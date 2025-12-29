Zgodnie z nowymi przepisami od 2026 r. rejestracja online do lekarza specjalisty lub na badania ma być możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mobilną mojeIKP.

Centralna e-Rejestracja od 2026 roku. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów?

Przepisy dotyczące Centralnej e-Rejestracji są wprowadzane stopniowo. Do końca 2025 r. trwa pilotaż. W placówkach, które się do niego zgłosiły, można zapisać się online na pierwszą wizytę do kardiologa oraz na badania profilaktyczne takie, jak mammografia i cytologia.

Od stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja na te dwa badania i wizyty u kardiologa będzie obowiązkowa. Oznacza to, że pozostałe placówki będą miały pół roku, by do niej dołączyć.

Na kolejne zmiany trzeba będzie poczekać do drugiej połowy przyszłego roku. Od sierpnia 2026 r. e-rejestracja obejmie kolejnych 12 świadczeń. Możliwe ma być zapisanie się online m.in. do specjalistów zajmujących się: