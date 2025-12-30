Reklama
Donald Tusk o rozmowach pokojowych: Wojna może się szybko zakończyć

- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko - mówił Donald Tusk komentując przebieg negocjacji pokojowych mających na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

Publikacja: 30.12.2025 12:30

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Tusk otwierając posiedzenie rządu (jak mówił jest to ostatnie posiedzenie rządu w 2025 roku, a także ostatnie posiedzenie polskiego rządu w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku) zaczął od informacji na temat przebiegu ostatnich negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. W niedzielę Donald Trump rozmawiał na ten temat z Wołodymyrem Zełenskim w swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie, w poniedziałek Tusk – jak mówił - uczestniczył w rozmowie z liderami kluczowych państw europejskich, a także premierem Kanady, liderami instytucji europejskich i sekretarzem generalnym NATO, która była poświęcona „ocenieniu rezultatu pierwszego etapu tych bardzo serio negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy, USA oraz Kanady”. 

Donald Tusk: Amerykanie po raz pierwszy zadeklarowali gotowość do uczestnictwa w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, włącznie z obecnością wojsk USA na Ukrainie

- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100-procentowej pewności – zaznaczył Tusk. 

- To co jest kluczowym efektem ostatnich dni to amerykańska deklaracja – i to jest oczywiście coś nowego – gotowości uczestniczenia USA w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju, włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, np. na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją - dodał premier. 

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Komentarze
Bogusław Chrabota: Spotkanie w Mar-a-Lago wzmacnia Ukrainę i Zachód
- Te dość jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku, ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem. Przez sukces rozumiem zakończenie wojny – podkreślił Tusk.

- Z punktu widzenia Ukrainy wymaga to oczywiście kompromisowego podejścia jeśli chodzi o kwestie terytorialne. Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe, byłoby referendum: naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę jeśli chodzi o decyzje terytorialne. I jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju – mówił polski premier.

Niewykluczone, że jeszcze w styczniu będziemy musieli wspólnie, wszyscy (...) podejmować decyzje dotyczące Ukrainy, tej części świata

Donald Tusk, premier

- To wszystko jest oczywiście bardzo dużym wyzwaniem (...), ale tak jak powiedziałem pokój pojawił się na horyzoncie po raz pierwszy od początku tej pełnoskalowej wojny (...) dla Polski byłoby to naprawdę coś wyjątkowo pozytywnego biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne i cały kontekst geopolityczny – zaznaczył Tusk.

W dalszej części wypowiedzi Tusk stwierdził, że gdy mówi, iż „pokój jest na horyzoncie”, to mówi o „najbliższych tygodniach, a nie miesiącach czy latach”. 

Donald Tusk liczy na spotkanie z prezydentem. Przyznaje, że administracja Donalda Trumpa „preferuje kontakty” z Karolem Nawrockim

Premier podkreślił, że w tym kontekście „ważna jest pełna współpraca wszystkich instytucji, które (...) konstytucyjnie odpowiadają za działania międzynarodowe”. - Otrzymałem od pana prezydenta szczegółową informację na temat jego udziału w rozmowie z prezydentem Trumpem i innymi liderami, po spotkaniu w Mar-a-Lago. Oczywiście też precyzyjnie podzielimy się informacjami z dzisiejszego spotkania – zapewnił Tusk.

Premier przyznał przy tym, że administracja Donalda Trumpa „preferuje kontakty z prezydentem”. - W Europie rząd jest uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy tutaj bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania (...). To jest kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa Polski, będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem – oświadczył. Tusk dodał, że polecił ministrowi obrony narodowej i ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych, by spotkali się z prezydentem „by zakończyć niepotrzebny konflikt o nominacje oficerskie”. - W interesie Polski jest, żeby w tych kwestiach bezpieczeństwa, przy wszystkich różnicach poglądów (...), by nie być mądrymi po szkodzie – zaznaczył Tusk. 

- Niewykluczone, że jeszcze w styczniu będziemy musieli wspólnie, wszyscy (...) podejmować decyzje dotyczące Ukrainy, tej części świata. Dlatego jestem tutaj otwarty i gotowy do pełnej współpracy – zadeklarował premier. 

Informacja jest aktualizowana 

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Donald Tusk Donald Trump
e-Wydanie
