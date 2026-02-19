Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rada Pokoju Donalda Trumpa. Co to za organizacja i czym ma się zajmować?

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju – organizacji powstałej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa – odbywa się 19 lutego. Czym ma zajmować się ta instytucja i jaki jest obecnie jej skład?

Publikacja: 19.02.2026 11:05

Powstanie Rady Pokoju zostało zainicjowane przez Donalda Trumpa

Foto: AFP

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne cele działania Rady Pokoju?
  • Jaką rolę pełni Donald Trump w strukturze Rady Pokoju?
  • Jakie są zasady przyznawania członkostwa w Radzie Pokoju?
  • Kto wchodzi w skład zarządu założycielskiego i Rady Wykonawczej Gazy?

Rada Pokoju jest międzynarodową instytucją, która powstała w celu nadzorowania drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jak pisała wcześniej „Rzeczpospolita”, celem działania organizacji ma być promowanie stabilności, przywracanie wiarygodnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju w obszarach, które są dotknięte lub zagrożone konfliktami.

W jaki sposób ma działać Rada Pokoju?

Utworzenie organizacji było jednym z elementów planu pokojowego opracowanego dla Strefy Gazy. 17 listopada 2025 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, tym samym wydając formalną zgodę na powstanie instytucji. Nadany w ten sposób Radzie Pokoju mandat miał jednak dotyczyć wyłącznie Strefy Gazy i obowiązywać do końca 2027 r. Wkrótce okazało się, że Donald Trump chce, aby Rada Pokoju działała na znacznie większą skalę. 

Ze statutu organizacji wynika, że spora część władzy będzie skupiona w rękach prezydenta USA, który ma pełnić funkcję dożywotniego przewodniczącego. Ponadto ma on mieć wyłączne prawo do zapraszania państw członkowskich, możliwość odwołania członka (ta decyzja może zostać zawetowana przez większość dwóch trzecich państw), prawo do zatwierdzania wszystkich decyzji Rady, prawo do tworzenia, modyfikowania lub rozwiązywania podmiotów pomocniczych oraz zatwierdzania oficjalnej pieczęci organizacji. 

Donald Trump może w praktyce pełnić funkcję przewodniczącego Rady Pokoju dożywotnio

Donald Trump będzie mógł również wyznaczyć swojego następcę na stanowisko przewodniczącego. Ze statutu wynika, że przewodniczący będzie mógł zostać usunięty wyłącznie w dwóch przypadkach – w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub jeśli będzie niezdolny do sprawowania funkcji, co będzie musiało zostać stwierdzone jednomyślnym głosowaniem zarządu wykonawczego.

Jaki jest skład Rady Pokoju?

Statut przewiduje dwa sposoby dołączenia do organizacji. Pierwszy sposób to członkostwo trzyletnie, o którego przedłużeniu decyduje przewodniczący. Drugi to członkostwo stałe. Zostanie ono zagwarantowane państwom, które w pierwszym roku wpłacą co najmniej miliard dolarów w gotówce. Zebrane w ten sposób środki miałyby zostać przeznaczone na odbudowę Strefy Gazy, choć zapisy statutu sugerują, że fundusze byłyby w praktyce kontrolowane przez samego prezydenta USA.

1 mld

Tyle (w dolarach) trzeba wpłacić, aby zostać stałym członkiem Rady Pokoju

W skład siedmioosobowego zarządu założycielskiego Rady Pokoju wchodzą osoby blisko współpracujące z Donaldem Trumpem – Marco Rubio (sekretarz stanu USA), Jared Kushner (doradca i zięć Trumpa), Steve Witkoff (specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód), Tony Blair (były premier Wielkiej Brytanii), Ajay Banga (prezes Banku Światowego), Marc Rowan (dyrektor generalny Apollo Global Management, firmy posiadającej znaczne inwestycje w Izraelu) oraz Robert Gabriel (amerykański doradca polityczny).

Rada Pokoju wyznaczyła również Wysokiego Przedstawiciela ds. Gazy, którym został Nikołaj Mładenow, były koordynator ONZ ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego powołano 11-osobową Radę Wykonawczą Gazy, która ma zająć się koordynacją regionalną i międzynarodową. W jej skład wchodzą m.in. Blair, Kushner, Rowan i Witkoff oraz wysocy rangą urzędnicy z państw regionu. W składzie organów nie znalazł się żaden Palestyńczyk. 

Prezydent USA zaprosił do członkostwa w organizacji liderów około 60 państw, w tym również Władimira Putina. Zaproszenie otrzymał także Karol Nawrocki, jednak decyzja o przystąpieniu Polski do tej organizacji wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm. Rada Pokoju została ustanowiona 22 stycznia podczas ceremonii w Davos. Deklarację ustanawiającą organizację oficjalnie podpisały:

  • Stany Zjednoczone,
  • Azerbejdżan,
  • Armenia,
  • Węgry,
  • Kosowo,
  • Turcja,
  • Bułgaria,
  • Argentyna,
  • Paragwaj,
  • Jordania,
  • Katar,
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
  • Arabia Saudyjska,
  • Bahrajn,
  • Kazachstan,
  • Uzbekistan,
  • Pakistan,
  • Mongolia,
  • Indonezja,
  • Maroko.

Udział w czwartkowym posiedzeniu Rady Pokoju potwierdziło około 20 państw. Część z nich pojawi się w roli obserwatorów. Polskę reprezentuje Marcin Przydacz – minister w Kancelarii Prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej.

e-Wydanie
