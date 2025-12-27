Aktualizacja: 27.12.2025 06:59 Publikacja: 27.12.2025 06:30
W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze – podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
W związku z atakiem rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na cele na terytorium Ukrainy, w nocy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że działania mają charakter prewencyjny.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
