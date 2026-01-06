– Jest oczywiście za wcześnie, żeby ogłaszać jakieś przesadnie optymistyczne komunikaty. Do pokoju potrzebna jest przede wszystkim pozytywna decyzja agresora o zakończeniu działań wojennych, ale właśnie po to, aby uzyskać skuteczną presję wobec rosyjskiego agresora potrzebne jest uściślanie krok po kroku stanowiska wspólnego dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz innych państw stowarzyszonych nieformalnie w „koalicji chętnych”, takich jak Kanada, Turcja, Norwegia – oświadczył Tusk.

Premier podkreślił, że koalicja chętnych ma doprowadzić do pokoju na Ukrainie, a później „pilnować, aby ten pokój nie był naruszany i pilnować procesu odbudowy Ukrainy”. – Jesteśmy z każdym tygodniem bliżej takich konkretnych rozwiązań, dzisiaj także – chociaż to akurat wymaga pełnej dyskrecji – rozmawialiśmy już bardziej o szczegółowych rozwiązaniach, jak rozumiemy, akceptowanych także przez Waszyngton, jeżeli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa i rolę poszczególnych państw, i Stanów Zjednoczonych, i państw europejskich, i to wygląda już naprawdę obiecująco i coraz bardziej konkretnie – przekonywał.

Donald Tusk o roli Polski w procesie pokojowym

– Polska jest gotowa i na pewno zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki. Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów i o tym wielokrotnie już mówiliśmy, natomiast udział Polski w zabezpieczeniu działań wszystkich państw, które będą wspierały Ukrainę, będzie istotny i – tutaj pewną niedyskrecję popełnię – Polska będzie państwem wiodącym jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne – mówił w Paryżu szef polskiego rządu.

Tusk dodał, że „każde z zadań ma swojego „lidera narodowego”. – Wśród tych czterech państw, które będą decydowały o tym, jak działać już po zakończeniu wojny, Polska jest jednym z państw wiodących – zaznaczył. – Ale to jest bardziej poważne zadanie i wyzwanie, a nie jakiś powód do chwalenia się, natomiast, podkreślam, nasza obecność w całym procesie pokojowym musi być kluczowa i fundamentalna – i taka będzie – dodał.

Donald Tusk przekazał, że rozmowy w Paryżu dotyczyły także wspólnych działań na rzecz odbudowy Ukrainy po ustanowieniu pokoju. Cytował przy tym Jareda Kushnera, który miał wskazać Polskę jako przykład państwa, które osiągnęło sukces gospodarczy po wdrożeniu daleko idących reform. Premier zapowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się jego spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, dotyczące procesu pokojowego.