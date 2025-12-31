Aktualizacja: 31.12.2025 04:48 Publikacja: 31.12.2025 04:44
Foto: Adobe Stock
Istotne z punktu widzenia obywateli zmiany przyniosą ustawy przyjęte przez Sejm i podpisane już przez prezydenta. Jedną z najważniejszych dla milionów pracowników, zatrudnionych zarówno na umowach o pracę, jak i „na zleceniach”, będzie ta gwarantująca podwyżkę płacy minimalnej. Od 1 stycznia wyniesie ona 4806 zł brutto (dziś to 4666 zł), co oznacza, że wzrośnie o trzy proc. w porównaniu do kwoty, jaka dzisiaj należy się zatrudnionym; stawka godzinowa podniesiona zostanie z kolei do 31,40 zł.
Na wyższe świadczenia od początku roku będą mogły liczyć też rodziny zmarłych, które otrzymają zasiłek pogrzebowy w wysokości siedmiu tysięcy złotych. To efekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, regulującej kwestie wysokości jednorazowego świadczenia, przysługującego najbliższym po śmierci członka rodziny, i związanej z nią konieczności dokonania pochówku. Od nowego roku nastąpi też przeliczanie tzw. emerytur czerwcowych; a to dzięki nowym przepisom ustawy, regulującej wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych właśnie w tymże miesiącu, w latach 2009–2019 (regulacje te obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia). Więcej o tych zmianach czytaj TUTAJ.
Spore zmiany czekają nas też na drogach, bo w 2026 r. prawo jazdy kat. B otrzymać będą mogli już 17-latkowie (za zgodą rodziców lub opiekunów), podobnie jak dzisiaj już dzieje się to w innych krajach Unii Europejskiej. Dokument uzyskany w naszym kraju ważny będzie jednak tylko w Polsce. Nastolatki nie zostaną też „za kółkiem” pozostawione same sobie, bo przez pierwsze pół roku (lub do ukończenia 18. roku życia) jeździć będą mogły jedynie z doświadczonym kierowcą-opiekunem.
Młodzi kierowcy do pełnoletności będą musieli poczekać również, jeśli chcieliby pracować np. jako kurierzy lub jako taksówkarze przewozić innych pasażerów. To nie jedyne zmiany, jakie przyniesie znowelizowana ustawa – Prawo o ruchu drogowym, której przepisy zaczną obowiązywać od 3 marca 2026 r. Ona bowiem – na osoby, które nie skończyły jeszcze 16 lat – nałoży obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze (również tym z napędem), hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO). Podobne obostrzenia dotyczyły będą dzieci młodszych niż te siedmioletnie, przewożonych na rowerach lub w wózku rowerowym (czy tego typu przyczepce).
Od nowego roku rozszerzona zostanie też grupa osób z niepełnosprawnościami, które na mocy decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia, a którym świadczenie wspierające z tego tytułu wypłaci ZUS. Już do końca listopada przyjął on 188,5 tys. wniosków, a łączna wypłacona już kwota wyniosła ponad 7,6 mld zł.
Zmiany szykują się też w kwestii rozliczania podatku od spadków i darowizn, bo dzięki nowelizacji ustawy regulującej kwestie fiskus będzie mógł przywrócić termin na ich zgłoszenie (chodzi o rodzinne spadki i darowizny powyżej 36 120 zł, więcej o zmianie czytaj TUTAJ). Z kolei dzięki nowelizacji prawa o notariacie, spadkobiercy (lub zapisobiercy windykacyjni) łatwiej załatwią sprawy własnościowe, wymagające wpisu w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości – już u notariusza, a nie w sądzie (o zmianie czytaj więcej TUTAJ).
Kolejny rok upłynie też pod znakiem zmian dla inwestorów budowlanych, projektantów i samorządów, którzy staną przed wyzwaniem dopasowania się do nowej rzeczywistości. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, budynki użyteczności publicznej i mieszkalne będą musiały mieć piwnice i garaże, które w razie konieczności będą mogły zostać potraktowane jako miejsca doraźnego schronienia (ten wymóg zaczyna obowiązywać 1 stycznia). Sami zainteresowani obawiają się przede wszystkim finansowych konsekwencji wprowadzenia tych rygorów.
Dzięki nowym przepisom prawa budowlanego (wchodzą w życie 7 stycznia), obywatele zyskają możliwość stawiania (bez pozwolenia, a jedynie po zgłoszeniu, choć oczywiście z pewnymi ograniczeniami) niektórych obiektów. Jakich? Między innymi przydomowych basenów i oczek wodnych (a także tych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych), przydomowych tarasów naziemnych, wolno stojących magazynów energii elektrycznej, bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe oraz zadaszonych i niezadaszonych przydomowych tarasów naziemnych. Na mocy nowych przepisów, jeśli nadzór budowlany dopatrzy się znacznych odstępstw od projektu, będzie mógł wystawić inwestorowi „żółtą kartę”, zamiast od razu wstrzymywać budowę (więcej o zmianach czytaj TUTAJ).
Nowy rok to też całkowita zmiana w sposobie komunikacji obywateli z urzędami, bo od tej pory podstawową jej formą staną się e-doręczenia, czyli elektroniczne odpowiedniki tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Obywatele i przedsiębiorcy będą więc musieli podać adres do doręczeń elektronicznych (ADE), zaś wniosek o założenie darmowej skrzynki będzie można złożyć online, potwierdzając swoją tożsamość np. za pomocą Profilu Zaufanego, mObywatela lub bankowości elektronicznej.
Cyfryzacja dosięgnie też pacjentów, którzy czekają na pomoc lekarzy specjalistów. W 2026 r. będzie można bowiem sprawdzać już wolne terminy dzięki ogólnopolskiemu, elektronicznemu systemowi umawiania się na wizyty i badania. Dokonywać będziemy tego przez Internetowe Konto Pacjenta i aplikację mobilną mojeIKP. Trzeba jednak pamiętać, że umożliwienie korzystania z Centralnej e-Rejestracji (CeR) to stopniowy, planowany na kilka lat proces.
Cyfryzacja obejmie też nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie. Po 1 stycznia osoby z niepełnosprawnościami nie będą musiały wychodzić z domu, żeby porozmawiać z prawnikiem. Poradę uzyskają np. przez telefon albo na WhatsAppie (więcej o ułatwieniach czytaj TUTAJ).
Współpraca: ps, pw
