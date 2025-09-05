Asseco papierkiem lakmusowym. Branża IT rośnie

Polska jest w trakcie realizacji Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego ponad jedną piątą środków przeznaczono na cyfryzację, tj. 7,4 mld euro. Dodatkowo, w ramach programów polityki spójności, na cyfrową transformację Polski ma trafić niemal 6 mld euro.

Postępująca cyfryzacja to jeden z motorów rynku IT. Polski biznes dobrze wykorzystuje nadarzającą się szansę - wyniki i notowania większości spółek IT w ostatnich kwartałach idą w górę. Dane za I półrocze 2025 r. opublikowało właśnie Asseco Poland, czyli największa krajowa grupa informatyczna. Wpisują się one w ten pozytywny scenariusz.

Asseco przebiło oczekiwania

Notowania Asseco Poland podczas czwartkowej sesji mocno zyskiwały na wartości. Kurs jest dwa razy wyżej niż na początku roku.

- Sytuacja rynkowa dla naszej grupy jest bardzo korzystna. Koncentrujemy się na własnych produktach oraz usługach i to procentuje, bo właśnie tu widać wzrosty w zakresie wydatków na IT czy to w administracji czy w sektorze przedsiębiorstw – mówił podczas czwartkowej konferencji Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.