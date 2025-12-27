06:56
27.12.2025

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo zamknięte

W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze – podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

06:45
27.12.2025

Powietrzny atak Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce

W związku z atakiem rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na cele na terytorium Ukrainy, w nocy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że działania mają charakter prewencyjny.

06:35
27.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1402 dniu wojny

Foto: PAP

06:30
26.12.2025

Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1402