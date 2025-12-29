Aktualizacja: 29.12.2025 16:40 Publikacja: 29.12.2025 16:00
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Foto: REUTERS
To prawda, że Donald Trump zachował się jak „rzecznik Putina” (kuriozalne: „Putin chce sukcesu Ukrainy”), ale widać, że w swoim rozumieniu sztuki negocjacyjnej inaczej nie potrafi. Obserwatorom z zewnątrz naprawdę trudno odgadnąć, czy jest to polityczna naiwność, czy raczej intencjonalne budowanie przekonania o dobrej woli po obu stronach, co jest niezbędne do finalnego porozumienia.
W pierwszy scenariusz nie wierzę. Trump jest człowiekiem zbyt doświadczonym. Zarazem pewnie przecenia swoje umiejętności negocjacyjne, ale mamy, co mamy, a nie co byśmy chcieli. Moja pozytywna ocena rozmów w Mar-a-Lago ma związek jednak z czym innym.
Po pierwsze, była to poważna i z gruntu przyjazna rozmowa z Zełenskim. Po wtóre, liczą się dość zgodne obustronne komunikaty po spotkaniu. O ile więc 20-punktowy plan pokojowy został zaakceptowany w 90 proc., o tyle sprawa gwarancji bezpieczeństwa jest zdaniem Zełenskiego gotowa. To wielki postęp w rozmowach, potwierdzony zresztą informacją, że Biały Dom będzie wnioskował do amerykańskiego Senatu o akceptację gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy analogicznych do art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Po trzecie, w rozmowach wzięli udział, telefonicznie, wybrani europejscy liderzy. Prócz tradycyjnej trójki: Niemcy, Francja i Wielka Brytania – także prezydenci Finlandii, Polski, premierzy Włoch, Norwegii oraz szefowie UE i NATO. To istotna zmiana i poważne potraktowanie liderów UE jako współuczestników procesu pokojowego.
Czytaj więcej
W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-L...
I kwestia czwarta; spotkanie nie zwisło w próżni, ale jest elementem cyklu konsultacji zachodnich partnerów. Już na styczeń zapowiedziano kolejną rundę z udziałem delegacji krajów europejskich. Czy to mało? Jednak nie. O ile rzeczywiście klucze do pokoju w Ukrainie są zdeponowane na Kremlu i rozejm jest wyłączną decyzją Putina, to można powiedzieć, że Zachód – właśnie dzięki Trumpowi, bo to on jest liderem procesu i gospodarzem spotkań – się konsoliduje. Jest zrozumiałe, że to konsolidacja trudna i zapewne zabierze wiele czasu, ale lepsze to niż teza o tym, że Trump gra z Putinem do jednej bramki. Choć tej ostatniej, z ostrożności procesowej, wykluczyć nie można.
Dla Polski ważny jest udział w tych rozmowach Karola Nawrockiego. Od dawna domagaliśmy się tego, by nasz kraj był w nich reprezentowany i oto słowo stało się ciałem. Można założyć, że polski prezydent dostanie zaproszenie na kontynuację rozmów w styczniu i wtedy koniec żartów – Nawrocki wejdzie na zupełnie inny poziom w relacjach międzynarodowych i trzeba będzie to jego uczestnictwo potraktować niezwykle poważnie. To kardynalne wyzwanie dla MSZ, które będzie musiało aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu go do tej nowej roli, a także dla szefa rządu, który musi dołożyć starań, by przynajmniej w tej kwestii, dla dobra Polski, skończyć z licytowaniem się na złośliwości.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W wywiadzie, jakiego Wojciech Olszański i Marcin Osadowski udzielili Kanałowi Zero, problemem nie jest samo to,...
Budowy bazy na Marsie jak dotąd nie ogłoszono. Ale pewnie to kwestia miesięcy. Za to budowa floty pancerników im...
Prezydent USA Donald Trump najwyraźniej liczył na to, że wojnę w Ukrainie uda się zakończyć do końca roku. Przel...
Trudno wierzyć w rozejm w Ukrainie, kiedy na Kijów spadają bomby i giną cywile, ale nie można wykluczyć, że krwa...
Upojony władzą dyktator nie jest w stanie zatrzymać wojny nawet w najważniejszym dla chrześcijan czasie. To nie...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas