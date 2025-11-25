Tego samego zdania jest dr Mateusz Piątkowski z katedry prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

– Międzynarodowy Trybunał Karny jest niezależną organizacją, która działa na podstawie własnej jurysdykcji, dlatego moim zdaniem przyszły traktat pokojowy w żaden sposób nie będzie wpływał na postępowania i śledztwa, które są toczone w biurze prokuratora MTK czy w samym Trybunale – wskazuje ekspert, który dodaje, że generalną zasadą prawa międzynarodowego i prawa traktatów jest to, że umowa wiąże tylko i wyłącznie jej strony.

– Co do zasady umowa nie wywołuje skutków względem państw trzecich – dodaje dr Piątkowski. A to oznacza również, że nie powinna mieć wpływu na postępowania prowadzone przez poszczególne państwa (np. Polskę).

Co ciekawe, z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wśród polskich prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa w sprawie zbrodni międzynarodowych dokonanych w Ukrainie, już wiele miesięcy temu była dyskutowana kwestia wpływu amnestii wynikającej z porozumienia pokojowego na prowadzone w Polsce postępowania. Konkluzja była taka, że w takim wypadku postępowania będą prowadzone, nawet te, które toczą się na podstawie materiałów przekazanych przez Ukrainę.

Amnestia nie może być blankietowa. Międzynarodowy trybunał już raz jej nie uznał

Jak dodaje prof. Patrycja Grzebyk w literaturze podkreśla się, że amnestia nie powinna mieć charakteru blankietowego i bezwarunkowego. – Powinna brać pod uwagę różny charakter uczestnictwa w zbrodniach wojennych i nie powinna obejmować wszystkich zbrodni międzynarodowych. Właśnie z uwagi na blankietowy charakter, w przeszłości międzynarodowy trybunał ad hoc Specjalny Trybunał dla Sierra Leone nie uwzględnił przepisów porozumienia pokojowego z Lome (które kończyło wojnę domową w tym państwie) dotyczących amnestii– wskazuje ekspertka.

Warto podkreślić, że z faktu, że takie przepisy traktatów nie są wiążące dla międzynarodowych trybunałów, nie wynika jeszcze, że nie powinno się ich brać pod uwagę. Jak wskazuje prof. Grzebyk, każdy taki międzynarodowy sąd musi rozważyć, czy wobec zgody uczestników konfliktów na amnestię, sprawowanie jurysdykcji jest nadal w interesie sprawiedliwości. – Przykładowo katalog przesłanek, które pozwalają uniknąć odpowiedzialności przed MTK jest otwarty i można w nim również uwzględnić amnestię. Warto zwrócić uwagę, że przedmiotem negocjacji na pewno będzie kwestia łączenia rodzin i zwrotu dzieci wywiezionych do Rosji z terenów okupowanych. A sytuacja cywilów jest często o wiele gorsza niż jeńców wojennych. Dlatego w tego typu negocjacjach uratowanie osób wywiezionych do Rosji ma priorytet nad rozliczaniem zbrodniarzy. I choć może to wyglądać niezręcznie i na swoiste handlowanie sprawiedliwością, to w sytuacjach, gdy na szali są gwarancje bezpieczeństwa, czy uratowanie żyjących jeszcze ludzi, takie handlowanie często ma miejsce – zauważa ekspertka, która dodaje jednak, że w unijnym planie porozumienia pokojowego kwestia amnestii już się nie pojawia.

Nakaz aresztowania. Czy Władimir Putin uniknie odpowiedzialności?

Warto zauważyć, że odpowiedzialność za zbrodnie wojenne dotyczy nie tylko bezpośrednich sprawców (żołnierzy), ale i pośrednich (władz Rosji) z Władmirem Putinem na czele. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał przecież nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy. Zdaniem dr. Mateusza Piątkowskiego nawet jeśli przyszły traktat pokojowy przewidywałby zapisy o wzajemnym zaniechaniu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, to nie wywołają one skutku w postaci zdjęcia nakazu aresztowania Władimira Putina. – Nie ma narzędzia prawnego, które pozwalałoby wpłynąć na MTK w tej mierze. To jest decyzja suwerenna prokuratora. Jedyne, co można byłoby zrobić, to zatwierdzić pokój rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, która mogłaby nakazać państwom stronom MTK, by nie wykonały nakazu aresztowania w oparciu o art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych. Przepis ten stanowi, że w razie sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych, wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia międzynarodowego, pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z Karty. – Jednak, co warto podkreślić, nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było – zastrzega dr Piątkowski.