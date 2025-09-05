Asseco papierkiem lakmusowym. Branża IT rośnie

Aktualizacja: 05.09.2025 05:11 Publikacja: 05.09.2025 05:04
Gartner zakłada, że światowe wydatki na IT wyniosą w 2025 r. 5,4 bln USD, co oznacza niemal 8-proc. wzrost wobec 2024 r. Najszybciej rosną wydatki na centra przetwarzania danych i na oprogramowanie. Fot. shutterstock
Polska jest w trakcie realizacji Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego ponad jedną piątą środków przeznaczono na cyfryzację, tj. 7,4 mld euro. Dodatkowo, w ramach programów polityki spójności, na cyfrową transformację Polski ma trafić niemal 6 mld euro.
Postępująca cyfryzacja to jeden z motorów rynku IT. Polski biznes dobrze wykorzystuje nadarzającą się szansę - wyniki i notowania większości spółek IT w ostatnich kwartałach idą w górę. Dane za I półrocze 2025 r. opublikowało właśnie Asseco Poland, czyli największa krajowa grupa informatyczna. Wpisują się one w ten pozytywny scenariusz.
Notowania Asseco Poland podczas czwartkowej sesji mocno zyskiwały na wartości. Kurs jest dwa razy wyżej niż na początku roku.
- Sytuacja rynkowa dla naszej grupy jest bardzo korzystna. Koncentrujemy się na własnych produktach oraz usługach i to procentuje, bo właśnie tu widać wzrosty w zakresie wydatków na IT czy to w administracji czy w sektorze przedsiębiorstw – mówił podczas czwartkowej konferencji Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.
W całym I półroczu 2025 r. grupa Asseco wypracowała 9 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług.
Skonsolidowany portfel zamówień na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 13,5 mld zł. W kursach zmiennych urósł o 9 proc., a w kursach stałych – w jakich został przeliczony backlog na 2024 rok – o 10 proc.
- To było bardzo dobre półrocze dla Asseco. Geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam się stale rozwijać. Nasze przychody urosły w tym czasie o 8 proc., a zysk operacyjny o 13 proc., czyli wyższa była również rentowność operacyjna - podkreśla Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.
Wycena Asseco na GPW wynosi obecnie ponad 15 mld zł. Impulsem do rozpoczęcia tegorocznej zwyżki notowań było pojawienie się w akcjonariacie zagranicznego inwestora, firmy TSS. Zarząd sygnalizuje, że od tego czasu zainteresowanie Asseco – w szczególności ze strony zagranicznych inwestorów finansowych – wzrosło skokowo.
Asseco Poland w I półroczu 2025 r. wypracowało 282 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 20 proc. więcej niż rok temu. W samym II kwartale przychody wyniosły 4,46 mld zł. To o prawie 8 proc. więcej rok do roku. Przychody są zbliżone do średniej prognozy analityków. Podobnie jak EBITDA i zysk operacyjny. Na poziomie netto w II kw. zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 145,9 mln zł. Jest o jedną trzecią wyższy rok do roku oraz o prawie 11 proc. wyższy od oczekiwań analityków.
Solidne zyski oraz możliwe dodatkowe zastrzyki gotówki (np. wynikające z roszad właścicielskich w grupie) pozwalają sądzić, że przyszłoroczna dywidenda w Asseco będzie rekordowa. W 2025 r. spółka wypłaciła 268,7 mln zł, co dało 3,94 zł na akcję, a rok wcześniej było to odpowiednio 249,6 mln zł i 3,66 zł.
Asseco Poland najwięcej waży w indeksie WIG-informatyka: aż 49,5 proc. Dwa kolejne miejsca też przypadają spółkom z grupy: firmom Asseco SEE (8,8 proc.) i Asseco BS (7,9 proc.). Ponad 5-proc. udział mają jeszcze tylko Grupa Pracuj oraz Vercom. Ten ostatni kilka dni temu pochwalił się dobrymi wynikami za II kwartał oraz zasygnalizował że dopiero się rozpędza. Właśnie osiągnął kamień milowy: liczba płacących klientów przekroczyła 100 tys.
- To przybliża nas do realizacji celów strategicznych - podkreślał Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu. Od czasu debiutu spółki na GPW w 2021 r. jej kurs mocno wzrósł, a właśnie pojawił się kolejny impuls do zwyżki. 5 września rusza skup akcji, potrwa do 15 września. Cenę ustalono na 150 zł. Obecnie kurs wynosi niespełna 125 zł.
Vercom znalazł się wśród szesnastu faworytów wytypowanych przez DM BOŚ na wrzesień. Analitycy wskazali też kilka spółek zajmujących się handlem IT, w tym AB, Action oraz Asbis.
Na tę ostatnią firmę uwagę zwraca też Ipopema Securities, która w raporcie z 3 września rozpoczęła wydawanie rekomendacji od zalecenia "kupuj", wyznaczając wartość godziwą akcji na 36,53 zł. Teraz kosztują 27 zł. Analitycy podkreślają, że od kilku miesięcy Asbis jest beneficjentem zamówień związanych z AI, a sprzedaż smartfonów osiągnęła w II kwartale rekordową wartość. Eksperci oczekują długofalowego wzrostu przychodów Asbisu, dzięki ekspozycji spółki na kraje, w których PKB i standard życia relatywnie szybko rosną oraz dzięki wchodzeniu na nowe rynki.
Dobre perspektywy dla swojego biznesu widzi też AB. Sytuacja spółki jest na tyle stabilna, że zarząd kilka dni temu uchwalił politykę dywidendową. Zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 (kończy się we wrześniu 2025 r.) w wysokości 60 proc. zysku za ten rok obrotowy. To może oznaczać ponad 100 mln zł. Z kolei za lata obrotowe od 2025/2026 do 2027/2028 ma to być 40-66 proc. zysku. Zarząd podkreśla, że grupie sprzyjają globalne megatrendy, jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy transformacja cyfrowa. Rynek IT dynamizują również przetargi publiczne. Tylko w II kwartale liczba urządzeń w ogłoszonych przetargach wzrosła o 479 proc. rok do roku, do blisko 865 tys. sztuk. Warto mieć też na uwadze, że w październiku zakończy się wsparcie dla wciąż powszechnego systemu operacyjnego Windows 10, co skutkuje wymianą laptopów i komputerów stacjonarnych na takie, które sprostają kolejnej wersji systemu.
Według najnowszych szacunków firmy badawczej Gartner globalne wydatki na IT w 2025 r. wzrosną o 7,9 proc. do 5,4 bln USD. Najdynamiczniej będą rosły nakłady na centra przetwarzania danych i na oprogramowanie.
Również dla samej Europy prognozy są pozytywne. Według tegorocznego raportu Market Data Forecast wartość europejskiego rynku usług IT w 2025 r. ma osiągnąć 483,8 mld USD, a do 2033 r. wzrośnie do 975,6 mld USD, co odpowiada średniorocznej dynamice przekraczającej 9 proc. To tempo wzrostu w Europie jest efektem rosnącego wykorzystania zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, cyberbezpieczeństwo i internet rzeczy.
Z kolei prognozy dla polskiego rynku zakładają na 2025 r. wzrost o prawie 6 proc. do 74 mld zł. Do 2029 r. wartość rynku ma wynieść 85,6 mld zł, co stanowi średnioroczny wzrost o nieco ponad 3 proc. - wynika z danych PMR. Na krajowym rynku widać analogiczne trendy jak na świecie: wzrost napędzany przez inwestycje w rozwiązania chmurowe i sztuczną inteligencję. Paliwem do zmian technologicznych są również nowe regulacje, takie jak wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur.
Choć globalne trendy są dla branży IT korzystne, to firmy nadal zmagają się z wyzwaniami takimi jak narastająca konkurencja, zawirowania geopolityczne, presja na płace (choć słabsza niż rok temu)oraz rosnące wymagania klientów. Dobrze pokazuje to przykład wrocławskiej grupy Text (dawny LiveChat), której biznes po kilku świetnych latach teraz wyhamował. W najnowszym raporcie zarząd zasygnalizował, że pozyskiwanie nowych klientów pozostaje utrudnione w związku z trudną sytuacją gospodarczą na głównych rynkach (m.in. USA) i zmianami związanymi z wyszukiwaniem treści w internecie.
