06:56 Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo zamknięte

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze – podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

06:45 Powietrzny atak Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce

W związku z atakiem rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na cele na terytorium Ukrainy, w nocy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że działania mają charakter prewencyjny.

06:35 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1402 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1402 dniu wojny Foto: PAP