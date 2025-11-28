Reklama
Życie z Chopinem w tle

Otwarcie tegorocznego Konkursu Chopinowskiego przypadło symbolicznie na urodziny Janusza Olejniczaka, a zakończenie – na pierwszą rocznicę śmierci pianisty.

Publikacja: 28.11.2025 15:10

Janusz Olejniczak – polski pianista, pedagog muzyczny i okazjonalnie aktor

Janusz Olejniczak – polski pianista, pedagog muzyczny i okazjonalnie aktor

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Photobra

Monika Borkowska

Janusz Olejniczak zmarł 20 października 2024 r. w wieku 72 lat. Odszedł nagle. Nie doczekał kolejnego Konkursu Chopinowskiego, w którym miał – podobnie jak w poprzednich latach – zasiąść w gronie jurorów, nie dokończył prac przy filmie „Chopin, Chopin!”, w którym był konsultantem ds. muzycznych. Ostatni duży koncert, jaki zagrał, to prapremiera koncertu fortepianowego Jerzego Maksymiuka. Został on wykonany w Filharmonii Narodowej 1 września 2024 r. w ramach festiwalu „Chopin i jego Europa”.

Był nieodłącznie związany z muzyką Fryderyka Chopina i nie wypierał się tego. Pielęgnował w sobie miłość do największego z polskich kompozytorów, choć jego muzyczne fascynacje nie ograniczały się tylko do Chopina. Cenił też Beethovena, Ravela, Debussy’ego, Prokofiewa, Szostakowicza. Ale – jak zaznaczał – Chopin pozostawał dla niego poza wszelkimi kategoriami. Niektórzy pianiści po Konkursie Chopinowskim starają się jak najszybciej odejść od repertuaru kompozytora, odciąć się od niego, by uniknąć „stygmatu”. On pozostał mu wierny.

