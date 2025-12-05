Rola seriali zmieniła się: od pandemii zadomowiły się one u nas na dobre.

Pandemia stała się tylko katalizatorem, przyspieszyła zmiany. Przykuła nas do telewizorów. Ale seriale już od jakiegoś czasu rosły w siłę i ewoluowały. Zatarła się granica między nimi a filmem. Przestaliśmy opowiadać w sposób epizodyczny, kolejne odcinki nie są już na ogół zamkniętymi historiami. Kiedyś opuszczenie odcinka niczego nie zmieniało.

Kiedyś serialowy detektyw wyjaśniał w poszczególnych odcinkach kolejne sprawy albo lekarz mierzył się z kolejnymi przypadkami.

Z dzieciństwa pamiętam serial „Dyrektorzy” o fabryce pralek, którą w każdym odcinku kierował inny dyrektor. Zresztą uważam go za bardzo odważny formalnie jak na tamten czas. Ale teraz seriale przypominają bardzo długie filmy poświęcone jednej historii. Żeby je zrozumieć, trzeba śledzić wszystkie odcinki. Połączenie tego trendu i pandemii ogromnie wzmocniło streaming.

Choć cierpią na tym kina, gdzie na dużą frekwencję mogą liczyć głównie amerykańskie blockbustery.

I Wojtek Smarzowski. Myślę, że wciąż nie mamy świadomości, co może się dziś sprawdzić w kinie. Kiedyś było to bardziej przewidywalne. Poza tym zbyt słabo działa marketing. Ludzie często nie wiedzą, że film wszedł na ekrany. Wojtek ze swoim „Domem dobrym” odniósł ogromny sukces, ale też o tym filmie i o temacie domowej przemocy od dawna było głośno.

Pan na początku swojej zawodowej drogi pracował przy telenowelach. Seriale to dobra szkoła dla reżysera?

Pewnie w każdym przypadku jest inaczej. Reżyseria jest specyficznym zawodem, trudno w nim o recepty. Najważniejsze to: pracować, pracować, pracować. Kiedyś nazywało się to „nabijaniem ręki”. Ja rzeczywiście nabijałem ją sobie przy telenowelach niezbyt wówczas szanowanych przez wszystkich. Ale uczyłem się, jak szybko podejmować decyzje, jak dawać sobie radę z rozmaitymi problemami. Ta szkoła przydaje mi się do dzisiaj. W kryzysowych sytuacjach nie załamuję rąk, tylko szukam innych rozwiązań. Generalnie żadna godzina, którą spędzamy na planie, nie idzie na marne.

Trzydzieści lat temu sensacją stało się „Miasteczko Twin Peaks” Davida Lyncha. Dzisiaj nikogo nie dziwi, że seriale reżyserują najwybitniejsi twórcy filmowi.

W pewnym momencie w serialach pojawiły się gwiazdy, potem zaczęli je realizować prominentni reżyserzy. Ważnym momentem, gdy wszyscy zauważyliśmy, że świat się zmienił, był „House of Cards”. Reżyserował go David Fincher, grał Kevin Spacey. Najwyższa półka.

Można wymieniać kolejne wielkie nazwiska: w Stanach Jane Campion, Steven Soderbergh, nawet Martin Scorsese, w Europie Paolo Sorrentino, Thomas Vinterberg czy Stephen Frears, w Azji Park Chan-Wook czy Hirokazu Kore-eda. Serial stał się potęgą.

Bo okazało się, że można zrobić coś bardzo wartościowego dla telewizji. Twórcy filmowi szukali w niej i później w streamingu większej niezależności. Choć mam wrażenie, że tam, gdzie są pieniądze, tam zaczyna się cenzura. I ostatnio ta szala się odwraca. Kino zachowuje więcej wolności, a zaostrzenia wtargnęły do streamingu.