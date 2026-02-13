Reklama
Szef Asseco zaskakuje. Rezygnuje z kilkuset milionów

Adam Góral rezygnuje z 3 proc. akcji, które miał objąć. – Decyzja ma wyeliminować potencjalny konflikt interesów. Nie chcę, aby akcjonariusze byli stawiani w sytuacji głosowania nad programem menedżerskim obejmującym moją osobę – uzasadnia szef Asseco.

Publikacja: 13.02.2026 17:58

Adam Góral, prezes Asseco Poland

Adam Góral, prezes Asseco Poland

Foto: materiały prasowe

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Adam Góral zdecydował się zrezygnować z objęcia pakietu akcji?
  • Jaka jest nowa propozycja dotycząca programów motywacyjnych dla zarządu Asseco?
  • Jakie opinie na temat projektu uchwały zgłosiło NN OFE?
  • Jak zmiany w akcjonariacie wpływają na wartość rynkową Asseco?

Fundacja Rodzinna Adama Górala przedstawiła nowy projekt uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu Asseco Poland i kluczowej kadry menedżerów grupy. NWZ w tej sprawie odbędzie się 24 lutego. Wcześniejszy projekt uchwały zakładał, że 3 proc. akcji trafi do prezesa Asseco, Adama Górala, a 1,5 proc. do kilkudziesięciu kluczowych menedżerów – zgodnie z propozycją nowego inwestora, grupy TSS.

Najnowsze informacje oznaczają, że Góral rezygnuje z objęcia 3 proc.

Dlaczego Adam Góral rezygnuje z 3 proc. akcji

Adam Góral jest założycielem i wieloletnim prezesem Asseco. Podkreśla, że rezygnacja z pakietu akcji nie oznacza sprzeciwu wobec idei programów motywacyjnych jako takich. Wręcz przeciwnie, w pełni popiera inicjatywę nowego akcjonariusza, dostrzegając strategiczną wartość wdrożenia programów dla kluczowej kadry Asseco.

Adam Góral, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Asseco Poland.
Biznes
Akcje za pół miliarda i jasna deklaracja. Adam Góral uspokaja inwestorów Asseco
– Doceniam inicjatywę TSS, ale w interesie spółki wolę, aby akcje były przeznaczone dla kluczowych menedżerów (ma do nich trafić 1,5 proc. akcji – red.), od których zależy przyszłość Asseco. Dziś spółka stoi przed istotnym momentem w swojej historii: realizacją złożonego procesu sukcesji oraz ambitnymi planami dalszego rozwoju. To wymaga nowego spojrzenia i jeszcze większego zaangażowania menedżerów, dlatego będę aktywnie zachęcał wszystkich moich partnerów do wsparcia programów menedżerskich dla naszego zespołu. To rozwiązanie, które ma służyć wszystkim akcjonariuszom – uzasadnia Góral.

Podkreśla, że decyzja o rezygnacji z programu menedżerskiego dedykowanego jego osobie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów oraz jednoznaczne wzmocnienie przekazu, że programy motywacyjne powinny służyć przede wszystkim menedżerom odpowiedzialnym za dalszą realizację strategii, wyniki finansowe i wzrost wartości Asseco.

Grupa jest w trakcie sukcesji – Adam Góral planuje przejść do rady nadzorczej, a stery Asseco obejmie Rafał Kozłowski.

Jakie plany ma Asseco

Dotychczasowy projekt uchwały zakładał, że do prezesa Górala miało trafić 3 proc. akcji, obejmowanych po 1 zł. Obecna wartość rynkowa takiego pakietu wynosi prawie 450 mln zł. Góral wielokrotnie deklarował, że akcje Asseco posiadane przez niego – w tym te, które miały być objęte programem menedżerskim – nie są i nie będą przeznaczone do sprzedaży. Podkreślał, że stanowią one trwały fundament kapitałowy Fundacji Rodzinnej, której celem jest długoterminowe zabezpieczenie zaangażowania jego rodziny w rozwój Asseco oraz utrzymanie stabilnej, polskiej struktury właścicielskiej spółki. Całość pakietu, który Góral miał otrzymać w ramach programu menedżerskiego miała zostać przeznaczona na stworzenie funduszu, z którego dochody będą służyły wsparciu rozwoju polskich sportowców.

Pomysł przeznaczenia akcji własnych Asseco na program motywacyjny nie spodobał się funduszom. NN OFE kilka dni temu zażądało zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia. Fundusz chce, aby informatyczna spółka umorzyła pakiet akcji własnych zamiast przekazać go na realizację programu motywacyjnego.

Asseco pokazuje wyniki. Polska noga rośnie najmocniej
Biznes
Asseco pokazuje wyniki. Polska noga rośnie najmocniej
„Takie działanie będzie zmniejszało liczbę akcji spółki w obrocie i zwiększało wartość akcji posiadanych obecnie przez wszystkich akcjonariuszy. Proponowany sposób przeznaczenia akcji własnych ma charakter konkurencyjny dla zaproponowanego przez zarząd. Pozwala bowiem na transparentne wykorzystanie akcji” – czytamy w uzasadnieniu NN OFE dołączonym do projektu uchwały.

Asseco Poland to największa krajowa spółka informatyczna. W ostatnim czasie jest o niej głośno, po tym jak w 2025 r. zainwestował w nią zagraniczny gigant, TSS. Po jego wejściu do akcjonariatu kurs Asseco mocno wzrósł. Dziś sięga 180 zł, co oznacza prawie 15 mld zł kapitalizacji. Od początku 2025 r. wzrosła dwa razy. Natomiast w ostatnich tygodniach na akcjach Asseco dominowała podaż, co może mieć związek z globalną przeceną firm technologicznych w związku z niepewnością związaną z rozwojem AI i obawami o wpływ tej technologii na branżę IT.

W trakcie trzech kwartałów 2025 r. grupa Asseco wypracowała 12,3 mld zł przychodów. Zysk operacyjny był o 16 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 r. i przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej urósł o 23 proc. do 453 mln zł.

