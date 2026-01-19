Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kreml: Władimir Putin został zaproszony do Rady Pokoju

Rosyjski przywódca Władimir Putin został przez prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszony do tzw. Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając kontakty ze stroną amerykańską w celu wyjaśnienia szczegółów.

Publikacja: 19.01.2026 12:32

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Jakub Czermiński

Dmitrij Pieskow został zapytany o sprawę na poniedziałkowej konferencji prasowej. – Rzeczywiście, prezydent Putin również otrzymał kanałami dyplomatycznymi propozycję dołączenia do tej Rady Pokoju. Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej oferty – powiedział. – Mamy nadzieję na kontakt ze stroną amerykańską, aby wyjaśnić wszystkie niuanse – dodał.

Donald Trump poinformował o utworzeniu tzw. Rady Pokoju kilka dni temu. „Jej skład zostanie wkrótce ogłoszony, ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek została zebrana w jakimkolwiek czasie i miejscu” – napisał w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej

Zniszczenia w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izrael planuje wznowienie operacji w Strefie Gazy. Media ujawniły termin

Donald Trump o procesie pokojowym w Strefie Gazy

Amerykański prezydent oświadczył też, że rozpoczyna się kolejna faza 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. „Od czasu zawieszenia broni mój zespół pomógł dostarczyć rekordową ilość pomocy humanitarnej do Gazy, docierając do ludności cywilnej z historyczną szybkością i na historyczną skalę. Nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała to osiągnięcie za bezprecedensowe” – przekonywał. Donald Trump dodał, że jako przewodniczący Rady Pokoju popiera „palestyński rząd technokratyczny, Narodowy Komitet Administracji Gazy (...), który ma rządzić Strefą Gazy w okresie przejściowym”.

Według Trumpa, przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewniona zostanie „kompleksowa umowa o demilitaryzacji z Hamasem, przewidująca oddanie całego uzbrojenia i zniszczenie każdego tunelu”. Amerykański prezydent podkreślił przy tym, że Hamas musi bezzwłocznie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. „Ludność Gazy wycierpiała już wystarczająco długo” – dodał.

Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, w środę ogłosił rozpoczęcie drugiego etapu planu pokojowego w Strefie Gazy. Zakłada on m.in. wycofanie się wojsk Izraela z większej części palestyńskiej enklawy, rozmieszczenie na tym terenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych oraz rozbrojenie Hamasu.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Rada Pokoju. Miliard dolarów za stałe członkostwo

Trump nie ujawnił, kto miałby się znaleźć w Radzie Pokoju. Wcześniej w mediach w tym kontekście pojawiało się nazwisko byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira. Premier Izraela Beniamin Netanjahu podał, że bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow, były wysłannik ONZ na Bliski Wschód, został wybrany na stanowisko dyrektora generalnego Rady Pokoju.

Agencja Reutera podała, że projekt statutu Rady Pokoju, wysłany przez amerykańską administrację do ok. 60 państw, przewiduje, iż kadencja danego kraju nie może trwać dłużej niż trzy lata. O odnowieniu członkostwa miałby decydować przewodniczący, czyli Donald Trump. Od limitu okresu kadencji przewidziano wyjątek dla państw, które w ciągu pierwszego roku od wejścia statutu w życie wpłacą miliard dolarów w gotówce na rzecz Rady Pokoju. Każdy członek w Radzie Pokoju miałby dysponować jednym głosem, decyzje miałyby być podejmowane większością głosów i być akceptowane przez przewodniczącego.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Europa Rosja Ameryka Północna Stany Zjednoczone Palestyna Strefa Gazy Osoby Władimir Putin Donald Trump
e-Wydanie
