Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.

Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego będzie trzeba zapłacić nieco więcej niż w 2025 roku. O ile wzrosną opłaty i kto ma obowiązek je ponosić?

Publikacja: 02.01.2026 15:35

Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?

Foto: BartekMagierowski - stock.adobe.com

Anna Rogalska

SPIS TREŚCI

  1. Ile wynosi abonament RTV? Podwyżka od 2026 r.
  2. Kto musi płacić abonament RTV? Co mówią przepisy?
  3. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Lista
  4. Co grozi za brak abonamentu RTV? Ile wynosi kara w 2026 r.?

Od stycznia 2026 roku wzrósł abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Ich posiadacze powinni uwzględnić podwyżkę dokonując opłat. Osoby, które płacą za więcej niż miesiąc z góry, mogą liczyć na zniżki. Trzeba jednak pamiętać o terminie. 

Ile wynosi abonament RTV? Podwyżka od 2026 r.

Jak informuje Poczta Polska, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi:

  • za radioodbiornik: 9,50 zł za 1 miesiąc, czyli 114 zł za rok (było 8,70 zł miesięcznie i 104,40 zł rocznie)
  • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł za 1 miesiąc, czyli 366 za rok (było 27,30 zł miesięcznie i czyli 327,60 zł rocznie)

Abonenci mogą skorzystać ze zniżek dokonując opłaty za cały rok z góry lub za okres dłuższy niż miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, by zrobić to dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto musi płacić abonament RTV? Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami, do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV zobowiązany jest każdy posiadacz działającego radia lub telewizora, chyba, że należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Odbiornik taki powinno się zarejestrować w ciągu 14 dni. Nie trzeba jednak płacić za każde posiadane radio lub telewizor. 

„Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego” - mówi ustawa o opłatach abonamentowych. 

Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Nowe prawo 2026 r. Wyższa płaca minimalna i zasiłek pogrzebowy. Co jeszcze czeka obywateli?
Prawo w Polsce
Nowe prawo 2026 r. Wyższa płaca minimalna i zasiłek pogrzebowy. Co jeszcze czeka obywateli?

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Lista

Uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych jest kilka grup użytkowników. Należą do nich osoby:

  • które ukończyły 75 lat
  • powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy
  • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • z orzeczeniem o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
  • niesłyszące, niewidome
  • posiadające status bezrobotnego
  • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego
  • inwalidzi wojenni i wojskowi

Co istotne, osoby te mogą zostać zwolnione z opłat, jeśli przedstawią w placówce pocztowej dokumentację potwierdzającą uprawnienia. Wyjątkiem są osoby powyżej 75. roku życia posiadające zarejestrowany odbiornik - są one zwolnione z opłat z mocy prawa.

Koniec z abonamentem RTV od 1 stycznia 2027 roku? Projekt trafił do konsultacji
Prawo w Polsce
Koniec z abonamentem RTV od 1 stycznia 2027 roku? Projekt trafił do konsultacji

Co grozi za brak abonamentu RTV? Ile wynosi kara w 2026 r.?

W razie kontroli osoby, które nie zapłaciły abonamentu, muszą się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Kary za brak abonamentu znacznie przewyższające standardową opłatę. Za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kara stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli. W 2026 roku w przypadku radia będzie to zatem kwota 285 zł, a w przypadku telewizora lub radia i telewizora – 915 zł.

Rejestracją odbiorników, pobieraniem abonamentu i przeprowadzaniem kontroli zajmuje się Poczta Polska. Uprawnieni do tego pracownicy, za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia mogą sprawdzić czy posiadamy radio lub telewizor.  Mogą również dokonać kontroli w pojazdach, na przykład wykonując zdjęcie radia znajdującego się w aucie. Kontrola musi jednak wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.

Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowa
Prawo w Polsce
Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK

Źródło: rp.pl

abonament rtv
