianę 22. poprawki do Konstytucji USA, ustalającej limit dwóch kadencji dla głowy państwa. Poprawka Oglesa pozwoliłaby każdemu prezydentowi na pełnienie trzeciej kadencji, jeśli jego pierwsze dwie kadencje nie byłyby następujące po sobie. Gdyby więc poprawka weszła w życie, o trzecią kadencję nie mogliby się starać Barack Obama, Bill Clinton czy George W. Bush, ale Donald Trump – już tak, bo jego pierwsze dwie kadencje przedzieliła prezydentura Joe Bidena.
Sam Trump także wielokrotnie rozważał możliwość pełnienia – na razie niekonstytucyjnej - trzeciej kadencji jako prezydent. Już podczas kampanii wyborczej w czerwcu 2024 roku na wiecu w West Palm Beach na Florydzie, zwracał się do sympatyków-chrześcijan: - Chrześcijanie, idźcie i zagłosujcie, tylko tym razem. Za cztery lata nie będziecie musieli głosować ponownie, wszystko zostanie naprawione, będzie dobrze, nie będziecie musieli już głosować, moi wspaniali chrześcijanie! — wołał do zgromadzonego tłumu.
Już w marcu tego roku portal Axios informował, że zagorzali zwolennicy MAGA szykują już następcę Donalda Trumpa, gdyby pomysł trzeciej kadencji spalił na panewce. Miałby nim być J.D. Vance, uznawany za „intelektualną wersję Trumpa”.
Zmiana Konstytucji, która byłaby koniecznością, aby umożliwić Trumpowi pełnienie trzeciej kadencji, to bardzo złożony i mało prawdopodobny do zrealizowania proces legislacyjny.
Wymagałoby to albo dwóch trzecich głosów Kongresu, albo dwóch trzecich stanów zgadzających się na zwołanie konwencji konstytucyjnej w celu zaproponowania zmian. Każda z tych dróg wymagałaby jeszcze ratyfikacji przez trzy czwarte stanów.
