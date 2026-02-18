Teraz pytania o uprzywilejowanych kontrahentów wracają do PiS, zarówno jeśli chodzi o transparentność zawieranych umów, atrakcyjność cenową i powodów, dla których nie wybrano sprzętu z krajów należących do Unii Europejskiej, co było osłabianiem europejskiej współpracy obronnej na rzecz kraju spoza NATO i UE. Ale dzisiaj PiS nie chce odpowiadać na pytania o przejrzystość zawieranych umów – chce natomiast kontynuować zakupy w USA i Korei. Tyle że nie jest możliwe.

W obecnym kształcie programu współpraca z amerykańskimi podmiotami w ramach SAFE nie jest możliwa, ponieważ USA nie zawarły z Unią Europejską porozumienia o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Prezydent chciałby, żeby doszło do zmian w programie, dlatego mimo wszystko lobbuje na rzecz administracji Donalda Trumpa, która ma docenić starania głowy państwa.

Warto zwrócić uwagę także na to, że Karol Nawrocki większą część ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcił na sprawy związane właśnie z wydawaniem środków z SAFE i do tej dyskusji był przygotowany najlepiej ze wszystkich trzech spraw, nad którymi wówczas debatowano.

Czy prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE

Ustawa o SAFE wyszła już z Senatu a prezydent ma teraz kilka tygodni na podjęcie w jej sprawie decyzji. Co zrobi głowa państwa? – Nawrocki nie ma interesu w tym, żeby ułatwiać rządzącym życie i podpisywać SAFE – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” senator mający dobre relacje z głową państwa.

Tym bardziej że PiS i Konfederacja, dwa środowiska bliskie prezydentowi, zagłosowały w Sejmie przeciwko ustawie. Obie formacje nie mają jednak niezbędnej większości do jej zablokowania. Czy zablokuje ją głowa państwa? Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że ważny w tej sprawie będzie odzew społeczny. Jeśli przytłaczająca część Polaków będzie za programem SAFE, to prezydent w trybie następczym odeśle ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a może i ją podpisze, słyszymy z otoczenia głowy państwa. – Poczekajmy – mówi nam prezydencki minister.