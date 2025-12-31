Młodzi kierowcy do pełnoletności będą musieli poczekać również, jeśli chcieliby pracować np. jako kurierzy lub jako taksówkarze przewozić innych pasażerów. To nie jedyne zmiany, jakie przyniesie znowelizowana ustawa – Prawo o ruchu drogowym, której przepisy zaczną obowiązywać od 3 marca 2026 r. Ona bowiem – na osoby, które nie skończyły jeszcze 16 lat – nałoży obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze (również tym z napędem), hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO). Podobne obostrzenia dotyczyły będą dzieci młodszych niż te siedmioletnie, przewożonych na rowerach lub w wózku rowerowym (czy tego typu przyczepce).

Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami oraz przy rozliczaniu podatków od spadków i darowizn

Od nowego roku rozszerzona zostanie też grupa osób z niepełnosprawnościami, które na mocy decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia, a którym świadczenie wspierające z tego tytułu wypłaci ZUS. Już do końca listopada przyjął on 188,5 tys. wniosków, a łączna wypłacona już kwota wyniosła ponad 7,6 mld zł.

Zmiany szykują się też w kwestii rozliczania podatku od spadków i darowizn, bo dzięki nowelizacji ustawy regulującej kwestie fiskus będzie mógł przywrócić termin na ich zgłoszenie (chodzi o rodzinne spadki i darowizny powyżej 36 120 zł, więcej o zmianie czytaj TUTAJ). Z kolei dzięki nowelizacji prawa o notariacie, spadkobiercy (lub zapisobiercy windykacyjni) łatwiej załatwią sprawy własnościowe, wymagające wpisu w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości – już u notariusza, a nie w sądzie (o zmianie czytaj więcej TUTAJ).

Szykują się ułatwienia budowlane dla obywateli

Kolejny rok upłynie też pod znakiem zmian dla inwestorów budowlanych, projektantów i samorządów, którzy staną przed wyzwaniem dopasowania się do nowej rzeczywistości. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, budynki użyteczności publicznej i mieszkalne będą musiały mieć piwnice i garaże, które w razie konieczności będą mogły zostać potraktowane jako miejsca doraźnego schronienia (ten wymóg zaczyna obowiązywać 1 stycznia). Sami zainteresowani obawiają się przede wszystkim finansowych konsekwencji wprowadzenia tych rygorów.

Dzięki nowym przepisom prawa budowlanego (wchodzą w życie 7 stycznia), obywatele zyskają możliwość stawiania (bez pozwolenia, a jedynie po zgłoszeniu, choć oczywiście z pewnymi ograniczeniami) niektórych obiektów. Jakich? Między innymi przydomowych basenów i oczek wodnych (a także tych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych), przydomowych tarasów naziemnych, wolno stojących magazynów energii elektrycznej, bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe oraz zadaszonych i niezadaszonych przydomowych tarasów naziemnych. Na mocy nowych przepisów, jeśli nadzór budowlany dopatrzy się znacznych odstępstw od projektu, będzie mógł wystawić inwestorowi „żółtą kartę”, zamiast od razu wstrzymywać budowę (więcej o zmianach czytaj TUTAJ).