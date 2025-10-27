Rzeczpospolita
Trzecia kadencja Donalda Trumpa wraca jak bumerang. Jest niekonstytucyjna, ale Trump jej nie wyklucza

Donald Trump i jego zwolennicy wielokrotnie sugerowali, że obecny prezydent byłby gotów objąć urząd po raz trzeci, mimo że 22. poprawka do Konstytucji USA wyraźnie stanowi, że „nikt nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy”.

Publikacja: 27.10.2025 19:55

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters, Evelyn Hockstein

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump sugeruje możliwość kandydowania na trzecią kadencję prezydencką?
  • Jakie są plany zwolenników MAGA dotyczące przedłużenia prezydentury Trumpa?
  • Co sugeruje Steve Bannon w kwestii planów na przyszłość Trumpa?
  • Jakie prawnicze analizy pojawiają się w odpowiedzi na wypowiedzi Trumpa dotyczące trzeciej kadencji?
  • Jakie zmiany w Konstytucji USA byłyby konieczne, aby umożliwić Trumpowi kandydaturę na trzecią kadencję?
  • Kto jest potencjalnym następcą Donalda Trumpa, jeśli plan trzeciej kadencji nie dojdzie do skutku?

Donald Trump ponownie nie wykluczył możliwości ubiegania się o niekonstytucyjną trzecią kadencję prezydencką. W poniedziałek odmówił jednoznacznego odrzucenia takiego scenariusza, jednocześnie wskazując potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta, takich jak wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio.

Trzecia kadencja niekonstytucyjna? Zwolennicy MAGA mają plan

W ostatnim czasie Steve Bannon, były doradca Trumpa i znany podcaster z obozu MAGA, zasugerował w wywiadzie dla „The Economist”, że istnieje plan utrzymania Trumpa u władzy również po 2028 roku, mimo obowiązujących ograniczeń konstytucyjnych.

Sam Trump w rozmowie z mediami na pokładzie Air Force One powiedział, że nie wyklucza trzeciej kadencji i podkreślał, że jego wyniki w sondażach są znakomite, chociaż niezależne badania temu przeczą. Stwierdził także, że gdyby Rubio i Vance współpracowali, tworząc silny blok, byłaby to siła „nie do zatrzymania”.

Czytaj więcej

Demonstracja „Żadnych królów” w Nowym Jorku
Polityka
Masowe protesty przeciwko polityce Donalda Trumpa. W USA manifestują pod hasłem „Żadnych królów”
Jednak sam Trump zaznaczył, że chciałby osobiście podjąć się tej próby, podkreślając, że „ma najlepsze wyniki w historii”.

Zapytany o to, czy wyklucza możliwość ubiegania się o trzecią kadencję, odpowiedział enigmatycznie: - Czy wykluczam? Musicie mi powiedzieć.

Trump zapewnił, że nie żartuje na temat powrotu na urząd prezydenta po raz trzeci. Prawnicy analizujący jego wypowiedzi traktują je poważnie, choć zgodnie z obowiązującą konstytucją taka kandydatura jest niedopuszczalna.

Zwolennicy MAGA nie odpuszczają

Trump wcześniej informował media, że istnieją pewne „metody”, które mogłyby potencjalnie pozwolić mu służyć dłużej, na przykład poprzez start w wyborach J.D. Vance'a i późniejsze przekazanie mu władzy.

Czytaj więcej

Sondaż: Trump to „potencjalnie niebezpieczny dyktator”? Wiemy, co uważają Amerykanie
Polityka
Sondaż: Trump to „potencjalnie niebezpieczny dyktator”? Wiemy, co uważają Amerykanie

Pomysły dotyczące trzeciej kadencji Trumpa pojawiają się od dawna. Krótko po zaprzysiężeniu w styczniu tego roku członek Izby Reprezentantów, Republikanin Andy Ogles, przedstawił propozycję zmian w Konstytucji USA, które umożliwiłyby Donaldowi Trumpowi ubieganie się o trzecią kadencję - przedstawił w Kongresie rezolucję, która ma na celu zmianę 22. poprawki do Konstytucji USA, ustalającej limit dwóch kadencji dla głowy państwa.  Poprawka Oglesa pozwoliłaby każdemu prezydentowi na pełnienie trzeciej kadencji, jeśli jego pierwsze dwie kadencje nie byłyby następujące po sobie. Gdyby więc poprawka weszła w życie, o trzecią kadencję nie mogliby się starać Barack Obama, Bill Clinton czy George W. Bush, ale Donald Trump – już tak, bo jego pierwsze dwie kadencje przedzieliła prezydentura Joe Bidena.

Sam Trump  także wielokrotnie rozważał możliwość pełnienia – na razie niekonstytucyjnej -  trzeciej kadencji jako prezydent. Już  podczas kampanii wyborczej w czerwcu 2024 roku na wiecu w West Palm Beach na Florydzie, zwracał się do sympatyków-chrześcijan: - Chrześcijanie, idźcie i zagłosujcie, tylko tym razem. Za cztery lata nie będziecie musieli głosować ponownie, wszystko zostanie naprawione, będzie dobrze, nie będziecie musieli już głosować, moi wspaniali chrześcijanie! — wołał do zgromadzonego tłumu. 

Już w marcu tego roku portal Axios informował, że zagorzali zwolennicy MAGA szykują już następcę Donalda Trumpa, gdyby pomysł trzeciej kadencji spalił na panewce.  Miałby nim być J.D. Vance, uznawany za „intelektualną wersję Trumpa”.

Czytaj więcej

John Bolton
Polityka
Były współpracownik, który dziś krytykuje Donalda Trumpa, postawiony w stan oskarżenia

Zmiana Konstytucji? Niełatwa, ale nie nieprawdopodobna

Zmiana Konstytucji, która byłaby koniecznością, aby umożliwić Trumpowi pełnienie trzeciej kadencji, to bardzo złożony i mało prawdopodobny do zrealizowania proces legislacyjny. 

Wymagałoby to  albo dwóch trzecich głosów Kongresu, albo dwóch trzecich stanów zgadzających się na zwołanie konwencji konstytucyjnej w celu zaproponowania zmian. Każda z tych dróg wymagałaby jeszcze ratyfikacji przez trzy czwarte stanów.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Donald Trump - druga kadencja

Trzecia kadencja niekonstytucyjna? Zwolennicy MAGA mają plan

