Rzeczpospolita
Prawo
O podatkach trzeba się uczyć jak czeladnik od mistrza. Być może na aplikacji

Czy kandydaci na doradców podatkowych powinni odbywać aplikację zawodową? Środowisko samych doradców już nad tym dyskutuje. Ministerstwo Finansów jest niechętne.

Publikacja: 29.09.2025 13:27

Czy będzie aplikacja doradców podatkowych?

Czy będzie aplikacja doradców podatkowych?

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany są planowane w egzaminach zawodowych dla doradców podatkowych?
  • Dlaczego środowisko doradców podatkowych dyskutuje nad wprowadzeniem aplikacji zawodowej?
  • Jakie stanowisko zajmuje Ministerstwo Finansów w sprawie wprowadzenia aplikacji dla doradców podatkowych?
  • Dlaczego zdobycie praktycznych umiejętności jest kluczowe dla doradców podatkowych?

Szykują się zmiany w egzaminach zawodowych dla doradców podatkowych. Będą tam pytania z analizy podatkowej, a więc silniejsza niż dziś weryfikacja praktycznych umiejętności kandydata. Zmiany w przepisach o egzaminach zawodowych są częścią projektu noweli do ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt w połowie września przyjął rząd.

W środowisku doradców podatkowych już dyskutuje się o kolejnych zmianach ustawy, które byłyby niejako konsekwencją zwiększenia nacisku na praktyczne umiejętności kandydatów do zawodu. Chodzi o realizację pomysłu wprowadzenia aplikacji zawodowej, takiej jak dla adwokatów czy radców prawnych. Zresztą pomysł nie jest nowy, bo już w 2018 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydała uchwałę, prezentującą taki pomysł.

Na razie Ministerstwo Finansów, w którego gestii byłoby wydanie odpowiednich przepisów, jest niechętne temu pomysłowi. W udzielonej 28 lutego odpowiedzi na interpelację nr 7883 posła Jarosława Wałęsy wiceminister Jarosław Neneman stwierdził, że aplikacja „znacznie wydłużyłaby sam proces nabywania uprawnień zawodowych, zwiększyła jego koszt, a przez to mogłaby się stać elementem ograniczającym dostęp do zawodu doradcy podatkowego”.

Doradca podatkowy musi być zaufanym  praktykiem

Radomir Szaraniec, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych przyznaje, że w środowisku znany jest dystans MF do idei wprowadzenia aplikacji, ale to nie wyklucza zmian w praktyce zawodowej, nawet jeśli nie nazywać jej aplikacją.

– Zdobycie takiej praktyki jest konieczne, choćby dlatego że prawo podatkowe staje się coraz bardziej złożone, a nasi klienci oczekują nie tylko informacji o przepisach, ale przede wszystkim zaproponowania im konkretnych rozwiązań, nie tylko zgodnych z prawem, ale też odpowiadających ich konkretnej sytuacji ekonomicznej – tłumaczy Szaraniec.

Inna członkini KRDP, Krystyna Waga (pełniąca też samorządową funkcję przewodniczącej Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń), zaznacza, że aplikacja bynajmniej nie byłaby utrudnieniem dostępu do zawodu.

– Wręcz przeciwnie, pomogłaby i ułatwiła wielu osobom zdać egzamin zawodowy, który będzie bardziej niż dotychczas weryfikował praktyczne umiejętności – uważa Krystyna Waga.

Dziś kandydaci uczestniczą przed egzaminem w kursach przygotowawczych, ale często przygotowują one tylko od strony teoretycznej do zdania egzaminu. – Takie kursy nie kształtują też postaw moralno-etycznych, tak bardzo istotnych w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Bardzo ważną funkcją aplikacji byłaby też środowiskowa integracja i przyciągnięcie wielu osób do pracy w strukturach samorządu zawodowego – przewiduje Krystyna Waga.

Dzisiejsze praktyki są niedoskonałe

Dzisiejsze przepisy przewidują, że kandydat na doradcę musi odbyć praktykę zawodową u doradcy podatkowego, który już ma szlify zawodowe. Praktykę uważa się też za zaliczoną po przepracowaniu roku w firmie prowadzącej księgi rachunkowe, w organach podatkowych czy nawet jako prokurator.

Jednak jak zauważa Radomir Szaraniec, takie wymogi nie są wystarczające, by zdobyć praktyczne umiejętności.

– Praktyki np. w biurach rachunkowych często ich nie dają, zwłaszcza że często trudno zweryfikować, czym naprawdę podczas takich praktyk zajmował się kandydat i czy biuro rzeczywiście prowadziło księgi rachunkowe – mówi ekspert.

I dodaje, że wprawdzie świat dookoła się zmienia, ale wciąż tam, gdzie chodzi o pracę osobiście wykonywaną przez człowieka, niezawodny jest model szkolenia czeladnika u mistrza, bo to daje gwarancje nabycia praktycznych umiejętności zawodowych.

Zawód otwarty, ale prawa i rachunkowości trzeba się nauczyć

Obecny przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzej Ladziński podkreśla, że dużą wartością tego zawodu jest jego otwartość, bo każdy, kto zda egzamin państwowy i odbędzie praktykę zawodową, może stać się doradcą podatkowym. – Jednak specyfiką naszego środowiska jest to, że przychodzą do nas osoby z różnym wykształceniem, najczęściej prawniczym i ekonomicznym. Aby dobrze wykonywać nasz zawód, ekonomiści powinni uzupełnić wiedzę w zakresie prawa cywilnego czy handlowego, a prawnicy rachunkowości – proponuje Ladziński i przyznaje, że warto podjąć dyskusję nad jej wprowadzeniem.

Osobną kwestią są praktyczne możliwości zorganizowania zajęć aplikacyjnych – czy to centralnie czy lokalnie. – Gdyby wprowadzano obowiązek aplikacji, nasz samorząd musiałby się zmierzyć z poważnym zadaniem organizacyjnym, gdyż należałoby spodziewać się zdecydowanie większej liczby chętnych, niż ma to miejsce w przypadku aplikacji adwokackiej czy radcowskiej – przewiduje przewodniczący KRDP.

Ministerstwo Finansów (MF) Aplikacje/Egzaminy Prawnicze Doradcy Podatkowi

W środowisku doradców podatkowych już dyskutuje się o kolejnych zmianach ustawy, które byłyby niejako konsekwencją zwiększenia nacisku na praktyczne umiejętności kandydatów do zawodu. Chodzi o realizację pomysłu wprowadzenia aplikacji zawodowej, takiej jak dla adwokatów czy radców prawnych. Zresztą pomysł nie jest nowy, bo już w 2018 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydała uchwałę, prezentującą taki pomysł.

