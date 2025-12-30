Donald Tusk o rozmowach pokojowych: Wojna może się szybko zakończyć

Tusk otwierając posiedzenie rządu (jak mówił jest to ostatnie posiedzenie rządu w 2025 roku, a także ostatnie posiedzenie polskiego rządu w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku) zaczął od informacji na temat przebiegu ostatnich negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. W niedzielę Donald Trump rozmawiał na ten temat z Wołodymyrem Zełenskim w swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie, w poniedziałek Tusk – jak mówił - uczestniczył w rozmowie z liderami kluczowych państw europejskich, a także premierem Kanady, liderami instytucji europejskich i sekretarzem generalnym NATO, która była poświęcona „ocenieniu rezultatu pierwszego etapu tych bardzo serio negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy, USA oraz Kanady”.

Donald Tusk: Amerykanie po raz pierwszy zadeklarowali gotowość do uczestnictwa w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, włącznie z obecnością wojsk USA na Ukrainie

- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko. Ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100-procentowej pewności – zaznaczył Tusk.

- To co jest kluczowym efektem ostatnich dni to amerykańska deklaracja – i to jest oczywiście coś nowego – gotowości uczestniczenia USA w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju, włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, np. na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją - dodał premier.