Zełenski poinformował, że otrzymał w tej sprawie raport od Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. – Rosja już postawiła sobie za cel zrobić wszystko, aby Ukraińcy przebywający na terytorium Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy mieli możliwość głosowania – powiedział prezydent dziennikarzom.

Reklama Reklama

Zdaniem Zełenskiego działania te mają konkretny cel polityczny. – Zadanie polega na podniesieniu tej kwestii – że mieszka tam duża liczba ludzi i że mają oni prawo do głosowania – po to, by później stwierdzić, że Rosja nie uznaje tych wyborów – wyjaśnił. Dodał również, że „sama Rosja jest państwem nielegalnym, dlatego będzie wysyłać sygnały o rzekomej nielegalności władz ukraińskich”. Prezydent podkreślił, że tego rodzaju narracja ma służyć delegitymizacji ukraińskich instytucji w oczach społeczności międzynarodowej.

Zełenski wskazał dwa kluczowe warunki, które – jego zdaniem – muszą zostać spełnione, aby wybory mogły się odbyć. – Po pierwsze, potrzebne są odpowiednie ramy prawne. Po drugie – kwestia bezpieczeństwa – mówił. Zaznaczył, że na czas głosowania konieczne jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej oraz ochrona infrastruktury wyborczej.