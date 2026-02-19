Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne cele działania Rady Pokoju?

Jaką rolę pełni Donald Trump w strukturze Rady Pokoju?

Jakie są zasady przyznawania członkostwa w Radzie Pokoju?

Kto wchodzi w skład zarządu założycielskiego i Rady Wykonawczej Gazy?

Rada Pokoju jest międzynarodową instytucją, która powstała w celu nadzorowania drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jak pisała wcześniej „Rzeczpospolita”, celem działania organizacji ma być promowanie stabilności, przywracanie wiarygodnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju w obszarach, które są dotknięte lub zagrożone konfliktami.

Reklama Reklama

W jaki sposób ma działać Rada Pokoju?

Utworzenie organizacji było jednym z elementów planu pokojowego opracowanego dla Strefy Gazy. 17 listopada 2025 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, tym samym wydając formalną zgodę na powstanie instytucji. Nadany w ten sposób Radzie Pokoju mandat miał jednak dotyczyć wyłącznie Strefy Gazy i obowiązywać do końca 2027 r. Wkrótce okazało się, że Donald Trump chce, aby Rada Pokoju działała na znacznie większą skalę.

Ze statutu organizacji wynika, że spora część władzy będzie skupiona w rękach prezydenta USA, który ma pełnić funkcję dożywotniego przewodniczącego. Ponadto ma on mieć wyłączne prawo do zapraszania państw członkowskich, możliwość odwołania członka (ta decyzja może zostać zawetowana przez większość dwóch trzecich państw), prawo do zatwierdzania wszystkich decyzji Rady, prawo do tworzenia, modyfikowania lub rozwiązywania podmiotów pomocniczych oraz zatwierdzania oficjalnej pieczęci organizacji.