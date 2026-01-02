Od stycznia 2026 roku wzrósł abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Ich posiadacze powinni uwzględnić podwyżkę dokonując opłat. Osoby, które płacą za więcej niż miesiąc z góry, mogą liczyć na zniżki. Trzeba jednak pamiętać o terminie.

Reklama Reklama

Ile wynosi abonament RTV? Podwyżka od 2026 r.

Jak informuje Poczta Polska, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi:

za radioodbiornik: 9,50 zł za 1 miesiąc, czyli 114 zł za rok (było 8,70 zł miesięcznie i 104,40 zł rocznie)

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł za 1 miesiąc, czyli 366 za rok (było 27,30 zł miesięcznie i czyli 327,60 zł rocznie)

Abonenci mogą skorzystać ze zniżek dokonując opłaty za cały rok z góry lub za okres dłuższy niż miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, by zrobić to dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto musi płacić abonament RTV? Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami, do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV zobowiązany jest każdy posiadacz działającego radia lub telewizora, chyba, że należy do grupy osób ustawowo zwolnionych z opłat. Odbiornik taki powinno się zarejestrować w ciągu 14 dni. Nie trzeba jednak płacić za każde posiadane radio lub telewizor.