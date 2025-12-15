Aktualizacja: 15.12.2025 06:30 Publikacja: 15.12.2025 05:52
Rob Reiner wraz z żoną Michelle
Policja z Los Angeles początkowo informowała o znalezieniu dwóch ciał w domu należącym do Roba i Michelle Reinerów nie podając personaliów ofiar. Od początku jednak pojawiały się informację, że dochodzenie jest prowadzone w sprawie zabójstwa.
Portal TMZ podał jednak, że w domu należącym do Reinera znaleziono ciało reżysera i jego żony, którzy doznali „ran kłutych zadanych prawdopodobnie nożem”. Policjanci mieli zostać wezwani do domu Reinerów ok. 15.30 czasu lokalnego. Na miejscu są funkcjonariusze z wydziału zabójstw w Los Angeles. Śmierć reżysera i jego żony potwierdziła już burmistrz Los Angeles Karen Bass.
Rob Reiner najpierw dał się poznać amerykańskiej publiczności jako aktor, jeden z bohaterów sitcomu CBS „All in the Family” - za rolę Mike'a Casimira „Meatheada” Stivica w tym serialu otrzymał dwie nagrody Emmy (w 1974 i 1978 roku) oraz pięć nominacji do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. Na dużym ekranie zadebiutował w komedii romantycznej „Enter Laughing” wyreżyserowanej przez jego ojca, Carla Reinera.
Jako aktora mogliśmy go oglądać również w takich filmach jak „Wyrzuć mamę z pociągu”, „Bezsenność w Seattle”, „Zmowa pierwszych żon”, „Barwy kampanii”, „Tylko miłość” czy „Wilk z Wall Street”.
Jeszcze większe sukcesy Reiner odnosił jako reżyser. Zadebiutował filmem „Oto Spinal Tap”, który opowiadał o fikcyjnym angielskim zespole heavymetalowym, a następnie wyreżyserował komedię romantyczną „Pewna sprawa”, dramat „Stań przy mnie”, film fantasy „Narzeczona dla księcia” i słynną komedię romantyczną „Kiedy Harry poznał Sally”, za którą otrzymał nominację do Złotego Globu dla najlepszego reżysera. Był też reżyserem dreszczowca „Misery”, dramatu sądowego „Ludzie honoru” (nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film) i komediodramat „Prezydent: Miłość w Białym Domu”. Wyreżyserował też film „Tylko miłość” z Brucem Willisem i Michelle Pfeiffer.
Żona Roba Reinera, Michele była producentką filmową, w przeszłości zajmowała się też fotografią - to ona wykonała zdjęcie Donalda Trumpa, które znajduje się na okładce jego książki „Donald Trump. The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów”.
Reiner był znany nie tylko jako człowiek filmu, ale też jako polityczny aktywista. Pojawił się w reklamach krytykujących George'a W. Busha przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku. Wspierał kandydatów Partii Demokratycznej na prezydenta – Johna Kerry'ego, a także Ala Gore'a i Hillary Clinton.
Jego pierwszą żoną była aktorka i reżyserka Penny Marshall.
