Policja z Los Angeles początkowo informowała o znalezieniu dwóch ciał w domu należącym do Roba i Michelle Reinerów nie podając personaliów ofiar. Od początku jednak pojawiały się informację, że dochodzenie jest prowadzone w sprawie zabójstwa.

Portal TMZ podał jednak, że w domu należącym do Reinera znaleziono ciało reżysera i jego żony, którzy doznali „ran kłutych zadanych prawdopodobnie nożem”. Policjanci mieli zostać wezwani do domu Reinerów ok. 15.30 czasu lokalnego. Na miejscu są funkcjonariusze z wydziału zabójstw w Los Angeles. Śmierć reżysera i jego żony potwierdziła już burmistrz Los Angeles Karen Bass.

Rob Reiner wyreżyserował m.in. komedię romantyczną „Kiedy Harry poznał Sally”

Rob Reiner najpierw dał się poznać amerykańskiej publiczności jako aktor, jeden z bohaterów sitcomu CBS „All in the Family” - za rolę Mike'a Casimira „Meatheada” Stivica w tym serialu otrzymał dwie nagrody Emmy (w 1974 i 1978 roku) oraz pięć nominacji do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. Na dużym ekranie zadebiutował w komedii romantycznej „Enter Laughing” wyreżyserowanej przez jego ojca, Carla Reinera.

Jako aktora mogliśmy go oglądać również w takich filmach jak „Wyrzuć mamę z pociągu”, „Bezsenność w Seattle”, „Zmowa pierwszych żon”, „Barwy kampanii”, „Tylko miłość” czy „Wilk z Wall Street”.