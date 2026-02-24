Zróżnicowana wysokość sum gwarancyjnych

Projekt przewiduje także zróżnicowanie wysokości sumy gwarancyjnej w zależności od formy wykonywania tego zawodu. W projekcie przewidziano cztery stawki: 50, 60, 75 i 100 tys. euro. Najniższa przewidziana jest dla doradcy podatkowego wykonującego zawód „we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej”. Z kolei 100 tys. euro ma być dla doradcy podatkowego który jest „zatrudniony w niebędącym podmiotem uprawnionym do wykonywania doradztwa podatkowego podmiocie zobowiązanym do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

Doradcy podatkowi: obowiązkowa suma gwarancyjna w polisie powinna być adekwatna do szkód

W opinii do projektu rozporządzenia Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) sprzeciwia się tak znaczącej podwyżce kwoty gwarancyjnej. Samorząd wskazuje m.in., że jej wysokość powinna być m.in. adekwatna do poziomu występujących szkód. KRDP zwraca się do ministerstwa finansów z prośbą o pozyskanie od Polskiej Izby Ubezpieczeń lub bezpośrednio od ubezpieczycieli danych dotyczących szkód, jakie ubezpieczyciele musieli pokrywać w ramach polis kupowanych przez doradców podatkowych. „Jeżeli, ze względów legislacyjnych, konieczne jest szybkie wydanie rozporządzenia i nie ma możliwości oczekiwania na te dane, naszą propozycją jest utrzymanie dotychczasowego poziomu minimalnej sumy ubezpieczenia, a następnie, po zebraniu i wspólnej analizie danych, rozpoczęcie dyskusji nad adekwatną minimalną sumą gwarancyjną” – czytamy.

Jako argument samorząd zawodowy doradców podatkowych przytacza dane pozyskane od Warty, z których wynika, że od 2018 r. do połowy 2025 r. w żadnym roku średnia wartość szkody z OC doradcy w ramach umowy generalnej nie przekraczała 20 tys. zł. W ocenie doradców ministerstwo ustalając sumę gwarancyjną dla innych zawodów regulowanych uwzględniało faktyczną szkodowość. Rada chce tożsamego podejścia do ustalania minimalnej sumy ubezpieczenia dla doradców podatkowych.

Rada obawia się, że wzrost sumy gwarantowanej podniesie ceny OC dla doradców. Tłumaczy, że już dziś w ramach umowy generalnej ubezpieczenia dla doradców były „istotnie droższe” niż te proponowane np. w umowie generalnej dla radców prawnych. Wzrost kosztów działalności doradców może się z kolei przełożyć na ceny usług doradztwa podatkowego i na ich dostępności. KRDP uważa również, że w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) ministerstwo finansów powinno uwzględnić wpływ rozporządzenia na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (ponieważ zdecydowana większość doradców i spółek doradztwa podatkowego należy do tej grupy).

Ubezpieczyciela są na „tak”

Zastrzeżeń do podniesienia minimalnej sumy gwarancyjnej OC doradców podatkowych nie mają ubezpieczyciele. W opinii do projektu rozporządzenia Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zwraca jednak uwagę na przykład na niejasności jakie mogą powstać w związku ze zróżnicowaniem kwot sumy gwarancyjnej ze względu na formę świadczenia usług przez danego doradcę. PIU wskazuje m.in., że „wątpliwości co do doboru właściwej sumy gwarancyjnej powstaną również w sytuacji, gdy doradca podatkowy wykonuje zawód doradcy podatkowego w różnych formach (…)”.

Marceli Drabek z firmy Brokerzy Śląscy w rozmowie z WNP komentuje: - Zejdźmy na ziemię, 10 tys. euro to nie jest suma, która jest w stanie zabezpieczać realnie klientów, których obsługują doradcy. Pięciokrotna podwyżka to korekta do realiów – składki nie wzrosną pięciokrotnie, raczej lekko, inflacyjnie – mówi.