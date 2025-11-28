Carol Sturka (Rhea Seehorn) jest autorką serii bestsellerów fantasy, które dają jej sporo kasy, ale nie przynoszą artystycznej satysfakcji. Po kolejnej promocyjnej trasie Carol kończy wieczór w barze ze swoją menedżerką i życiową partnerką Helen (Miriam Shor). Ta jednak dostaje dziwacznego ataku. Tak jak reszta osób w barze, na ulicy, w mieście Albuquerque (uniwersum z „Breaking Bad” trzyma się mocno!), w USA i na całym globie. Wszyscy w ciągu kilkunastu minut zamieniają się w przemiłych ludzi, którzy... chcą pomóc Carol. Tylko ona nie jest podłączona pod jedną duszę, umysł i serce całej ludzkości. Braterstwo perfekcyjne? Mizantropiczna od urodzenia Carol dopiero teraz dowiaduje się, co to znaczy być prawdziwym odmieńcem, któremu cały świat chce za wszelką cenę przychylić nieba.