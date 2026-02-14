PiS sprzeciwia się programowi wskazując, że jest w niego wpisany mechanizm warunkowości, co pozwala wstrzymać wypłatę środków z SAFE np. w przypadku zarzutów o łamanie praworządności przez kraj członkowski. Ponadto PiS nie wierzy w zapewnienia rządzących, że 80 proc. środków trafi do polskiego przemysłu obronnego i wyraża obawy, że beneficjentem programu będzie niemiecki przemysł zbrojeniowy (Niemcy nie przystąpiły do SAFE ponieważ – jak tłumaczy rząd – są w stanie pozyskiwać pożyczki na korzystniejszych warunkach). Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak alarmował też, że spłata SAFE może spustoszyć budżet MON, ale wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że spłata środków pozyskanych z SAFE nie będzie obciążała budżetu resortu obrony.

Program SAFE Foto: PAP

Nadal nie wiadomo, czy ustawy nie zawetuje prezydent Karol Nawrocki. SAFE był tematem debaty na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 11 lutego. Dzień po posiedzeniu RBN prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że w Kancelarii Prezydenta ruszają prace nad poprawkami do ustawy ws. SAFE, które odnoszą się m.in. do kwestii warunkowości przy wypłacie tych środków, a także kwestii związanych z „transparentnością i skutecznością mechanizmów antykorupcyjnych” oraz „zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu, jakim jest SAFE”.

W reakcji na to, że opozycja głosowała przeciw programowi SAFE, bardzo ostro zareagował premier Donald Tusk. „Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości” – napisał w serwisie X.

Sondaż: 50 proc. najstarszych respondentów ocenia program SAFE pozytywnie