Donald Trump o zamordowaniu Roba Reinera: Cierpiał na zespół zaburzeń Trumpa

Prezydent USA Donald Trump połączył we wpisie w swoim serwisie Truth Social śmierć aktora i reżysera filmowego Roba Reinera i jego żony, Michele (para została zamordowana we własnym domu) z faktem, że Reiner był jego krytykiem.

Publikacja: 16.12.2025 06:10

Donald Trump i Rob Reiner

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Donald Trump skomentował śmierć Roba Reinera?
  • Jakie były reakcje polityków na wpis Donalda Trumpa?
  • Jakie opinie na temat Trumpa wyrażał Rob Reiner?

Komentując tragedię, do której doszło w Los Angeles (Rob Reiner i jego żona mieli zginąć od ciosów ostrym narzędziem, w sprawie zatrzymano syna pary, Nicka), Trump napisał, że w Hollywood wydarzyła się „bardzo smutna rzecz”. Reinera Trump określił mianem człowieka „udręczonego i zmagającego się z problemami”, który jednak był kiedyś „bardzo utalentowanym reżyserem i komikiem”.

Donald Trump o Robie Reinerze: Doprowadzał innych do szaleństwa swoją obsesją na moim punkcie

Następnie Trump stwierdził, że śmierć Reinera ma związek z „gniewem, jaki wywoływał u innych poprzez swoje ogromne, nieustępliwe i nieuleczalne schorzenie mącące umysł, znane jako zespół zaburzeń Trumpa (ang. Trump Derangement Syndrome)”.

Prezydent USA dodał, że Reiner miał doprowadzać innych „do szaleństwa przez swoją wściekłą obsesję na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa”, a jego „paranoja sięgnęła nowych wyżyn, w miarę jak administracja Trumpa przekraczała wszystkie cele i oczekiwania wielkości, a Złota Era Ameryki nastała”. Wpis kończy się słowami: Niech Rob i Michele spoczywają w pokoju! Trump we wpisie nie wspomina o swoich relacjach z Michele Reiner, która w przeszłości pracowała jako fotograf – i to ona była autorką zdjęcia pojawiającego się na okładce książki obecnego prezydenta USA „Donald Trump. The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów”.

Amerykańska policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie śmierci reżysera i jego żony. Nie wiadomo nic ani o szczegółach zbrodni, ani o jej motywach. 

Kongresmeni Partii Republikańskiej krytykują Donalda Trumpa: To tragedia rodzinna, nie polityka

Wpis Trumpa został skrytykowany m.in. przez kongresmena Partii Republikańskiej z Kentucky Thomasa Massiego. „Niezależnie od tego, co czuło się wobec Roba Reinera, to niestosowny i pozbawiony szacunku sposób mówienia o człowieku, który został brutalnie zamordowany” – napisał Massie w serwisie X. „Domyślam się, że moi koledzy z Partii Republikańskiej, wiceprezydent, personel Białego Domu po prostu go zignorują, ponieważ się boją? Niech ktokolwiek spróbuje to obronić” – dodał. 

Z kolei kongresmenka Marjorie Taylor Greene, niegdyś twarz wspierającego Trumpa ruchu MAGA, której polityczne ścieżki z obecnym prezydentem USA w ostatnim czasie się rozeszły (do tego stopnia, że Trump nazywa ją „zdrajczynią”), podkreśliła z kolei, że śmierć Reinera to „tragedia rodzinna, a nie kwestia polityczna”. 

Trumpa skrytykowali też kongresmeni Partii Republikańskiej Mike Lawler i Stephanie Bice. „Ojciec i matka zamordowani rękoma ich syna, który borykał się z problemami. Powinniśmy modlić się za rodzinę, a nie robić z tego politykę” – napisała Bice. 

Z kolei Lawler napisał, że „niezależnie od poglądów politycznych, nikt nie powinien doświadczać przemocy”. „To oświadczenie (Trumpa) jest błędem” – zaznaczył. 

Reiner znany był z sympatyzowania z Partią Demokratyczną.  Pojawił się w reklamach krytykujących George'a W. Busha przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. Wspierał kandydatów Partii Demokratycznej na prezydenta – Johna Kerry'ego, a także Ala Gore'a i Hillary Clinton (w 2016 roku, gdy rywalizowała z Trumpem). Reiner był znany również z krytyki wobec Trumpa, którego w wywiadzie dla „Variety” nazwał w 2017 roku. „niezdolnym umysłowo” do pełnienia funkcji prezydenta i „najmniej wykwalifikowanym człowiekiem, jaki kiedykolwiek objął funkcję prezydenta USA”.

Rob Reiner nakręcił m.in. kultowy film "Kiedy Harry poznał Sally" oraz thriller "Misery"
IT
„Niebezpieczny krewny". Zabójstwo znanego aktora i reżysera wstrząsnęło internetem

Biały Dom, który udostępnił wpis Trumpa, nie skomentował w żaden sposób sprawy. 

W wieczornej rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Trump pytany o swój wpis powtórzył krytykę wobec Reinera. Jak stwierdził, Reiner był „osobą z zaburzeniami”, jeśli chodzi o Trumpa. 

– Nie byłem w ogóle fanem Roba Reinera, w żadnym kształcie czy formie. Sądzę, że był bardzo zły dla naszego kraju – podsumował Trump. 

