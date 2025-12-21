Dla władz w Kijowie wizyta Wołodymyra Zełenskiego to sukces mierzalny przede wszystkim potwierdzeniem polskiej woli przekazania Ukrainie postsowieckich myśliwców. To ważne wsparcie, bo Ukraińcy znają te samoloty. Mogą je użyć w boju niemal od razu, w przeciwieństwie do amerykańskich F-16, które wymagają długiego szkolenia. W zamian Ukraina ma przekazać nam zaawansowane technologie antydronowe i to – przynajmniej z perspektywy Pałacu Prezydenckiego – dwustronność świadczeń, która powinna zamknąć usta krytykom polskiego „wysługiwania się Ukraińcom”. Rzecz jasna, na chwilę, bo budzenie antyukraińskich nastrojów to metoda z arsenału naszej polityki, a nie racjonalny argument geopolityczny.

Na czym polega waga spotkania Zełenskiego z Nawrockim?

Z obu perspektyw ważne jest jednak spotkanie obu prezydentów. Relacje pomiędzy państwami nie mogą być lodowate, zwłaszcza kiedy łączy je wspólny i fundamentalny interes bezpieczeństwa. W tym sensie fakt, że przełamano lody, że Polacy zobaczyli całkiem inną twarz Karola Nawrockiego ma wielkie znaczenie.

Tym bardziej że dla Zełenskiego wartość polityczna stosunków z Nawrockim jest mała. Zamyka się w granicach polskiej polityki. polski prezydent jest zbyt początkującym graczem, by mógł realnie pomóc Ukrainie w jakimkolwiek formacie współpracy zagranicznej. Nawet jeśli jest rozpoznawalny w Białym Domu, to pomysł, że mógłby jakkolwiek wpłynąć na politykę Donalda Trumpa trzeba włożyć między bajki. Nawrocki to tylko ekspozytura polskiej prawicy, z którą na dłuższą metę zawsze będzie kłopot. Ale – przynajmniej z perspektywy ostatniego spotkania – lepiej na krótszą, niż na dłuższą.