Poza groźbami prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu (dał mu dziesięć dni na zawarcie porozumienia nuklearnego) na waszyngtońskim spotkaniu prawie wszystko dotyczyło Strefy Gazy. Rada Pokoju w pierwotnej wersji miała się zajmować właśnie zaprowadzeniem pokoju i odbudową tego skrawka ziemi po przeszło dwóch latach wojny Izraela z Hamasem, rozpoczętej po wielkim ataku terrorystycznym na państwo żydowskie 7 października 2023 r.
Amerykański prezydent ogłosił, że są chętni do wpłacenia pierwszych miliardów dol. na odbudowę Strefy Gazy. Zadeklarował też, że USA wpłacą do kasy Rady Pokoju 10 mld dol., ale nie jest jasne, skąd mają pochodzić te pieniądze i – przede wszystkim – czy one też mają być przeznaczone na Gazę. Choć sugerował, że chodzi o inwestycję w region, który z nadzieją czeka na stabilizację i nowe rozdanie. Tak jego ekipa traktuje Bliski Wschód.
Na spotkaniu pojawili się przywódcy i niżsi rangą przedstawiciele kilkudziesięciu krajów z różnych kontynentów, ale zobowiązania wzięły na siebie państwa muzułmańskie.
Dotyczy to zarówno finansowania odbudowy Strefy Gazy, jak i wysłania tam wojsk do rozjemczych Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF). Ich powstanie przewiduje plan pokojowy przedstawiony po raz pierwszy przez Trumpa jesienią zeszłego roku, ale dotychczas były z ich utworzeniem spore trudności.
Na liście wpłacających (w sumie ma to być ponad 7 mld dol.) są monarchie arabskie – Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie – oraz muzułmańskie i postradzieckie kraje Azji Środkowej i Kaukazu – Azerbejdżan, Kazachstan i Uzbekistan, których przywódcy utrzymują bliskie kontakty z Donaldem Trumpem. Koszty odbudowy szacuje się na co najmniej 70 mld dol.
Swoje wojska do Strefy Gazy wyślą Indonezja, Maroko, Kazachstan, Albania i Kosowo. Czyli również wyłącznie kraje muzułmańskie lub w większości muzułmańskie (Albania). Nie ma na liście niemieszczącej się w tej kategorii Grecji, która kilka dni wcześniej zapowiadała udział w misji ISF.
Najważniejsza w tej grupie jest Indonezja, nie tylko dlatego, że to najludniejszy kraj muzułmański. To również państwo prowadzące niezależną i wyważoną politykę międzynarodową, nie można go zaliczyć, jak Maroko, Albanię i Kosowo, do grona oddanych sojuszników USA.
Prezydent Indonezji Prabowo Subianto obiecał wysłanie 8 tys. czy „nawet więcej” żołnierzy do Strefy Gazy (ISF mają ich mieć kilkanaście do 20 tys.). Stał się najważniejszym poza Trumpem graczem w Radzie Pokoju i gwiazdą waszyngtońskiego spotkania. Byli tam też przywódcy m.in. Pakistanu, Argentyny, Kazachstanu, Uzbekistanu, Albanii, Kosowa, Węgier i Rumunii.
Bez wojsk rozjemczych nie będzie odbudowy. Nie ma zresztą pewności, czy ich pojawienie wystarczy, by się zaczęła. Bo Izrael, wspierany przez USA, żąda, by ISF najpierw całkowicie rozbroiły Hamas, a to nie będzie łatwe. Na dodatek Indonezja wiąże swoje wielkie zaangażowanie militarne w ISF ze stworzeniem warunków dla powstania państwa palestyńskiego, a to Izrael całkowicie odrzuca.
Nie bacząc na niechęć do Rady Pokoju wyrażaną przez główne państwa Europy, wstąpiły do niej dwa kraje UE, nie tylko prowadzące antybrukselską politykę Węgry, ale i zwykle trzymająca się unijnego mainstreamu Bułgaria.
Na rolę obserwatorów, poza Polską, zdecydowały się państwa, leżące nad Morzem Śródziemnym i na Bałkanach, co można wiązać z bliskością konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Co ciekawe, nawet Komisja Europejska doceniła ten śródziemnomorski wymiar, wysyłając do Waszyngtonu komisarz od tego tematu Chorwatkę Dubravkę Šuicę. Spotkało się to z ostrą reakcją Francji, wyjątkowo krytycznej wobec Rady Pokoju Trumpa. Zdaniem Paryża i kilku innych stolic Komisja Europejska nie miała mandatu na wysłanie przedstawicielki na spotkanie.
Jeżeli Rada Pokoju nadal będzie się skupiała na Strefie Gazy, to francuskie wątpliwości stracą znaczenie. Francja, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, poparła przecież plan pokojowy Trumpa dla Gazy. Ale amerykański prezydent nie sprawia wrażenia, jakby wrócił do pierwotnej idei Rady. Wciąż mówi o tym, że chce „zaprowadzać pokój” w innych zapalnych regionach świata.
