Mniej teorii, więcej praktyki. Takie będą nowe wymogi uzyskania tytułu doradcy podatkowego

Aktualizacja: 06.01.2026 23:36 Publikacja: 06.01.2026 16:55
dr Katarzyna Knawa, doradca podatkowy
Foto: Materiały prasowe
Tak, i to dawno temu.
Ja jestem równocześnie radcą prawnym i mam togę radcowską. Ten ubiór dla doradców podatkowych to oczywiście wielka nobilitacja naszego zawodu i wyraz szacunku dla sądów. Ale sprawa togi, choć prestiżowa, wcale nie była najważniejszym elementem tej noweli. Uprzedzam też dalsze pytanie: nie wiem, jaki kolor żabotu będzie miała nowa toga, choć dyskusje trwają wśród kolegów i koleżanek. To ustali Minister Sprawiedliwości i ma na to cały 2026 r.
Taki właśnie jest cel tej nowelizacji. Dotychczas przed egzaminem publikowano zestaw pytań i odpowiedzi, a teraz będzie podawany tylko zestaw zagadnień i aktów prawnych. Kandydat będzie musiał wykazać się umiejętnością wyszukiwania przepisów i analizy praktycznych zagadnień, niż recytowania z pamięci wyuczonych formułek. Bo taka przecież jest natura naszego zawodu: mamy znaleźć dla klienta właściwe rozwiązanie, a nie tylko chwalić się wiedzą. Dotychczas najłatwiej chyba było zdać egzamin osobom świeżo po studiach, przyzwyczajonych do „wkuwania” wiedzy. Z kolei osoby pracujące nawet wiele lat w doradztwie i znakomicie rozwiązujące praktyczne problemy musiały poświęcać dodatkowo czas, aby nauczyć się na pamięć niektórych zagadnień.
Czytaj więcej
Bardziej praktyczny egzamin i prawo noszenia togi na sali sądowej – takie zmiany znajda się w ust...
Na opublikowanej liście pytań egzaminacyjnych są na przykład pytania o to, jakie są terminy płatności podatku od środków transportowych. Przecież nie o to chodzi by znać te dane na pamięć, ale by wiedzieć w jakiej ustawie ich szukać. Dam prosty przykład: jeśli już doradca analizuje sprawę klienta posiadającego ciężarówkę, to musi pomyśleć o niej także jako o środku trwałym i metodzie jego amortyzacji, o VAT od paliwa do niej, o rozliczeniu PIT od kierowcy za jego pracę i o wielu innych podatkowych aspektach używania takiego pojazdu. W naszej pracy musimy często podchodzić do takich spraw szeroko i dlatego zwrot ku praktycznej stronie egzaminu jest bardzo ważny. Samo uczenie się na pamięć prawa podatkowego nie ma większego sensu, zwłaszcza że rozrasta się ono z każdym rokiem, a zmienia jeszcze częściej. Doradca nie zawsze musi znać szczegóły np. globalnego podatku wyrównawczego czy zawiłości akcyzy od piwa. Powinien jednak wiedzieć, jak do tej wiedzy dotrzeć. Mam nadzieję, że szlify zawodowe będzie teraz łatwiej zdobyć osobom z doświadczeniem praktycznym.
Nasz zawód ze swojej natury nie jest typowo prawniczy, bo cenna w nim jest znajomość także finansów. Być może dlatego „aplikacja” nie jest najlepszym określeniem na ścieżkę przygotowania do zawodu. Jednak całkiem poważnie to rozważamy, być może pod inną nazwą. Potrzebna jest bowiem jakaś jednolita i zorganizowana przez samorząd forma obowiązkowego szkolenia zawodowego. Takiego, które odbywałoby się pod patronatem doradcy podatkowego lub spółki doradczej. Chodziłoby w nim nie tylko o nabycie praktycznej wiedzy, ale też o integrację ze środowiskiem doradców i poznanie m.in. warsztatu pracy naszego zawodu. To właśnie dzięki takiej praktyce można się nauczyć odpowiedniego spojrzenia na wiele spraw dotyczących podatników.
Czytaj więcej
Czy kandydaci na doradców podatkowych powinni odbywać aplikację zawodową? Środowisko samych dorad...
Pewnie nie wcześniej niż za kilka lat. Ministerstwo Finansów oczekuje, że stosowny projekt powstanie w naszym samorządzie i takie prace już ruszyły w Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń. Zresztą ustępująca Krajowa Rada Doradców Podatkowych zarekomendowała Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych, który będzie obradował w dniach 8-11 stycznia, przyjęcie uchwały w sprawie dalszych prac nad stosownym projektem.
Ministerstwo było znakomitym rzecznikiem zachowania wszystkich cech naszej profesji jako zawodu zaufania publicznego. Dał się bowiem zauważyć lobbing na rzecz umożliwienia sporządzania opinii, porad i wyjaśnień także osobom, które nie zdały egzaminu, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i nie są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. A to przecież fundamenty naszego zawodu. Nie udało się natomiast osiągnąć kompromisu we wszystkich sprawach. Dlatego konieczne są dalsze prace.
Ten przepis ma pełnić raczej rolę odstraszającą i chronić nie tyle interesy doradców podatkowych, co raczej podatników. Przecież jeśli taki podatnik ma uzyskać rzetelną poradę, to najpierw powierza doradcy w zaufaniu szczegóły swoich wątpliwości w zakresie podatków. Doradca podatkowy jest zobowiązany utrzymać tajemnicę co do tych faktów. Jeśli zachowa się przy tym nieetycznie, to podlega przy tym odpowiedzialności dyscyplinarnej przed samorządowymi organami. Ma też obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swojej działalności. Tym właśnie różnimy się od osób, które próbują zawodowo doradzać wbrew przepisom, ale tym rygorom jednak nie podlegają.
To też się zmieni, bo wierzę w to, że nasz samorząd będzie pracował nad silniejszą identyfikacją naszego zawodu w oczach opinii publicznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sytuacja w Wenezueli pokazuje utrwalanie się podziału na kilka sfer wpływów, w których mocarstwa mogą sobie robi...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas