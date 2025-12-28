Tuż po przywitaniu ukraińskiego przywódcy prezydent USA powiedział: „chcę, by obydwaj prezydenci zawarli porozumienie”. - Wierzę, że idziemy w tym kierunku. Z wojen, które zakończyłem, ta jest najtrudniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dobre – stwierdził Trump, zapowiadając, że będzie ponownie rozmawiać z Putinem. - Jak będzie porozumienie, będą w nie zaangażowane państwa europejskie. Europejczycy to fantastyczni ludzie – dodał prezydent USA.

- Wierzę, że Ukraina jest mocno zaangażowana w te działania - powiedział Trump. - W różnych częściach Rosji są podejmowane różne działania - zaznaczył. - Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów. Ta wojna toczy się od dawna. Jeśli jej nie zakończymy, zginą miliony ludzi. Kolejne kroki jesteśmy w stanie wykonywać bardzo szybko - podkreślił. - Będą w to (gwarancje bezpieczeństwa - red.) zaangażowane w dużym stopniu państwa europejskie. (...) Państwa europejskie działają bardzo dobrze, szybko, sprawnie. To wszystko fantastyczni ludzie. Wszyscy chcą, żeby sprawa ta została zamknięta i okazują duże wsparcie - zauważył Trump.

Trump został zapytany także przez dziennikarzy o to, jak postrzega nieprzerwane ataki Rosji na ukraińskie miasta. Zdaniem prezydenta USA „Putin traktuje bardzo poważnie” rozmowy dotyczące wojny. - Wydaje mi się, że Ukraina również silnie atakuje Rosję. Nie mówię tego w negatywnym sensie, myślę, że muszą to robić. Ale z tego, co wiem były niedawno bombardowania w Rosji i nie pochodziły one z Kongo, nie pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Pochodziły one prawdopodobnie z Ukrainy. Ale taka jest wojna. Wierzę, że mamy dwie strony wojny, dwa kraje, które chcą ją zakończyć. Ukraińcy chcą ją zakończyć i Rosjanie również chcą ją zakończyć - powiedział Trump.

Amerykański polityk stwierdził też, że natychmiast po zakończeniu rozmów z prezydentem Ukrainy zadzwoni do Putina. Pytany o termin zawarcia porozumienia pokojowego, prezent USA stwierdził: „nie ma takiego terminu”.

Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaproszenie. - Dziękuję za spotkanie. Oczekujemy dalszego etapu negocjacji - podkreślił prezydent Ukrainy. - Pracujemy nad dokumentami, robimy, co możliwe. Prezydent Trump jest w to bardzo zaangażowany, za co mu dziękuję - dodał.