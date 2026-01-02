Aktualizacja: 03.01.2026 12:47 Publikacja: 02.01.2026 15:35
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Foto: BartekMagierowski - stock.adobe.com
Od stycznia 2026 roku wzrósł abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Ich posiadacze powinni uwzględnić podwyżkę dokonując opłat. Osoby, które płacą za więcej niż miesiąc z góry, mogą liczyć na zniżki. Trzeba jednak pamiętać o terminie.
Jak informuje Poczta Polska, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi:
Abonenci mogą skorzystać ze zniżek dokonując opłaty za cały rok z góry lub za okres dłuższy niż miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, by zrobić to dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Zgodnie z przepisami, do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV zobowiązany jest każdy posiadacz działającego radia lub telewizora, chyba, że należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Odbiornik taki powinno się zarejestrować w ciągu 14 dni. Nie trzeba jednak płacić za każde posiadane radio lub telewizor.
„Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego” - mówi ustawa o opłatach abonamentowych.
Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.
Uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych jest kilka grup użytkowników. Należą do nich osoby:
Co istotne, osoby te mogą zostać zwolnione z opłat, jeśli przedstawią w placówce pocztowej dokumentację potwierdzającą uprawnienia. Wyjątkiem są osoby powyżej 75. roku życia posiadające zarejestrowany odbiornik - są one zwolnione z opłat z mocy prawa.
W razie kontroli osoby, które nie zapłaciły abonamentu, muszą się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Kary za brak abonamentu znacznie przewyższające standardową opłatę. Za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kara stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli. W 2026 roku w przypadku radia będzie to zatem kwota 285 zł, a w przypadku telewizora lub radia i telewizora – 915 zł.
Rejestracją odbiorników, pobieraniem abonamentu i przeprowadzaniem kontroli zajmuje się Poczta Polska. Uprawnieni do tego pracownicy, za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia mogą sprawdzić czy posiadamy radio lub telewizor. Mogą również dokonać kontroli w pojazdach, na przykład wykonując zdjęcie radia znajdującego się w aucie. Kontrola musi jednak wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.
