Aktualizacja: 28.11.2025 04:49 Publikacja: 28.11.2025 04:49
Alarm ogłoszony w związku z groźbą użycia przez Rosjan broni balistycznej ogłoszono też we wschodnich, północno-wschodnich i południowo-wschodnich obwodach Ukrainy.
Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował zapis przechwyconej rozmowy między dowódcą polowym, który melduje swojemu przełożonemu, że konieczna jest ewakuacja podległych mu, rannych żołnierzy z pola walki – u niektórych, ze względu na brak odpowiedniej opieki medycznej, miała rozwinąć się gangrena. Przełożony nie wierzy jednak w treść meldunku, zarzuca żołnierzom symulowanie i nakazuje pozostawić ich na zajmowanych pozycjach.
Szef kancelarii prezydenta Ukrainy mówił o tym w rozmowie z „The Atlantic”. - Dziś nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisze dokumentu o zrzeczeniu się terytorium. Dopóki Zełenski jest prezydentem, nikt nie powinien liczyć, że zrzekniemy się terytorium – mówił Jermak. - Jeśli chodzi o terytorium to Ukraina jest gotowa rozmawiać jedynie o tym, gdzie można wyznaczyć linię demarkacyjną, oddzielającą tereny kontrolowane przez walczące strony. Obecnie możemy mówić realistycznie tylko o ustaleniu linii kontaktu – dodał.
W ciągu tygodnia saperzy zneutralizowali 1 117 ładunków wybuchowych – wynika z komunikatu chersońskiej administracji obwodowej.
Do ataków dochodzi na odcinku frontu, za obronę którego odpowiada ukraińska piechota morska.
O ataku poinformowały władze okupacyjne. Do ataku doszło w rejonie Starobielska.
W mieście miała być aktywna obrona przeciwlotnicza. W wyniku ataku – jak wynika z materiałów publikowanych w mediach społecznościowych – doszło do pożarów. Nie wiadomo czy w ataku ktoś ucierpiał. Lotnisko w Saratowie w nocy wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów.
O strąceniu dronów lecących w stronę rosyjskiej stolicy poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze, Soczi i Gelendżyku oraz lotniska w Samarze, Uljanowsku, Penzie, Saratowie i Wołgogradzie. Powodem wstrzymania działania lotnisk były względy bezpieczeństwa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1373 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Biszkeku odbywa się w c...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Alarm ogłoszony w związku z groźbą użycia przez Rosjan broni balistycznej ogłoszono też we wschodnich, północno-wschodnich i południowo-wschodnich obwodach Ukrainy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Biszkeku odbywa się w czwartek spotkan...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Żydzi są sługami szatana, którzy kontrolują rząd – przekonywał na konwencji w Chicago przywódca Narodu Islamu
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jeszcze w tym tygodniu Ukrainę ma ponown...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 24 na 25 listopada doszło do du...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas