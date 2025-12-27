Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

52 min. 53 sek.

Rosja gra na rozpad Ukrainy. Ten scenariusz jest realny

Gośćmi dwudziestego piątego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Łukasz Kossacki-Lytwyn z Hanglung Law Biernat&Kossacki oraz dr Daniel Szeligowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Publikacja: 27.12.2025 20:00

Mateusz Grzeszczuk

W tym odcinku przyglądamy się dalszemu przebiegowi negocjacji między USA, Ukrainą i Europą, analizując je zarówno z perspektywy geopolitycznej, jak i geogospodarczej. Rozmawiamy o nastrojach społecznych na Ukrainie, problemie korupcji oraz o tym, jak proces negocjacyjny postrzegany jest przez biznes i partnerów międzynarodowych. Zastanawiamy się również, czy istnieje realna wizja „nowej Ukrainy” po wojnie, jaka może być rola Europy, Polski i Chin w procesie pokojowym oraz jak Ukraina może wyglądać w 2026 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kyryło Budanow
Konflikty zbrojne
Rosja przyspiesza przygotowania do ataku na państwa NATO. Kraje bałtyckie czeka okupacja?

Negocjacje wokół Ukrainy

Rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie coraz częściej funkcjonują w przestrzeni politycznych deklaracji, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w realiach geopolitycznych i gospodarczych. „Nie widzę tu żadnego przełomu, dopóki presja nie zostanie skierowana na Rosję, a nie na Ukrainę – w przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z porozumieniem narzuconym słabszej stronie” – ocenia dr Daniel Szeligowski. Z kolei dr Łukasz Kossacki-Lytwyn zwraca uwagę, że negocjacje nie dotyczą wyłącznie kwestii terytorialnych czy militarnych, lecz także przyszłej zdolności państwa do odbudowy. „Oddanie Donbasu oznaczałoby nie tylko stratę polityczną, ale również poważne osłabienie potencjału gospodarczego Ukrainy, co w dłuższej perspektywie mogłoby zaważyć na jej stabilności i integracji z Europą” – podkreśla ekspert.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Wizyta zakończona sukcesem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Wizyta zakończona sukcesem

Społeczeństwo, korupcja i biznes w cieniu negocjacji

Negocjacje wokół zakończenia wojny w Ukrainie w niewielkim stopniu uwzględniają głos samego społeczeństwa, który dla Kijowa pozostaje jedną z ostatnich kart przetargowych. „Opinia publiczna to złota karta prezydenta Zełenskiego, gdy inne możliwości się kończą, pojawia się argument, że społeczeństwo nie zaakceptuje narzuconego porozumienia” – zauważa dr Daniel Szeligowski, podkreślając jednocześnie głębokie zmęczenie i podziały wśród Ukraińców. Z perspektywy gospodarczej sceptycyzm jest jeszcze większy. „Biznes nie wierzy w żaden »superdeal« ani w szybkie eldorado odbudowy – ryzyko polityczne, korupcja i brak trwałych gwarancji bezpieczeństwa skutecznie studzą entuzjazm inwestorów” – ocenia dr Łukasz Kossacki-Lytwyn, dodając, że dla wielu firm Ukraina pozostaje trudnym, wymagającym i nieprzewidywalnym partnerem, niezależnie od ewentualnych porozumień pokojowych.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone geopolityka

Powiązane

Zniszczenia w wyniku rosyjskiego ataku dronowego na jedną z mieszkalnych dzielnic Kijowa
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1402
prof. Roman Kuźniar, politolog i były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Świat
Prof. Roman Kuźniar: Wojna Putina obnażyła słabość Rosji i zmieniła porządek świata

35 min. 26 sek.

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1399
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1398
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1396
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1396
prof. Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Szymon Kardaś – ECFR oraz Uniwersytet Warszawsk
Świat
Rosja nie ustępuje, pokój odległy. USA w chaosie

1 godz. 1 min. 26 sek.

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1395
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1394
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama