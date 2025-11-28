04:46 W nocy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszony w związku z groźbą użycia przez Rosjan broni balistycznej ogłoszono też we wschodnich, północno-wschodnich i południowo-wschodnich obwodach Ukrainy.

04:43 Ukraiński wywiad wojskowy publikuje nagranie, z którego wynika, że rosyjski dowódca nakazuje zostawić rannych żołnierzy na zajmowanych przez nich pozycjach

Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował zapis przechwyconej rozmowy między dowódcą polowym, który melduje swojemu przełożonemu, że konieczna jest ewakuacja podległych mu, rannych żołnierzy z pola walki – u niektórych, ze względu na brak odpowiedniej opieki medycznej, miała rozwinąć się gangrena. Przełożony nie wierzy jednak w treść meldunku, zarzuca żołnierzom symulowanie i nakazuje pozostawić ich na zajmowanych pozycjach.

04:40 Andrij Jermak: Wołodymyr Zełenski nie podpisze żadnego dokumentu, w którym Ukraina zrzeknie się części swojego terytorium

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy mówił o tym w rozmowie z „The Atlantic”. - Dziś nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisze dokumentu o zrzeczeniu się terytorium. Dopóki Zełenski jest prezydentem, nikt nie powinien liczyć, że zrzekniemy się terytorium – mówił Jermak. - Jeśli chodzi o terytorium to Ukraina jest gotowa rozmawiać jedynie o tym, gdzie można wyznaczyć linię demarkacyjną, oddzielającą tereny kontrolowane przez walczące strony. Obecnie możemy mówić realistycznie tylko o ustaleniu linii kontaktu – dodał.

04:38 Ukraińcy rozminowali 72,1 proc. powierzchni wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji części obwodu chersońskiego

W ciągu tygodnia saperzy zneutralizowali 1 117 ładunków wybuchowych – wynika z komunikatu chersońskiej administracji obwodowej.

04:35 Ukraińska marynarka wojenna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na Rosjan w rejonie Myrnohradu

Do ataków dochodzi na odcinku frontu, za obronę którego odpowiada ukraińska piechota morska.

04:33 Ukraińskie drony zaatakowały dwie stacje benzynowe w okupowanym obwodzie ługańskim

O ataku poinformowały władze okupacyjne. Do ataku doszło w rejonie Starobielska.

04:30 W nocy ukraińskie drony atakowały Saratow

W mieście miała być aktywna obrona przeciwlotnicza. W wyniku ataku – jak wynika z materiałów publikowanych w mediach społecznościowych – doszło do pożarów. Nie wiadomo czy w ataku ktoś ucierpiał. Lotnisko w Saratowie w nocy wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów.

04:28 W nocy na podejściach do Moskwy zniszczone zostały dwa drony

O strąceniu dronów lecących w stronę rosyjskiej stolicy poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.

04:26 W nocy zamkniętych zostało osiem rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Krasnodarze, Soczi i Gelendżyku oraz lotniska w Samarze, Uljanowsku, Penzie, Saratowie i Wołgogradzie. Powodem wstrzymania działania lotnisk były względy bezpieczeństwa.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1373 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1373 dniu wojny Foto: PAP

04:24 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: