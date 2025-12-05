Aktualizacja: 05.12.2025 20:48 Publikacja: 05.12.2025 10:54
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (L) i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski (P)
Foto: PAP/Piotr Nowak
W czwartek późnym wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Akt przedstawił wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski (Platforma Obywatelska), który na koniec odpowiadał na niektóre pytania zadane przez posłów koalicji i opozycji. Przebieg dyskusji nie wskazywał, aby na tym etapie prace nad projektem miały zostać zablokowane.
– Rządowy projekt ustawy o Krajowym SC jest krokiem milowym w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski, Polek i Polaków. Chciałbym podkreślić jego merytoryczny charakter, znaczenie geopolityczne i strategiczne – powiedział Paweł Olszewski.
Przypomniał, że nowelizacja to sprawa pilna, ponieważ stanowi ona wdrożenie do porządku prawnego dyrektywy NIS2, które jest już spóźnione i w sprawie którego postępowanie wszczęła Komisja Europejska.
– Rosja i Białoruś prowadzą niezwykle agresywne działania w stosunku do Polski. Z roku na rok incydenty zwiększają się o kilkadziesiąt procent. W tym roku ataków jest już ponad 200 tys. Państwo musi mieć narzędzia do tego, aby walczyć z przestępcami i służbami specjalnymi innych państw – mówił.
Powiedział, że spodziewa się pytań ze strony posłów Konfederacji o dostawców wysokiego ryzyka i podkreślił, że instytucja dostawcy wysokiego ryzyka nie jest ukierunkowana na żaden konkretny kraj czy firmę, a tylko na oprogramowanie i produkty, które mogą zawierać podatności groźne dla obywateli.
Z drugiej strony wymienił Rosję i Białoruś jako kraje ewentualnych dostaw sprzętu i powiedział, że państwo musi mieć narzędzia do tego, aby wyeliminować z rynku tego typu zagrożenia.
– W dobie walki z Rosją, ataków hybrydowych w sferze cyber, ta ustawa chroni nas przed scenariuszami, których nie chcielibyśmy przeżywać. Możemy sobie wyobrazić tragiczne sytuacje, jak ataki na wodociągi, szpitale, infrastruktura krytyczna etc. i minister cyfryzacji musi mieć narzędzia, aby reagować w czasie rzeczywistym – powiedział Paweł Olszewski.
– Apeluję o szybką pracę w komisji i apeluję do pana prezydenta o podpisanie ustawy, ponieważ wspiera ona bezpieczeństwo Polski – powiedział.
Janusz Cieszyński, b. minister cyfryzacji w imieniu klubu PiS złożył wniosek, aby ustawa trafiła pod obrady połączonych komisji cyfryzacji i obrony narodowej. Zapowiedział wniesienie poprawek, ponieważ – jak mówił – projekt nie jest ustawą marzeń.
– Poprzednio ustawa nie przeszła tego etapu, ponieważ obecny tu minister Gawkowski złożył wniosek o wysłuchanie publiczne. Mam nadzieję, że w tej kadencji unikniemy takich sytuacji – powiedział Cieszyński.
– Mam nadzieję, że uda się powołać podkomisję i tym razem problemów nie będzie – powiedział Cieszyński, który w rządzie PiS pracował nad kilkoma wersjami nowelizacji KSC.
Pawłowi Olszewskiemu przypomniał, że pracował gabinet w gabinet z Jackiem Tomczakiem, który wg. Wirtualnej Polski lobbować miał na rzecz chińskiej firmy Huawei przeciwko wdrożeniu nowelizacji.
Zdaniem Cieszyńskiego ważne osoby w państwie powinny otrzymać instrumenty do podejmowania konkretnych decyzji. Wskazał też na brak wystarczającego zaplecza finansowego projektu.
– Najbardziej rozwojowy Andrzej Domański chce zabrać 900 mln zł na jedzenie w szpitalach i nie chce dać tyle, ile wyliczyli eksperci na cyberbezpieczeństwo. Początkowo domagał się, aby cyberbezpieczeństwo zostało zapewnione bezkosztowo. Tylko minister Domański mógł to wymyślić i ten zły duszek, który mu podpowiada, czyli pani Majszczyk – wskazał Cieszyński, a stwierdzenie to wywołało oklaski wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki.
Cieszyński ocenił też, że bez zapisów o dostawcach wysokiego ryzyka „ustawa będzie bezzębna”. – Bez możliwości wykluczenia z obiegu gospodarczego firm, które są koniem trojańskim cyberprzestępców, Polska nie będzie w stanie prowadzić swojej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa – powiedział. Wśród krajów, które stoją za atakami w cyberprzestrzeni wskazał Koreę Północną, Rosję i Iran.
– Nie jest w interesie Polski, aby iść na wojnę handlową, ale jako silne państwo musimy mieć narzędzia, aby wykluczać z gospodarki i administracji tych, którzy stanowią dla nas zagrożenie – dodał.
Pracę nad ustawą zapowiedział Adam Dziedzic (Trzecia Droga – PSL).
Ze zrozumieniem przyjęli projekt posłowie Polski 2050. Michał Gramatyka podał, że w ostatniej dobie infrastrukturę krytyczną dotknęło 2935 ataków, a projekt ustawy nazwał „konstytucją cyberbezpieczeństwa”. – Będziemy ją popierać i walczyć, aby te dobre przepisy zostały uchwalone – zapowiedział.
Joanna Wicha w imieniu Lewicy, z której wywodzi się minister cyfryzacji, zaprosiła pozostałe ugrupowania do przyjęcia projektu.
Tak jak sądził Paweł Olszewski, największy sceptycyzm wykazali posłowie Konfederacji. Poruszyli temat dostawców wysokiego ryzyka (DWR), a także pytali, jakie koszty wdrożenia ustawy poniosą mali i średni przedsiębiorcy oraz podatnicy. Bartłomiej Pejo ocenił, że projekt to przykład nadregulacji i pole do nadużyć, ponieważ decyzję w sprawie DWR pozostawia urzędnikom.
– Potrzebujemy mniej urzędniczego myślenia, a więcej głosu tych, których te rozwiązania dotkną – mówił. Jego partyjny kolega Witold Tumanowicz uspokoił, że ugrupowanie nie zamierza wnosić o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu. – Ta ustawa jest ważna i chcemy nad nią pracować – powiedział. Przestrzegał zaś przed zwracaniem uwagi na konkretną grupę interesu. – Chińczycy są na tym polu bardzo aktywni, ale to nie jest tak, że tylko ta grupa kapitałowa jest tu aktywna – mówił. Apelował o dogłębną dyskusję.
Wicemarszałek Szymon Hołownia prowadzący posiedzenie zapowiedział, że głosowanie nad wnioskiem o skierowanie nowelizacji KSC do komisji sejmowej odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
– Marszałek zamierzał przekazać tę ustawę do dwóch komisji sejmowych: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii i obrony narodowej, ale na tym posiedzeniu zgłoszono dwa wnioski o to, aby projekt trafił do komisji cyfryzacji. Będziemy głosować nad tym wnioskiem na kolejnym posiedzeniu Sejmu – powiedział Hołownia.
W piątek po południu posłowie przyjęli ten wniosek większością głosów. Projekt rządu trafi zatem do komisji cyfryzacji. Prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty wyznaczył termin sprawozdania z prac komisji na 20 stycznia 2026 r.
