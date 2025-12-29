Reklama
Duże zmiany dla pacjentów od 2026 r. Mają ułatwić umówienie się do lekarza

1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa o Centralnej e-Rejestracji. Dzięki nowym przepisom zapisanie się na wizytę do lekarza specjalisty ma być prostsze. Z początkiem roku z rejestracji online będzie mogła skorzystać tylko część pacjentów. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 29.12.2025 12:14

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o Centralnej e-Rejestracji

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Zgodnie z nowymi przepisami od 2026 r. rejestracja online do lekarza specjalisty lub na badania ma być możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mobilną mojeIKP. 

Centralna e-Rejestracja od 2026 roku. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów?

Przepisy dotyczące Centralnej e-Rejestracji  są wprowadzane stopniowo. Do końca 2025 r. trwa pilotaż. W placówkach, które się do niego zgłosiły, można zapisać się online na pierwszą wizytę do kardiologa oraz na badania profilaktyczne takie, jak mammografia i cytologia. 

Od stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja na te dwa badania i wizyty u kardiologa będzie obowiązkowa. Oznacza to, że pozostałe placówki będą miały pół roku, by do niej dołączyć. 

Na kolejne zmiany trzeba będzie poczekać do drugiej połowy przyszłego roku. Od sierpnia 2026 r. e-rejestracja obejmie kolejnych 12 świadczeń. Możliwe ma być zapisanie się online m.in. do specjalistów zajmujących się:

  • chorobami naczyń,
  • chorobami zakaźnymi,
  • endokrynologią,
  • hepatologią,
  • immunologią,
  • mukowiscydozą,
  • nefrologią,
  • neonatologią,
  • gruźlicą i chorobami płuc.  
Dostęp do logopedy na NFZ jest mocno ograniczony
Zdrowie
Z czego wynika problem z dostępem do logopedy na NFZ? Ekspertka wyjaśnia

Na włączenie wszystkich pozostałych świadczeń ambulatoryjnych do systemu poczekamy jednak o wiele dłużej, bo do końca 2029 roku" – czytamy na portalu Rynek Zdrowia.

Co ważne, online będzie można umówić się jedynie na pierwszą wizytę z e-skierowaniem. Będzie można także zmienić jej termin lub ją odwołać. Kolejne wizyty, będące kontynuacją leczenia, będą wymagały umówienia tak, jak dotychczas.

Czytaj więcej: Będzie rewolucja w umawianiu wizyt. 1 stycznia rusza e-rejestracja

Źródło: rp.pl

