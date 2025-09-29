Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany są planowane w egzaminach zawodowych dla doradców podatkowych?

Dlaczego środowisko doradców podatkowych dyskutuje nad wprowadzeniem aplikacji zawodowej?

Jakie stanowisko zajmuje Ministerstwo Finansów w sprawie wprowadzenia aplikacji dla doradców podatkowych?

Dlaczego zdobycie praktycznych umiejętności jest kluczowe dla doradców podatkowych?

Szykują się zmiany w egzaminach zawodowych dla doradców podatkowych. Będą tam pytania z analizy podatkowej, a więc silniejsza niż dziś weryfikacja praktycznych umiejętności kandydata. Zmiany w przepisach o egzaminach zawodowych są częścią projektu noweli do ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt w połowie września przyjął rząd.

Reklama Reklama

W środowisku doradców podatkowych już dyskutuje się o kolejnych zmianach ustawy, które byłyby niejako konsekwencją zwiększenia nacisku na praktyczne umiejętności kandydatów do zawodu. Chodzi o realizację pomysłu wprowadzenia aplikacji zawodowej, takiej jak dla adwokatów czy radców prawnych. Zresztą pomysł nie jest nowy, bo już w 2018 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydała uchwałę, prezentującą taki pomysł.

Na razie Ministerstwo Finansów, w którego gestii byłoby wydanie odpowiednich przepisów, jest niechętne temu pomysłowi. W udzielonej 28 lutego odpowiedzi na interpelację nr 7883 posła Jarosława Wałęsy wiceminister Jarosław Neneman stwierdził, że aplikacja „znacznie wydłużyłaby sam proces nabywania uprawnień zawodowych, zwiększyła jego koszt, a przez to mogłaby się stać elementem ograniczającym dostęp do zawodu doradcy podatkowego”.