1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o Centralnej e-Rejestracji
Zgodnie z nowymi przepisami od 2026 r. rejestracja online do lekarza specjalisty lub na badania ma być możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mobilną mojeIKP.
Przepisy dotyczące Centralnej e-Rejestracji są wprowadzane stopniowo. Do końca 2025 r. trwa pilotaż. W placówkach, które się do niego zgłosiły, można zapisać się online na pierwszą wizytę do kardiologa oraz na badania profilaktyczne takie, jak mammografia i cytologia.
Od stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja na te dwa badania i wizyty u kardiologa będzie obowiązkowa. Oznacza to, że pozostałe placówki będą miały pół roku, by do niej dołączyć.
Na kolejne zmiany trzeba będzie poczekać do drugiej połowy przyszłego roku. Od sierpnia 2026 r. e-rejestracja obejmie kolejnych 12 świadczeń. Możliwe ma być zapisanie się online m.in. do specjalistów zajmujących się:
„Na włączenie wszystkich pozostałych świadczeń ambulatoryjnych do systemu poczekamy jednak o wiele dłużej, bo do końca 2029 roku" – czytamy na portalu Rynek Zdrowia.
Co ważne, online będzie można umówić się jedynie na pierwszą wizytę z e-skierowaniem. Będzie można także zmienić jej termin lub ją odwołać. Kolejne wizyty, będące kontynuacją leczenia, będą wymagały umówienia tak, jak dotychczas.
Czytaj więcej: Będzie rewolucja w umawianiu wizyt. 1 stycznia rusza e-rejestracja
