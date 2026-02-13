– Doceniam inicjatywę TSS, ale w interesie spółki wolę, aby akcje były przeznaczone dla kluczowych menedżerów (ma do nich trafić 1,5 proc. akcji – red.), od których zależy przyszłość Asseco. Dziś spółka stoi przed istotnym momentem w swojej historii: realizacją złożonego procesu sukcesji oraz ambitnymi planami dalszego rozwoju. To wymaga nowego spojrzenia i jeszcze większego zaangażowania menedżerów, dlatego będę aktywnie zachęcał wszystkich moich partnerów do wsparcia programów menedżerskich dla naszego zespołu. To rozwiązanie, które ma służyć wszystkim akcjonariuszom – uzasadnia Góral.

Podkreśla, że decyzja o rezygnacji z programu menedżerskiego dedykowanego jego osobie ma na celu wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów oraz jednoznaczne wzmocnienie przekazu, że programy motywacyjne powinny służyć przede wszystkim menedżerom odpowiedzialnym za dalszą realizację strategii, wyniki finansowe i wzrost wartości Asseco.

Grupa jest w trakcie sukcesji – Adam Góral planuje przejść do rady nadzorczej, a stery Asseco obejmie Rafał Kozłowski.

Jakie plany ma Asseco

Dotychczasowy projekt uchwały zakładał, że do prezesa Górala miało trafić 3 proc. akcji, obejmowanych po 1 zł. Obecna wartość rynkowa takiego pakietu wynosi prawie 450 mln zł. Góral wielokrotnie deklarował, że akcje Asseco posiadane przez niego – w tym te, które miały być objęte programem menedżerskim – nie są i nie będą przeznaczone do sprzedaży. Podkreślał, że stanowią one trwały fundament kapitałowy Fundacji Rodzinnej, której celem jest długoterminowe zabezpieczenie zaangażowania jego rodziny w rozwój Asseco oraz utrzymanie stabilnej, polskiej struktury właścicielskiej spółki. Całość pakietu, który Góral miał otrzymać w ramach programu menedżerskiego miała zostać przeznaczona na stworzenie funduszu, z którego dochody będą służyły wsparciu rozwoju polskich sportowców.

Pomysł przeznaczenia akcji własnych Asseco na program motywacyjny nie spodobał się funduszom. NN OFE kilka dni temu zażądało zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia. Fundusz chce, aby informatyczna spółka umorzyła pakiet akcji własnych zamiast przekazać go na realizację programu motywacyjnego.