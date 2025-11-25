Aktualizacja: 25.11.2025 04:50 Publikacja: 25.11.2025 04:50
Natarcie zostało odparte przez ukraińskich operatorów dronów.
O rannej poinformował gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik. W Białej Cerkwi w trakcie ataku ucierpieć miał wielopiętrowy budynek mieszkalny.
O ataku informuje ukraińskie Ministerstwo Energii. Z jego nocnego komunikatu wynikało, że infrastruktura energetyczna Ukrainy była celem ataku z użyciem różnych środków napadu powietrznego, co oznacza zapewne użycie zarówno dronów, jak i pocisków manewrujących i/lub balistycznych.
W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych – podają władze ukraińskiej stolicy. Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podaje, że mieszkańcy byli ewakuowani z uszkodzonych bloków mieszkalnych w rejonie peczerskim (tu trafiony został 21-piętrowy blok mieszkalny) oraz rejonie dniprowskim (gdzie trafiony został 8-piętrowy blok mieszkalny). Z budynków ewakuowano mieszkańców.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała w rozmowie z dziennikarzami, że na dziś Donald Trump nie ma w planach spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ale, jak wiecie, wszystko potrafi zmieniać się bardzo szybko – zastrzegła. Wcześniej amerykańskie media spekulowały, że w tym tygodniu może dojść do spotkania Trump-Zełenski, w czasie którego prezydenci mieliby rozmawiać o projekcie planu pokojowego opracowanego przez administrację USA.
O incydencie informują lokalne władze. Kierowca ciężarówki zdołał opuścić pojazd i nie doznał obrażeń.
Informację o rannych przekazuje gubernator Kraju Krasnodarskiego Weniamin Kondratiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika też, że uszkodzonych zostało co najmniej 20 budynków mieszkalnych na terenie Kraju Krasnodarskiego. Jedna osoba została ranna w ataku na miasto Tuapse, gdzie, w wyniku ataku, wybuchł też pożar na dachu budynku mieszkalnego. W Noworosyjsku uszkodzonych zostało siedem bloków mieszkalnych i co najmniej siedem domów jednorodzinnych, w mieście tym ranne zostały cztery osoby. Kilka budynków mieszkalnych, a także budynek biurowy zostało uszkodzonych w Krasnodarze.
O ataku informuje mer miasta Swietłana Kambułowa. Z jej wpisu w serwisie Telegram wynika też, że ranne w ataku zostały trzy osoby. Uszkodzone miały zostać dwa budynki mieszkalne, budynek uczelni wyższej, dwa zakłady przemysłowe, przedszkole oraz dom jednorodzinny. W serwisie Telegram pojawiają się doniesienia o eksplozjach w rejonie lokalnych zakładów lotniczych, które zajmują się m.in. projektowaniem i remontowaniem samolotów wczesnego ostrzegania.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1370 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W tym tygodniu możliwa je...
W tym tygodniu możliwa jest wizyta Wołod...
W nocy z 20 na 21 listopada Rosjanie ata...
