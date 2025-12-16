Z tego artykułu się dowiesz: Jak Donald Trump skomentował śmierć Roba Reinera?

Jakie były reakcje polityków na wpis Donalda Trumpa?

Jakie opinie na temat Trumpa wyrażał Rob Reiner?

Komentując tragedię, do której doszło w Los Angeles (Rob Reiner i jego żona mieli zginąć od ciosów ostrym narzędziem, w sprawie zatrzymano syna pary, Nicka), Trump napisał, że w Hollywood wydarzyła się „bardzo smutna rzecz”. Reinera Trump określił mianem człowieka „udręczonego i zmagającego się z problemami”, który jednak był kiedyś „bardzo utalentowanym reżyserem i komikiem”.

Donald Trump o Robie Reinerze: Doprowadzał innych do szaleństwa swoją obsesją na moim punkcie

Następnie Trump stwierdził, że śmierć Reinera ma związek z „gniewem, jaki wywoływał u innych poprzez swoje ogromne, nieustępliwe i nieuleczalne schorzenie mącące umysł, znane jako zespół zaburzeń Trumpa (ang. Trump Derangement Syndrome)”.

Prezydent USA dodał, że Reiner miał doprowadzać innych „do szaleństwa przez swoją wściekłą obsesję na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa”, a jego „paranoja sięgnęła nowych wyżyn, w miarę jak administracja Trumpa przekraczała wszystkie cele i oczekiwania wielkości, a Złota Era Ameryki nastała”. Wpis kończy się słowami: Niech Rob i Michele spoczywają w pokoju! Trump we wpisie nie wspomina o swoich relacjach z Michele Reiner, która w przeszłości pracowała jako fotograf – i to ona była autorką zdjęcia pojawiającego się na okładce książki obecnego prezydenta USA „Donald Trump. The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów”.