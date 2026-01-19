Dmitrij Pieskow został zapytany o sprawę na poniedziałkowej konferencji prasowej. – Rzeczywiście, prezydent Putin również otrzymał kanałami dyplomatycznymi propozycję dołączenia do tej Rady Pokoju. Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej oferty – powiedział. – Mamy nadzieję na kontakt ze stroną amerykańską, aby wyjaśnić wszystkie niuanse – dodał.

Donald Trump poinformował o utworzeniu tzw. Rady Pokoju kilka dni temu. „Jej skład zostanie wkrótce ogłoszony, ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek została zebrana w jakimkolwiek czasie i miejscu” – napisał w mediach społecznościowych.

Donald Trump o procesie pokojowym w Strefie Gazy

Amerykański prezydent oświadczył też, że rozpoczyna się kolejna faza 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. „Od czasu zawieszenia broni mój zespół pomógł dostarczyć rekordową ilość pomocy humanitarnej do Gazy, docierając do ludności cywilnej z historyczną szybkością i na historyczną skalę. Nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała to osiągnięcie za bezprecedensowe” – przekonywał. Donald Trump dodał, że jako przewodniczący Rady Pokoju popiera „palestyński rząd technokratyczny, Narodowy Komitet Administracji Gazy (...), który ma rządzić Strefą Gazy w okresie przejściowym”.

Według Trumpa, przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewniona zostanie „kompleksowa umowa o demilitaryzacji z Hamasem, przewidująca oddanie całego uzbrojenia i zniszczenie każdego tunelu”. Amerykański prezydent podkreślił przy tym, że Hamas musi bezzwłocznie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. „Ludność Gazy wycierpiała już wystarczająco długo” – dodał.